Şanlıurfa'nın Somut Olmayan Kültürel Mirası Kayıt Altına Alındı

Yaklaşık 2 yıl süren bir çalışma sonucunda 6 ana başlık altında 10 farklı üniversiteden 59 akademisyen, araştırmacı ve yazarın katılımıyla Şanlıurfa'nın 'Sözlü Gelenekler ve Anlatımlar, Müzik ve Gösteri Sanatları, Toplumsal Uygulamalar, Ritüeller ve Şölenler, Doğa ve Evrenle İlgili Bilgi ve Uygulamalar, Geleneksel El Sanatları ile Halk Mimarisi' kayıt altına alınarak Atlas'a dönüştürüldü.

Vali Hasan Şıldak'ın öncülüğünde başlatılan 'Şanlıurfa Somut Olmayan Kültüre Miras Araştırmaları' projesinin sonunda bir kitap olarak basımı tamamlanan eserin tanımı ve kapanış paneli GAPTEAM konferans salonunda gerçekleştirildi.

Panelde bir konuşma yapan Vali Şıldak, Birleşmiş Milletler tarafından belirlenmiş olan somut olmayan kültürel miras kriterlerinin esas alınarak yürütüldüğü projede, UNESCO'nun belirlediği kriterler ve ilkelere uygun olarak 59 araştırmacı-yazar ve akademisyenin katılımıyla 10 farklı üniversiteden bilim insanının katkısıyla bu çalışmanın yapıldığını söyledi.

Vali Şıldak, "Somut olmayan kültürel miras araştırmaları yani bizim düğünlerimiz, geleneklerimiz, taziyelerimiz, gastronomimiz, mimarimiz, halk kültürüne ilişkin müziğimiz her bir kültür unsurunu yani yeryüzünde yapı olarak görmediğimiz ancak Şanlıurfa'yı kültürel olarak tanımlayan bütün özellikleri içeren güzel bir saha araştırması ve çalışması yapıldı. Kaynak kişilerle görüşüldü, fotoğraf, video arşiviyle ve bin 400 sayfanın üzerinde 2 ciltlik eserle Şanlıurfa'ya bunu hediye ediyoruz" dedi.

"BU ESER BAŞUCU ESERİ VE KAYNAK KİTAP OLARAK YER ALACAK"

Yaklaşık 2 yılda hazırlanan bu Atlas'ın Şanlıurfa'nın kültür kimliğini ortaya koyan bir başucu eseri ve kaynak kitap olacağının altını çizen Vali Şıldak, "Ben Harran Üniversitemize, üniversitelerimize, akademisyenlerimize, hocalarımıza, uzmanlarımıza, kültür ve sanat insanlarına ve katkı sağlayan kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Bu çalışma Şanlıurfa'da bir ilk, böylesine kapsamlı bir çalışma yoktu daha önce her ilde yok, bu bir emek ve zaman gerektiriyor. 2 yıla yakın harcanmış bir emek var, yerel kaynaklarımızla çok küçük bir bütçeyle hocalarımızın hiçbir karşılık beklemeksizin fedakârca yaptıkları bu çalışmayı halkımıza armağan ediyoruz.Aynı zamanda bir web sitesi hizmete girdi, Urfa kültür atlası adıyla bir web portalını da hizmete soktuk. İnşallah devamında bunun içinden çok daha parça parça proje çalışmalarıyla projeyi genişleteceğiz" diye söyledi.

"6 CİLTLİK KÜLTÜR ENVANTERİ ÇALIŞMASINI DA YAKIN TARİHTE SONUÇLANDIRACAĞIZ"

