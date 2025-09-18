Ömer Koç: Kalbim Gazze'nin uzun zamandır acı çeken halkıyla

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Koç Holding desteğiyle düzenlenen 18. İstanbul Bienali'nin resmi açılışı, Rahmi M. Koç Müzesi'nde düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, törene İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç ve İstanbul Bienali Direktörü Kevser Güler'in yanı sıra sanat ve iş dünyasından birçok isim katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eczacıbaşı, törende yaptığı konuşmada, "İstanbul Bienali, 38 yıldır şehrimizin kültür-sanat yaşamına yön veriyor. İstanbul'un sanat hayatını besliyor. Dünyanın dört bir yanından sanatçıların, güncel meseleleri incelikle ele aldıkları yapıtlarını İstanbul'da izleyicilere sunarak yeni düşüncelerin üretilmesine, yeni diyalogların kurulmasına aracı oluyor." ifadesini kullandı.

Eczacıbaşı, bu yılki bienalin küratör Christine Tohme'nin önerisiyle, alışılmışın dışında üç yıla yayılan bir program sunduğunu belirterek, şunları aktardı:

"'Üç Ayaklı Kedi' başlıklı bienalimizin, denediği bu yeni yöntem ve küratörümüzle üzerinde çalıştığımız akademi programıyla, bienal tarihinde yeni bir dönem açacağını söylemek şimdiden mümkün. Özgün vizyonu ve özverili çalışmalarıyla bu bienali hayata geçiren küratörümüz Christine Tohme'ye özel teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. Sergiye katılan tüm sanatçılarımıza ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza da gönülden teşekkür ediyorum. Uzun yıllardır süregelen destekleriyle bienalin gerçekleştirilmesine büyük katkıda bulunan bienal sponsoru Koç Holding'e, bize kapılarını ücretsiz olarak açan mekanlara, tüm sponsor ve destekçilerimize, önerileri, eleştirileri ve değerlendirmeleriyle gelişimimize katkıda bulunan tüm paydaşlarımıza, bu büyük buluşmanın bir parçası olan siz değerli dostlarımıza minnettarız."

- "Kalbim Gazze'nin uzun zamandır acı çeken halkıyla"

Törende 2007–2036 yılları arasında bienal sponsorluğunu üstlenen Koç Holding'e teşekkür plaketi takdim edildi. Koç Holding adına teşekkür plaketini alan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç da konuşmasında şunları kaydetti:

"2007'den bu yana İstanbul Bienali'ne desteğimizi sürdürmekteyiz. 2036 yılına kadar sürecek bu uzun soluklu iş birliğini, sadece bir sponsorluk ilişkisi değil, ortak bir vizyonun, müşterek bir idealin yol arkadaşlığı olarak görüyoruz. İKSV ile kurduğumuz bu kıymetli bağ vesilesiyle çağdaş sanatı herkes için erişilebilir kılma ve ifade özgürlüğüne alan açma yolunda önemli adımlar attığımıza inanıyorum. Çözüm bekleyen meselelerin endişe verici bir süratle arttığı günümüzde, sanata ve sanatın dönüştürücü gücüne her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğu kanaatindeyim. Bu yılki bienalin kavramsal çerçevesi olan 'Üç Ayaklı Kedi', tam da bu bağlamda zorlu durumlarda kendini koruma ve ayakta kalma ihtiyacından doğan bir dirençli olma haline odaklanıyor."

Koç, konuşmasında ayrıca Gazze'ye değinerek, "Kalbim Gazze'nin uzun zamandır acı çeken halkıyla. Dualarım ve düşüncelerim onlarla. Hala bazı insanların bu korkunç soykırımı destekleyip, haklı görmeyi sürdürmesine inanamıyorum. Fakat gerçekler ve adalet sonunda galip gelecek." dedi.

- "Bienal, ziyaret edildikçe, tartışıldıkça, paylaşıldıkça anlamını buluyor"

İstanbul Bienali Direktörü Kevser Güler ise törendeki konuşmasında bienalin bu yılki yapısından bahsederek, şu bilgileri verdi:

"2025'ten 2027'ye yayılarak üç ayakta gerçekleştirilecek bienalin 2025 sergisindeki yapıtlar, güncel sanatsal, politik ve toplumsal aciliyetler bağlamında yaşamı savunmanın, direnç stratejileri geliştirmenin, birbirimizi ve kendimizi koruma ve kollama sorumluluğunu almanın farklı veçhelerini sunuyor. 18. İstanbul Bienali, sergisi ve kamusal programıyla aynı zamanda kültür ve sanat ekosisteminin bugününü ve geleceğini büyük ölçüde etkileyen altyapılara ilişkin tartışmaların gerekliliğini gündeme getiriyor. Bienal, ziyaret edildikçe, tartışıldıkça, paylaşıldıkça anlamını buluyor."

Üç yıla yayılacak olan "Üç Ayaklı Kedi" başlıklı bienalin ilk ayağı, 19 Eylül'e kadar medya ve profesyonellere yönelik ön izleme günlerinin ardından 20 Eylül – 23 Kasım arasında, Beyoğlu-Karaköy hattında yer alan sekiz farklı mekanda Koç Holding katkılarıyla ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.