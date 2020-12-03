Kur'an-ı Kerim 11. Cüz okunuşu: 11. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 11. Cüz oku ve dinle! Mukabele dinle
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Kur'an-ı Kerim 11. Cüz okunuşu: 11. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 11. Cüz oku ve dinle! Mukabele dinle

03.12.2020 17:22 | Son Güncelleme: 03.12.2020 18:08
Kur'an-ı Kerim 11. Cüz okunuşu: 11. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 11. Cüz oku ve dinle! Mukabele dinle

Kur'an-ı Kerim'de toplamda 30 cüz vardır. Her cüzde 20 sayfa bulunmaktadır. Fakat 30. cüzde 24 sayfa bulunmaktadır. Peki 11. cüz okunuşu nasıldır? Kuran-ı Kerim on birinci cüz okunuşu ve meali nedir? 11. cüz oku ve dinle! 11. cüz okunuşu, Türkçe meali, Arapça yazılışı ve tefsiri nedir?

Arapça hızlı şekilde okuyamıyorum diyorsanız merak etmeyin. Diyanet'in cüz mukabelesine katılarak sesli bir şekilde Kuran-ı Kerim cüzlerini takip edebilirsiniz, mukabeleye katılabilir ve sesli dinleyebilirsiniz. Peki 11. cüz kaç sayfadır? 11. cüz okunuşu ve yazılışı nasıldır? Kur'an-ı Kerim'in 11. cüzü nasıl okunur? Tefsiri ve meali nedir?

1 CÜZ KAÇ SAYFADIR?

Cüz, Arapça'da "parça, bölüm" anlamına gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'de 1 cüz 20 sayfadan oluşmaktadır. Toplamda 30 cüz bulunmaktadır. 30 cüzden ilk 29 tanesi toplamda 20 sayfadır. Son cüz ise 24 sayfadır. Buna göre Kur'an-ı Kerim toplamda 604 sayfadır. Fakat bazı Kuran-ı Kerim'ler basım farklılığından dolayı 603 sayfa da olabilmektedir. Yani 1-2 sayfa oynama olabilir. Bunun sebebi ise tamamen yayınevi basım farklılığındandır.

KUR'AN-I KERİM'DE 11. CÜZ KAÇ SAYFA SÜRMEKTEDİR?

Kur'an-ı Kerim'de 11. cüz 20 sayfadır. Yalnızca 30. cüz hariç diğer hepsi 20 sayfa sürmektedir.

KUR'AN-I KERİM'DE 11. CÜZ HANGİ SAYFALAR ARASINDA YER ALMAKTADIR?

11. cüz 201-220 sayfaları arasındadır. Yani cüzün başlangıcı 201. sayfa ile başlar. 220. sayfanın sonunda on birinci cüz biter. 221. sayfa ise bir sonraki cüzün ilk sayfasıdır.

On birinci cüzün ilk sayfası : 201. sayfa

On birinci cüzün son sayfası : 220. sayfa

11. CÜZDE HANGİ SURELER YER ALIYOR?

Kur'an-ı Kerim'in 11. cüzünde Tevbe Suresi ve Yunus Suresi yer almaktadır.

201-206 sayfaları arası : Tevbe Suresi

207-220 sayfaları arası : Yunus Suresi (220. sayfada yarım sayfa Hud Suresi var)

CÜZ BAŞLANGICINI NASIL ANLARIZ?

Her cüz başında sol tarafta Hizb işareti bulunur. İçerisinde Arapça cüz yazar. Mesela 15. cüz ise Arapça rakamlarla 15 yazar. 24. cüz başlangıcı ise Arapça sayılarla 24 yazar. Bu şekilde her 20 sayfada bir cüz Hizb işaretine bakarak da cüz başlangıcını tespit edebilirsiniz.

11. CÜZ MUKABELE DİNLE!

11. cüzü sesli bir şekilde Mukabelesini Diyanet'in resmi hesaplarından dinleyebilirsiniz.