Şanlıurfa'da zengin bir kültürel çeşitlilik ve renkliliğin hâkim olduğunu hatırlatan Vali Şıldak, "Şanlıurfa büyük bir coğrafya, her noktasına değinmeye çalışıyoruz. Çok kısa bir zaman sonra da yürüttüğümüz somut olan eserleri kayıt altına aldığımız; fotoğrafıyla, video kaydıyla yine bir web sitesiyle 6 ciltlik eser olarak kültür envanteri çalışmasını da 2 ay içerisinde sonuçlandırmış olacağız. Bunlar Urfa'nın geleceğine yatırım ve envanter kayıt oluşturma çalışmalarıdır. Tıpkı bir alt yapı çalışması gibidir, büyük emek harcar bir kere yaparsınız ve sağlam yaptığınız zaman asırlar boyu o şehrin kimliğinin hafızasının oluşturulması için baş eser olarak, kaynak eser olarak kullanılır. Bu çalışma ve devamındaki kültür envanteri çalışması da bu şekilde gerçekleşti. Geniş katılımlı, anlamlı bir tören kapanış panelini yapıyoruz, Şanlıurfa'mıza, ülkemize ve kültür dünyamıza hayırlı olsun diyorum" şeklinde konuştu.

"İNSAN GEÇMİŞİNDEN ALDIĞI DEĞERLERLE GELECEĞE DOĞRU GÜVENLE YÜRÜR"

Somut olmayan kültürel mirası projesiyle Şanlıurfa'nın değerlerinin kayıt altına alınarak gelecek nesillere aktarılacağını hatırlatan Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı ise, "Aslında hepimizin ortak hafızasına, ortak değerlerine, yani Şanlıurfa'mızın ruhuna sahip çıkmak için bir aradayız. Çünkü biliyoruz ki kökleriyle güçlü bir insan geçmişinden aldığı değerlerle geleceğe doğru güvenle yürür" dedi.

Sözlerini sürdüren Milletvekili Yazmacı, "Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel değerleri sadece yerel halk için değil tüm insanlık için önemli bir mirastır. Bu proje hem kültürel açıdan çok önemli hem de somut olmayan kültürel miras araştırmaları projesinin Şanlıurfa'daki geleneksel halk kültürü, ritüeller, el sanatları, yemek kültürü ve sözlü gelenekler gibi unsurları değerleyerek bir envanter oluşturulmasından dolayı çok kıymetlidir. Bu zengin kültür mirasını doğru bir şekilde kayıt altına almak ve bunu gelecek nesillere eksiksiz şekilde aktarmak çok önemli bir adımdır. Bugün bu projenin başarı ile sonuçlandığını görmek mutluluk vericidir. Şanlıurfa bereketli hilalin kalbinde yer alan, peygamberler şehri olarak bilinen, hem insanlık tarihine yön vermiş hem de kültürümüzün en zengin damarlarını yaşatmış kadim bir şehirdir. Bu toprakların her bir köşesi bir hikâye, bir ezgi ve bir hatıra taşır. Bugün bu büyük araştırma projesi Şanlıurfa'nın bu zengin hazinesini kayıt altına aldı. Ortaya sadece bir kitap çıkmadı, aynı zamanda belgeseller, dijital arşivler, web portalı ve ileride kurulacak olan somut olmayan kültürel miras müzesi gibi kalıcı eserler ortaya kondu. Bu çalışmalar bizim hafızalarımızı tazelerken aynı zamanda çocuklarımız ve gençlerimiz için bir kaynak oldu. Çünkü biz istiyoruz ki evlatlarımız kendi kültürünü bilsin, köklerini bilsin, köklerini tanısın, bu topraklarda yaşamış insanların hikayelerinden ilham alsın.

Burada bulunan değerli akademisyenlerimize, sanatçılarımıza, araştırmacılarımıza ve emek veren herkese bir Şanlıurfalı olarak yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Onlar bu toprakların sesini kaydettiler, renklerini yazdılar, kokusunu satırlara döktüler. Bizler milletvekili olarak bu tür projelerin daha da çoğalmasını, daha fazla destek bulması için her zaman yanınızda olmaya devam edeceğimizi özellikle şahsım ve milletvekili arkadaşlarım adına ifade etmek istiyorum. Çünkü biz biliyoruz ki kültürümüze yapılan yatırım geleceğimize yapılan en kıymetli yatırımdır. Bu proje sadece bugünün değil geleceğin Şanlıurfa'sını da şekillendiriyor. Kültürel mirasımıza sahip çıkarak hem tarihsel sorumluluğumuzu yerine getiriyor hem de kültürel mirasımızı ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtma fırsatı elde ediyoruz. Bu çalışmanın gerçekleşmesi için başta emek veren Sayın Şanlıurfa Valimiz Hasan Şıldak'a, bütün araştırmacılarımıza, hocalarımıza, akademisyenlerimize yürekten teşekkür ediyor, bu çalışmanın Şanlıurfa'mıza, ülkemize ve insanlığa hayırlı olmasını diliyorum" diye ifade etti.

