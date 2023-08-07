Tarsus Belediyesi'nin Yaz Akşamları Açık Hava Tiyatroları Yoğun İlgi Görüyor

Tarsus Belediyesi'nin kent hayatını renklendirmek ve vatandaşları sosyalleştirmek amacıyla hayata geçirdiği yaz akşamları açık hava tiyatroları yoğun ilgi görüyor. Tarsuslular, Mersin Valiliği tarafından başlatılan soruşturmaya konu olan 'Yıldızlar Altında Yaz Eğlencesi' oyununa sahip çıkıyor. Tarsus Belediyesi'nin vatandaşlarla buluşturduğu ve duayen oyuncuların yer aldığı 'Yıldızlar Altında Yaz Eğlencesi' oyununa halk yoğun ilgi gösteriyor. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın kente getirdiği açık hava tiyatroları her gün bin 500 kişi tarafından izleniyor. Başkan Bozdoğan, soruşturmaya konu olan oyunun defalarca Van, Ankara, Bitlis, Batman ve Siirt gibi illerde sahnelendiğini aktardı. Repertuvarında böyle bir oyun bulunmadığını ve Devlet Tiyatroları ile ilgisi bulunmadığını belirten Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya karşılık Başkan Bozdoğan tarafından Tarsus'ta şikayete konu oyunun 2006-2007 yıllarında sahneleyen Van Devlet Tiyatrosu videosu paylaşıldı.