KURANI KERİM 11. CÜZ MUKABELE SESLİ DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

KURAN-I KERİM 11. CÜZ ARAPÇA OKUNUŞU

Kur'an-ı Kerim 11. Cüz okunuşu: 11. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 11. Cüz oku ve dinle! Mukabele dinle
11. cüz 1. sayfa (201. sayfa)
Kur'an-ı Kerim 11. Cüz okunuşu: 11. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 11. Cüz oku ve dinle! Mukabele dinle
11. cüz 2. sayfa (202. sayfa)
Kur'an-ı Kerim 11. Cüz okunuşu: 11. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 11. Cüz oku ve dinle! Mukabele dinle
11. cüz 3. sayfa (203. sayfa)
Kur'an-ı Kerim 11. Cüz okunuşu: 11. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 11. Cüz oku ve dinle! Mukabele dinle
11. cüz 4. sayfa (204. sayfa)
Kur'an-ı Kerim 11. Cüz okunuşu: 11. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 11. Cüz oku ve dinle! Mukabele dinle
11. cüz 5. sayfa (205. sayfa)
Kur'an-ı Kerim 11. Cüz okunuşu: 11. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 11. Cüz oku ve dinle! Mukabele dinle
11. cüz 6. sayfa (206. sayfa)
Kur'an-ı Kerim 11. Cüz okunuşu: 11. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 11. Cüz oku ve dinle! Mukabele dinle
11. cüz 7. sayfa (207. sayfa)
Kur'an-ı Kerim 11. Cüz okunuşu: 11. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 11. Cüz oku ve dinle! Mukabele dinle
11. cüz 8. sayfa (208. sayfa)
Kur'an-ı Kerim 11. Cüz okunuşu: 11. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 11. Cüz oku ve dinle! Mukabele dinle
11. cüz 9. sayfa (209. sayfa)
Kur'an-ı Kerim 11. Cüz okunuşu: 11. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 11. Cüz oku ve dinle! Mukabele dinle
11. cüz 10. sayfa (210. sayfa)
Kur'an-ı Kerim 11. Cüz okunuşu: 11. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 11. Cüz oku ve dinle! Mukabele dinle
11. cüz 11. sayfa (211. sayfa)
Kur'an-ı Kerim 11. Cüz okunuşu: 11. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 11. Cüz oku ve dinle! Mukabele dinle
11. cüz 12. sayfa (212. sayfa)
Kur'an-ı Kerim 11. Cüz okunuşu: 11. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 11. Cüz oku ve dinle! Mukabele dinle
11. cüz 13. sayfa (213 sayfa)
Kur'an-ı Kerim 11. Cüz okunuşu: 11. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 11. Cüz oku ve dinle! Mukabele dinle
11. cüz 14. sayfa (214. sayfa)
Kur'an-ı Kerim 11. Cüz okunuşu: 11. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 11. Cüz oku ve dinle! Mukabele dinle
11. cüz 15. sayfa (215. sayfa)
Kur'an-ı Kerim 11. Cüz okunuşu: 11. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 11. Cüz oku ve dinle! Mukabele dinle
11. cüz 16. sayfa (216. sayfa)
Kur'an-ı Kerim 11. Cüz okunuşu: 11. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 11. Cüz oku ve dinle! Mukabele dinle
11. cüz 17. sayfa (217. sayfa)
Kur'an-ı Kerim 11. Cüz okunuşu: 11. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 11. Cüz oku ve dinle! Mukabele dinle
11. cüz 18. sayfa (218. sayfa)
Kur'an-ı Kerim 11. Cüz okunuşu: 11. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 11. Cüz oku ve dinle! Mukabele dinle
11. cüz 19. sayfa (219. sayfa)
Kur'an-ı Kerim 11. Cüz okunuşu: 11. Cüz hangi sayfalar arasındadır, kaç sayfadır? 11. Cüz oku ve dinle! Mukabele dinle
11. cüz 20. sayfa (220. sayfa)

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