"BİR MİLLETİN HAFIZASI BİR TOPLUMUN KİMLİĞİDİR"

Somut Olmayan Kültürel Miras Araştırmaları Projesinin, Şanlıurfa'nın binlerce yıllık geçmişine ışık tutacağını vurgulayan Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyyüoğlu ise konuşmasında, "Bugün burada kadim şehrimiz Şanlıurfa'nın binlerce yıllık geçmişine ışık tutan, nesilden nesile aktarılarak günümüze ulaşan zengin kültürel mirasımızı ele alan son derece önemli bir çalışma için bir aradayız. Somut olmayan kültürel miras dediğimiz bu değerler bir milletin hafızası, bir toplumun kimliğidir" dedi.

Şanlıurfa'nın gelenek ve görenekleriyle yaşayan bir medeniyet hazinesi olduğunu kaydeden Milletvekili Eyyüpoğlu, "Şanlıurfa, yalnızca taşınmaz tarihi eserleriyle değil; türküleri, oyunları, mutfağı, gelenek ve görenekleriyle de yaşayan bir medeniyet hazinesidir. UNESCO'nun da altını çizdiği üzere somut olmayan kültürel miras sözlü anlatımlar, geleneksel sanatlar, toplumun ritüelleri, müzik ve danslar, mutfak kültürü ve halk bilimi gibi unsurlardan oluşuyor. Urfa'nın sıra geceleri, hoyratları, aşıkları, halk oyunları, yemekleri ve inanç temellerinin ritüelleri bu mirasın en canlı örneklerindendir. Bu mirasın kayıt altına alınması, araştırılması ve korunması gelecek kuşaklara aktarılması için son derece kıymetlidir. Bugün tanıtımını yaptığımız bu proje büyük bir boşluğu doldurmuştur. Bu projede emeği geçen tüm akademisyenlerimize, araştırmacılarımıza, kurum temsilcilerimize ve Şanlıurfa Valiliğimize teşekkür etmek istiyorum. Özellikle Şanlıurfa Valimiz Sayın Hasan Şıldak'ın öncülüğünde yürütülen bu çalışma şehrimizin kültürel hafızasını güçlendirecek ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacaktır. Bizler milletvekilleri olarak bu tür projelerin destekçisi olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki kültürel mirasını koruyan şehirler güçlü kalır. Kimliğini kaybetmeyen toplumlar geleceğe güvenle bakar. Bu vesile ile tüm katılımcılara teşekkür ediyor, bu projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Aksoy, Şanlıurfa'nın kadim bir kültür hazinesi olduğunu hatırlatarak, Şanlıurfa'nın her asırda bir sır sakladığını ve bu projeyle bu tür zenginliklerin kayıt altına alındığını vurguladı. Harran Üniversitesi Rektörü Mehmet Tahir Güllüoğlu da, bu tür projelerde Harran Üniversitesi olarak ellerinden geleni yapacaklarının sözünü verdi.

Yapılan konuşmaların ardından halk müziği dinletisi ile Somut Olmayan Kültürel Mirası Projesinin sonuç paneli gerçekleştirildi. Panelde proje araştırmaları, çalışmaları ve sonuçlarıyla ilgili akademisyenler tarafından bilgi verildi. Program daha sonra ödül takdim töreni ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

Öte yandan programa Vali Hasan Şıldak'ın yanı sıra, Ak Parti Şanlıurfa Milletvekilleri İbrahim Eyyüpoğlu ile Cevahir Asuman Yazmacı, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Aksoy, Harran Üniversitesi Rektörü Mehmet Tahir Güllüoğlu, GAP İdaresi Başkanı Hasan Maral, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, araştırmacılar, yazarlar, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.