Amasra ve Safranbolu yılbaşını doğa ve tarihle içe içe karşılamak isteyenleri ağırlayacak

ORHAN KUZU/SELİM BOSTANCI - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ile doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçeleri, yeni yılda yerli ve yabancı turistleri ağırlamayı bekliyor.

Osmanlı döneminden bugüne aslını koruyarak gelen han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra 18-20. yüzyıllarda yapılan estetik, geleneksel konakların yer aldığı Safranbolu'da yılbaşı hazırlıkları tamamlandı.

İlçede restore edilerek butik otel haline dönüştürülen konaklar ve otellerde yılbaşı öncesi rezervasyon hareketliliği yaşanıyor.

Bu yıl 27-31 Aralık'ta üçüncüsü düzenlenen "Yılbaşı Panayırı"nda ise Safranbolu'nun tarihi dokusuna ve kış şartlarına uygun tasarlanan özel stantlarda esnaf, çeşitli ürünlerle yerini alıyor.

İlçede 12 ay turizm hedefi ve esnafa destek amacıyla gerçekleştirilen panayır, yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

"2026'nın ülkemizde turizm için güzel bir yıl olacağını öngörüyorum"

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu, AA muhabirine, ilçenin yeni yılda misafirlerini ağırlamaya hazır olduğunu söyledi.

Yılbaşı Panayırı'nın ilçeye hareketlilik getirdiğini dile getiren Urgancıoğlu, "Safranbolu için günübirlik turlar da revaçta olacak. Yine içerideki yerli hareketini de artıracak ve renkli görüntülerle Safranbolu'yu yılbaşında güzel göreceğiz inşallah." dedi.

Konaklama tesislerinde doluluğun 70-75'lerde olduğunu bildiren Urgancıoğlu, "Birçok yere yakın destinasyon olduğumuz için son dakika bu rezervasyonların artmasını bekliyoruz. 2025 yılını oldukça iyi geçirdik. Zaten ülke olarak turizmde artan ivme içindeyiz. Sezonu iyi bitirdik. Şu an biraz düşük sezona girdik ama yine de Uzak Doğulu gruplarımız gelmeye devam ediyor. Bu 12 ay süren bir turizm hareketliliği. 2026 ile ilgili beklentilerim turizm sektöründe oldukça iyi. 2026'nın ülkemizde turizm için güzel bir yıl olacağını öngörüyorum." ifadelerini kullandı.

"Amasra Karadeniz'in 'cennet' ilçelerinden biri"

Amasra Kalesi ile 2013'te UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne dahil edilen, el değmemiş koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğal güzellikleriyle Amasra da yeni yılda misafirlerini ağırlayacak.

Mutfak kültürüyle de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Amasra'da, 3 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonlar misafirlerini bekliyor.

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Melih Saylam, 3 bin yıllık tarihi geçmişi, kültürel ve doğal güzellikleriyle Amasra'nın, Karadeniz'in "cennet" ilçelerinden biri olduğunu dile getirdi.

Fatih Sultan Mehmet'in ilçeyi fethi sırasında lalasına "Lala lala, çeşm-i cihan bu mu ola?" diyerek dünyanın gözbebeği olarak nitelendirdiğini ve ilçenin Türkiye'de ev pansiyonculuğunun başladığı ilk yerlerden biri olduğunu belirten Saylam, her yılbaşında olduğu gibi başta Ankara olmak üzere çevre illerden misafirlerin yeni yılı kutlamak için Amasra'yı tercih ettiğini dile getirdi.

Saylam, "Şu anda otel ve pansiyonlarımızda yüzde 60 civarında kısmi rezervasyon yoğunluğumuz var. Bu ilerleyen günlerde hava şartlarına bağlı olarak yüzde 80 seviyelerine çıkacaktır." dedi.

Yaz aylarında kum, deniz ve güneş üçgeni ağırlıklı misafir ağırlayan ilçenin doğa, tarih ve kültür üçgenine de sahip olduğunu anlatan Saylam, "Amasra bu mevsimde de misafirlerine alternatif imkanlar sunuyor. Yılbaşında ilçemize gelecek ziyaretçilerimiz Kraliçe Amastris kazıları, Su Perisi'nin çıktığı Bedesten bölgesi, Kuşkayası Yol Anıtı'nı ziyaret edebilirler. Yine hemen yanı başımızdaki Safranbolu'yu, Güzelcehisar Lav Sütunları'nı da görebilirler." ifadelerini kullandı.

Saylam, ilçenin, balık ve salata ağırlıklı mutfak kültüründen kaynaklı gastronomi değerinin de önemine işaret ederek, özellikle eylülde başlayan balık sezonuyla tatilcilerin taze mevsim balıklarını ve mevsim sebzelerinden oluşan salataları tatma imkanını da bulduğunu sözlerine ekledi.