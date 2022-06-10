Bülent Eczacıbaşı Haberleri - Bülent Eczacıbaşı Kimdir - Haberler

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Bülent Eczacıbaşı Haberleri

Bülent Eczacıbaşı haber, Bülent Eczacıbaşı son dakika haberleri ve gelişmeleri.

İtalya'da 4 Türk'ün de bulunduğu kaybolan helikopter halen aranıyor! Eczacıbaşı'nın patronu da bölgeye gitti

İtalya'da 4 Türk'ün de bulunduğu kaybolan helikopter halen aranıyor! Eczacıbaşı'nın patronu da bölgeye gitti

Bülent Eczacıbaşı - Dün 23:19
Piyanist ve besteci Fazıl Say, AKM'deki ilk konserini verdi Açıklaması

Piyanist ve besteci Fazıl Say, AKM'deki ilk konserini verdi Açıklaması

Bülent Eczacıbaşı - 08.06.2022
İstanbul Kültür Sanat Vakfı 50. yaşında sanata destek için gala gecesi düzenledi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı 50. yaşında sanata destek için gala gecesi düzenledi

Bülent Eczacıbaşı - 25.05.2022
Eski Eşinin Evlenmesi Hakkında Konuştu

Eski Eşinin Evlenmesi Hakkında Konuştu

Bülent Eczacıbaşı - 13.05.2022
Bülent Eczacıbaşı kimdir? Bülent Eczacıbaşı kaç yaşında, nereli?

Bülent Eczacıbaşı kimdir? Bülent Eczacıbaşı kaç yaşında, nereli?

Bülent Eczacıbaşı - 13.05.2022
Bakan Varank: İkiyüzlülükle adalet sistemine zarar vermelerine müsaade etmeyiz (2)

Bakan Varank: İkiyüzlülükle adalet sistemine zarar vermelerine müsaade etmeyiz (2)

Bülent Eczacıbaşı - 13.05.2022
Venedik Bienali'nde Türkiye Pavyonu'nun açılışı dolayısıyla resepsiyon verildi

Venedik Bienali'nde Türkiye Pavyonu'nun açılışı dolayısıyla resepsiyon verildi

Bülent Eczacıbaşı - 20.04.2022
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Venedik Bienali'nde Türkiye Pavyonu'nun açılışını yaptı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Venedik Bienali'nde Türkiye Pavyonu'nun açılışını yaptı

Bülent Eczacıbaşı - 20.04.2022
Türkiye'nin Çınarları - Bülent Eczacıbaşı

Türkiye'nin Çınarları - Bülent Eczacıbaşı

Bülent Eczacıbaşı - 29.03.2022
50. İstanbul Müzik Festivali, 6 Haziran'da başlayacak

50. İstanbul Müzik Festivali, 6 Haziran'da başlayacak

Bülent Eczacıbaşı - 01.03.2022
İKSV etkinlikleri, Eczacıbaşı desteğiyle öğrencilere 10 TL'den sunulacak

İKSV etkinlikleri, Eczacıbaşı desteğiyle öğrencilere 10 TL'den sunulacak

Bülent Eczacıbaşı - 25.01.2022
İhracatçılar 2022 hedefi için kenetlendi

İhracatçılar 2022 hedefi için kenetlendi

Bülent Eczacıbaşı - 28.12.2021
2021 yılında en çok haber olan iş insanı Ali Koç olurken, en çok okunan iş insanı Aydın Doğan oldu

2021 yılında en çok haber olan iş insanı Ali Koç olurken, en çok okunan iş insanı Aydın Doğan oldu

Bülent Eczacıbaşı - 25.12.2021
Son dakika haberi: İSTANBUL-HAZİNE VE MALİYE BAKANI NEBATİ, İŞ DÜNYASINDAN İSİMLERLE BİR ARAYA GELDİ

Son dakika haberi: İSTANBUL-HAZİNE VE MALİYE BAKANI NEBATİ, İŞ DÜNYASINDAN İSİMLERLE BİR ARAYA GELDİ

Bülent Eczacıbaşı - 12.12.2021
Toplantı gündeme damga vurmuştu! İşte iş insanlarının Bakan Nebati'den ilk talebi: Bizi yüksek enflasyona yedirmeyin

