Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali Karşılama Geleneği Yapıldı

Türkiye'nin başpehlivanının belirlendiği, bu yıl 3-9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek 662'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri haftası kapsamında, organizasyonun 'karşılama' geleneği yapıldı. Kırkpınar'ın 40 kişiden oluşan davul ve zurna ekibi, sabah saatlerinde Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin ve Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı makamlarında karşılayarak, Kırkpınar'ın başladığının müjdesini verdi. Ekip, ilk olarak organizasyona ev sahipliği yapan Gürkan'ı belediye binası önünde karşıladı. Gürkan, davul ve zurna ekibine gelenek gereği para verdi.

Güreş formatının değişmesiyle bu yıl pehlivan sayısında patlama yaşanabileceğini dile getiren Gürkan, "Federasyonun lisans verdiği herkes, dualı çayıra çıkabiliyor. Biliyorsunuz 2 bin 400'ler civarında bir katılımcımız söz konusu. Ama benim bildiğim ya da bana ulaşan veriler, Türkiye'de yaklaşık 3 bin civarında yağlı güreş yapan pehlivan oldu. Bu sayı biraz daha artabilir. Dediğim gibi bir taraftan baktığınızda katılımcı rekoru kırıyorsunuz güzel. Ama cuma sabahı 8.30'da güreşleri başlatmak zorunda kalıyoruz. Başpehlivanlık güreşlerinde biliyorsunuz yarım saat sonra puanlamaya geçmek zorunda kalıyoruz veya diğer güreşlerde. Bu da gitgide güreşin o kıran kırana özelliğinin kaybolmasına sebep oluyor. Bu yıl belki dediğiniz gibi bir patlama yaşanabilir. Puanlamaya geçmeden 'hadi biz de dualı çayıra çıkalım' diye ama önümüzdeki yıldan itibaren her şey bizim istediğimiz gibi yoluna girecek, rotasına girecek ve ondan sonra daha kaliteli güreşler izleyeceğiz" dedi. Kırkpınar davul ve zurna ekibi, daha sonra Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin'i valilik binası önünde karşıladı. Zehin de ekibe gelenek gereği para verirken, bir süre çalınan şarkıları dinledi.