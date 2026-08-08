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Mersin'de araç camını kıran şüpheli yakalandı

Mersin'de araç camını kıran şüpheli yakalandı Haber Videosunu İzle
Mersin'de araç camını kıran şüpheli yakalandı
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Mersin'in Mezitli ilçesinde, yüzünü kapatarak park halindeki aracın camını taş atarak kıran şüpheliyi gözaltına alındı. Şüphelinin aracın camını kırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin polisi, attığı taşlarla otomobilin camını kırarak kaçan ve çeşitli suçlardan kaydı olan şüpheliyi güvenlik kamerasından yola çıkarak yakaladı.

ARACA DEFALARCA TAŞ ATTI

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, park halindeki bir aracın camının şapkalı ve yüzü kapalı bir kişi tarafından taş atılarak kırıldığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda, olayın şüphelisinin M.K.K. olduğu tespit edildi.

GÖRÜNTÜLERDEN TESPİT EDİLİP YAKALANDI

Şüpheli, saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli M.K.K.'nin, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet, nitelikli dolandırıcılık ve kayıp eşya gibi suçlardan kaydının bulunduğu belirlendi. Şüphelinin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, şüphelinin aracın camını kırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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