Toplantı gündeme damga vurmuştu! İşte iş insanlarının Bakan Nebati'den ilk talebi: Bizi yüksek enflasyona yedirmeyin

Bülent Eczacıbaşı - 12.12.2021
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, iş dünyasından isimlerle bir araya geldi(2)

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, iş dünyasından isimlerle bir araya geldi(2)

Bülent Eczacıbaşı - 11.12.2021
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, iş insanlarıyla bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, iş insanlarıyla bir araya geldi

Bülent Eczacıbaşı - 11.12.2021
HAZİNE VE MALİYE BAKANI NEBATİ, İŞ İNSANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ -2

HAZİNE VE MALİYE BAKANI NEBATİ, İŞ İNSANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ -2

Bülent Eczacıbaşı - 11.12.2021
Selpak 50'nci yaşını kutladı

Selpak 50'nci yaşını kutladı

Bülent Eczacıbaşı - 25.11.2021
'Türkiye'de İş Dünyası' dergisi yayın hayatına başladı

'Türkiye'de İş Dünyası' dergisi yayın hayatına başladı

Bülent Eczacıbaşı - 02.11.2021
Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü Prof. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin oldu

Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü Prof. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin oldu

Bülent Eczacıbaşı - 08.09.2021
Şantiye bastığı öne sürülen ünlü iş insanı Bülent Eczacıbaşı ve eşinin ifadesi ortaya çıktı

Şantiye bastığı öne sürülen ünlü iş insanı Bülent Eczacıbaşı ve eşinin ifadesi ortaya çıktı

Bülent Eczacıbaşı - 06.09.2021
Bülent Eczacıbaşı kimdir, kaç yaşında, nereli?

Bülent Eczacıbaşı kimdir, kaç yaşında, nereli?

Bülent Eczacıbaşı - 04.09.2021
Şantiye bastığı öne sürülen ünlü iş insanı Bülent Eczacıbaşı hakkında suç duyurusu

Şantiye bastığı öne sürülen ünlü iş insanı Bülent Eczacıbaşı hakkında suç duyurusu

Bülent Eczacıbaşı - 04.09.2021
Bodrum bu görüntüleri konuşuyor! Ünlü iş adamı silahlı adamlarıyla şantiye bastı

Bodrum bu görüntüleri konuşuyor! Ünlü iş adamı silahlı adamlarıyla şantiye bastı

Bülent Eczacıbaşı - 03.09.2021
49. İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİ BAŞLADI

49. İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİ BAŞLADI

Bülent Eczacıbaşı - 19.08.2021
49. İstanbul Müzik Festivali, açılış töreni ve konseriyle başladı

49. İstanbul Müzik Festivali, açılış töreni ve konseriyle başladı

Bülent Eczacıbaşı - 18.08.2021
Nejat bebek dünyaya geldi

Nejat bebek dünyaya geldi

Bülent Eczacıbaşı - 12.04.2021
Ozan Tufan ve Rojin Haspolat'ın düğün tarihi belli oldu!

Ozan Tufan ve Rojin Haspolat'ın düğün tarihi belli oldu!

Bülent Eczacıbaşı - 29.03.2021
Bülent Eczacıbaşı, 'Türkiye'de inovasyonun geleceği' konulu webinarda konuştu Açıklaması

Bülent Eczacıbaşı, "Türkiye'de inovasyonun geleceği" konulu webinarda konuştu Açıklaması

Bülent Eczacıbaşı - 23.02.2021
Bülent Eczacıbaşı kimdir? Fox Tv Çalar Saat konuğu: Bülent Eczacıbaşı kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Bülent Eczacıbaşı kimdir? Fox Tv Çalar Saat konuğu: Bülent Eczacıbaşı kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Bülent Eczacıbaşı - 19.02.2021
Bülent Eczacıbaşı dede oldu!

Bülent Eczacıbaşı dede oldu!

