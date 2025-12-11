Haberler

Tunceli'de baraj gölünün çekilmesiyle Pertek Kalesi'nde sanduka parçası bulundu

Tunceli'de baraj gölünün çekilmesiyle Pertek Kalesi'nde sanduka parçası bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'nin Pertek ilçesinde Keban Baraj Gölü'nün çekilmesiyle ortaya çıkan tarihi sanduka parçası, müze tarafından koruma altına alındı. Eserin taşınmasında feribot kullanılarak, tarihi kaleden müzeye götürüldü.

Tunceli'nin Pertek ilçesindeki Keban Baraj Gölü'nün çekilmesiyle ortaya çıkan sanduka parçası, müzede koruma altına alındı.

Geçmişte pek çok medeniyete ev sahipliği yapan kentte, çok sayıda kale, tarihi köprü, mezar taşı, cami, kilise ve höyük bulunuyor.

Tunceli Müzesi ekipleri de kültürel ve tarihi varlıkların tespiti amacıyla sürekli araziye çıkarak çalışmalar yürütüyor.

Bazı eserleri tescilleyip turizme kazandıran ekipler, son olarak Pertek'teki Keban Baraj Gölü'nün ortasında yer alan Pertek Kalesi'nde yüzey araştırması yaptı.

Kalenin çevresini inceleyen ekipler, baraj sularının çekilmesiyle gün yüzüne çıkan sanduka parçasıyla karşılaştı.

Eserin taşınmasında feribot kullanıldı

Yaklaşık 800 kilogram ağırlığındaki eseri bulunduğu yerden almak için harekete geçen ekipler, gerekli hazırlıkların ardından Pertek İskelesi'ne getirilen vinci feribota bindirerek kaleye doğru yola çıktı.

Yarım saatlik seyahatle kaleye ulaşan İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Kaya, müze müdürü Kenan Öncel ve arkeologlar Özgür Şahin ile Koray Yılmaz, mezar taşının vinç yardımıyla taşınmasını sağladı.

Müzeye götürülen eser, işlemlerin ardından sergilenecek.

Kentteki tarihi ve kültürel varlıkları koruma çalışmaları sürüyor

İsmail Kaya, AA muhabirine, Tunceli'nin birçok medeniyete ev sahipliğini yaptığını söyledi.

Kentteki kültürel ve tarihi varlıkları korumaya çalıştıklarını belirten Kaya, şöyle devam etti:

"Müzede görevli arkadaşlarımızla çok önemli bir operasyona imza attık. Pertek Kalesi'nde Keban Baraj Gölü sularının çekilmesiyle birlikte ortaya çıkan ve sanduka parçası olduğu tahmin edilen 2 metre uzunluğunda ve bir metre genişliğinde kültür varlığı tespit ettik. Arkadaşlarımızla birlikte eseri alıp Tunceli Müzemize kazandırdık."

Kaya, eserin üzerinde bazı çalışmalar yapılacağını ve müzenin bahçesinde sergileneceğini anlattı.

Meşakkatli bir çalışmayla eserin müzeye getirildiğini ifade eden Kaya, "Tunceli'de daha keşfedilmeyi bekleyen bir sürü kültür varlığımız var. Havaların ısınmasıyla bu çalışmalara ağırlık vereceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Kültür Sanat
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Gazeteci Enver Aysever tutuklandı

Enver Aysever tutuklandı
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'a mesaj yağıyor! Herkes aynı şeyi yazdı

Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'a mesaj yağıyor! Herkes aynı şeyi yazdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltı sonrası herkes Güllü'nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor

Gözaltı sonrası herkes Güllü'nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor
Gribin ilacı bu meyve! Portakal ve mandalinayı geride bırakıyor

Gribin gerçek ilacı! Portakal ve mandalinayı geride bırakıyor
Gençlerbirliği'nde skandallar bitmiyor! Kongre'ye alkollü gelen isim başka kulüpte yönetici çıktı

Kongreye alkollü gelen isim başka kulüpte yönetici çıktı
Fener taraftarının beğeni yağdırdığı video

Beğeni yağıyor! Bu videonun nerede çekildiğini tahmin edemezsiniz
Gözaltı sonrası herkes Güllü'nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor

Gözaltı sonrası herkes Güllü'nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor
Türkiye'de 400'den fazla şubesi olan tatlı devi konkordato ilan etti

Türkiye'de 400'den fazla şubesi var! Dev marka konkordato ilan etti
TÜBİTAK görüntülerdeki sesi temizledi! Güllü'yü itip 'Hadi görüşürüz bay bay' demiş

TÜBİTAK bu görüntüdeki sesi temizledi, detaylar ilk kez ortaya çıktı
Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı! Havalimanında dikkat çeken detay

Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı
Galatasaray, Hacıosmanoğlu'nu Antalyaspor maçında protesto edecek

Galatasaray, Hacıosmanoğlu'na savaş açtı
3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı

3 çocuğun öldüğü yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı
Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim

Yakaladığı çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim
'140 binlik zekat' sorusu Reyhan Karaca'yı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı

'140 binlik zekat' sorusu şarkıcıyı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı
Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı

Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı
title