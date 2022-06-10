Bülent Eczacıbaşı Haberleri - Bülent Eczacıbaşı Kimdir - Haberler

Bülent Eczacıbaşı Haberleri
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İtalya'da 4 Türk'ün de bulunduğu kaybolan helikopter halen aranıyor! Eczacıbaşı'nın patronu da bölgeye gitti
Piyanist ve besteci Fazıl Say, AKM'deki ilk konserini verdi Açıklaması
İstanbul Kültür Sanat Vakfı 50. yaşında sanata destek için gala gecesi düzenledi
Bakan Varank: İkiyüzlülükle adalet sistemine zarar vermelerine müsaade etmeyiz (2)
Venedik Bienali'nde Türkiye Pavyonu'nun açılışı dolayısıyla resepsiyon verildi
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Venedik Bienali'nde Türkiye Pavyonu'nun açılışını yaptı
İKSV etkinlikleri, Eczacıbaşı desteğiyle öğrencilere 10 TL'den sunulacak
2021 yılında en çok haber olan iş insanı Ali Koç olurken, en çok okunan iş insanı Aydın Doğan oldu
Son dakika haberi: İSTANBUL-HAZİNE VE MALİYE BAKANI NEBATİ, İŞ DÜNYASINDAN İSİMLERLE BİR ARAYA GELDİ
Toplantı gündeme damga vurmuştu! İşte iş insanlarının Bakan Nebati'den ilk talebi: Bizi yüksek enflasyona yedirmeyin
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, iş dünyasından isimlerle bir araya geldi(2)
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, iş insanlarıyla bir araya geldi
Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü Prof. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin oldu
Şantiye bastığı öne sürülen ünlü iş insanı Bülent Eczacıbaşı ve eşinin ifadesi ortaya çıktı
Şantiye bastığı öne sürülen ünlü iş insanı Bülent Eczacıbaşı hakkında suç duyurusu
Bodrum bu görüntüleri konuşuyor! Ünlü iş adamı silahlı adamlarıyla şantiye bastı
Bülent Eczacıbaşı, "Türkiye'de inovasyonun geleceği" konulu webinarda konuştu Açıklaması
Bülent Eczacıbaşı kimdir? Fox Tv Çalar Saat konuğu: Bülent Eczacıbaşı kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Eczacıbaşı, turizmcilerle buluştu Açıklaması
Son dakika haberi | TİSK, Kovid-19 ile mücadelede örnek uygulama ve projeleri ödüllendirecek
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan "Evde kal, kitapla kal" çağrısına destek olan isimlere teşekkür
Eczacıbaşı: "Her 100 dolarlık seramik ihracatının 82 doları ülkemizde kalıyor"
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'ten "Gasp" İddialarına Yönelik Açıklama
Forbes Milyarderler Listesi: Bezos Liste Başı, Zuckerberg'in Serveti 8,7 Milyar Dolar Azaldı
Bülent Eczacıbaşı: "Kadınların İşe Alım Oranını Yüzde 50'ye Getirmek İstiyoruz"