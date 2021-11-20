Kulüp dizisiyle şöhreti yakalayan Asude Kalebek'in yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

Başrollerini Gökçe Bahadır, Barış Arduç ve Salih Bademci'nin canlandırdığı Kulüp dizisi oyuncuları ve konusuyla geniş yankı uyandırdı. Dizide Raşel karakterine hayat veren Asude Kalebek'in hayatı ise merak konusu oldu.

22 YAŞINDA ŞÖHRETİ YAKALADI

Dizide Fıstık İsmet karakterini canlandıran Barış Arduç ile öpüşme sahneleri gündem olan Asude Kalebek, 18 Haziran 1999 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Boğaziçi Üniversitesi son sınıf öğrencisi olan Asude Kalebek, İstanbul Sahne Sanatları Tiyatrosu' nda eğitimine devam ediyor.

Genç yaşta Kulüp dizisinde başrol oynayarak adını duyuran Kalebek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor.

İşte Asude Kalebek'in bazı fotoğrafları...

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