Bülent Eczacıbaşı - 18.02.2021
Kira sorununu Eczacıbaşı çözdü

Kira sorununu Eczacıbaşı çözdü

Bülent Eczacıbaşı - 03.02.2021
24. İstanbul Tiyatro Festivali sona erdi

24. İstanbul Tiyatro Festivali sona erdi

Bülent Eczacıbaşı - 29.12.2020
YGA Zirvesi-Gençlerin yüzde 90'ı girişimci olmayı hayal ediyor

YGA Zirvesi-Gençlerin yüzde 90'ı girişimci olmayı hayal ediyor

Bülent Eczacıbaşı - 19.12.2020
Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Eczacıbaşı, turizmcilerle buluştu Açıklaması

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Eczacıbaşı, turizmcilerle buluştu Açıklaması

Bülent Eczacıbaşı - 11.12.2020
Son dakika haberi | TİSK, Kovid-19 ile mücadelede örnek uygulama ve projeleri ödüllendirecek

Son dakika haberi | TİSK, Kovid-19 ile mücadelede örnek uygulama ve projeleri ödüllendirecek

Bülent Eczacıbaşı - 25.11.2020
Bakan Soylu ve ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan minik Ayda'ya ziyaret

Bakan Soylu ve ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan minik Ayda'ya ziyaret

Bülent Eczacıbaşı - 16.11.2020
İstanbul Tiyatro Festivali, 'Açılış Gösterisi' ile başladı

İstanbul Tiyatro Festivali, "Açılış Gösterisi" ile başladı

Bülent Eczacıbaşı - 14.11.2020
Capital Güçlü İş İnsanları

Capital Güçlü İş İnsanları

Bülent Eczacıbaşı - 02.10.2020
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları

Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları

Bülent Eczacıbaşı - 11.07.2020
Bülent Eczacıbaşı 'Alev Alatlı ile Murakabe Günleri'nin konuğu oldu

Bülent Eczacıbaşı "Alev Alatlı ile Murakabe Günleri"nin konuğu oldu

Bülent Eczacıbaşı - 09.06.2020
Bülent Eczacıbaşı 'Alev Alatlı ile Murakabe Günleri'nin konuğu oldu

Bülent Eczacıbaşı 'Alev Alatlı ile Murakabe Günleri'nin konuğu oldu

Bülent Eczacıbaşı - 09.06.2020
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 'Evde kal, kitapla kal' çağrısına destek olan isimlere teşekkür

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan "Evde kal, kitapla kal" çağrısına destek olan isimlere teşekkür

Bülent Eczacıbaşı - 02.04.2020
'2020 Talat Sait Halman Çeviri Ödülü'

"2020 Talat Sait Halman Çeviri Ödülü"

Bülent Eczacıbaşı - 24.02.2020
İstanbul Müzik Festivali'nde Beethoven'in aydınlık dünyası

İstanbul Müzik Festivali'nde Beethoven'in aydınlık dünyası

Bülent Eczacıbaşı - 04.02.2020
'İstanbul Müzik Festivali' Beethoven'ın 250. doğum yılını kutlayacak

"İstanbul Müzik Festivali" Beethoven'ın 250. doğum yılını kutlayacak

Bülent Eczacıbaşı - 04.02.2020
Ticaret savaşlarına Avrupa şemsiyesi

Ticaret savaşlarına Avrupa şemsiyesi

Bülent Eczacıbaşı - 03.01.2020
'Zamanın Mirası' sergisi' açıldı

"Zamanın Mirası" sergisi" açıldı

Bülent Eczacıbaşı - 18.12.2019
Marka Konferansı-İstanbul'un Birleştirici Gücü: Kültür-Sanat

Marka Konferansı-İstanbul'un Birleştirici Gücü: Kültür-Sanat

Bülent Eczacıbaşı - 18.12.2019
İstanbul markası kültür sanatla yükselecek

İstanbul markası kültür sanatla yükselecek

Bülent Eczacıbaşı - 18.12.2019
'Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi' açıldı

"Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi" açıldı

Bülent Eczacıbaşı - 18.12.2019
'Kültür turizminde geri kalma gibi bir seçeneğimiz yok'

"Kültür turizminde geri kalma gibi bir seçeneğimiz yok"

Bülent Eczacıbaşı - 11.12.2019
İmamoğlu: 2050 yılında adil, yeşil ve yaratıcı bir kent istiyoruz

İmamoğlu: 2050 yılında adil, yeşil ve yaratıcı bir kent istiyoruz

Bülent Eczacıbaşı - 21.11.2019
İnsan Yönetimi Kongresi

İnsan Yönetimi Kongresi

Bülent Eczacıbaşı - 21.11.2019
PERYÖN Kongresi: Bugünün insanı ile geleceğin buluşması

PERYÖN Kongresi: Bugünün insanı ile geleceğin buluşması

Bülent Eczacıbaşı - 05.11.2019
23. İstanbul Tiyatro Festivali'nde ödül gecesi

23. İstanbul Tiyatro Festivali'nde ödül gecesi

Bülent Eczacıbaşı - 16.10.2019
23. İstanbul Tiyatro Festivali ödül gecesi yapıldı

23. İstanbul Tiyatro Festivali ödül gecesi yapıldı

Bülent Eczacıbaşı - 15.10.2019
Prof. Dr. Marsel Mesulam'a Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü

Prof. Dr. Marsel Mesulam'a Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü

Bülent Eczacıbaşı - 09.10.2019
Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü'ne Prof. Dr. Mesulam layık görüldü

Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü'ne Prof. Dr. Mesulam layık görüldü

Bülent Eczacıbaşı - 09.10.2019
Prof. dr. marsel mesulam eczacıbaşı tıp onur ödülü'nün sahibi oldu

Prof. dr. marsel mesulam eczacıbaşı tıp onur ödülü'nün sahibi oldu

Bülent Eczacıbaşı - 09.10.2019
'Koleksiyonların kamusal birikimler olduğuna inanıyorum'

"Koleksiyonların kamusal birikimler olduğuna inanıyorum"

Bülent Eczacıbaşı - 15.09.2019
16. İstanbul Bienali 14 Eylül'de kapılarını açıyor

16. İstanbul Bienali 14 Eylül'de kapılarını açıyor

Bülent Eczacıbaşı - 10.09.2019
16. İstanbul Bienali 14 Eylül'de kapılarını açıyor (2)

16. İstanbul Bienali 14 Eylül'de kapılarını açıyor (2)

Bülent Eczacıbaşı - 10.09.2019
16. İstanbul Bienali 14 Eylül'de kapılarını açıyor

16. İstanbul Bienali 14 Eylül'de kapılarını açıyor

Bülent Eczacıbaşı - 10.09.2019
Eczacıbaşı: 'Her 100 dolarlık seramik ihracatının 82 doları ülkemizde kalıyor'

Eczacıbaşı: "Her 100 dolarlık seramik ihracatının 82 doları ülkemizde kalıyor"

Bülent Eczacıbaşı - 08.09.2019
Eczacıbaşı VitrA Bozüyük'te yeni tesisini hizmete açtı

Eczacıbaşı VitrA Bozüyük'te yeni tesisini hizmete açtı

Bülent Eczacıbaşı - 08.09.2019
Avrupa'nın talebi yeni yatırım getirdi

Avrupa'nın talebi yeni yatırım getirdi

Bülent Eczacıbaşı - 08.09.2019
Eczacıbaşı, Bozüyük'te dördüncü tesisi açtı

Eczacıbaşı, Bozüyük'te dördüncü tesisi açtı

Bülent Eczacıbaşı - 08.09.2019
'Her 100 dolarlık seramik ihracatının 82 doları ülkemizde kalıyor'

"Her 100 dolarlık seramik ihracatının 82 doları ülkemizde kalıyor"

Bülent Eczacıbaşı - 08.09.2019
Dünyadaki yeni müzelerin hiçbirinin böyle bir hevesi ve iddiası yok

Dünyadaki yeni müzelerin hiçbirinin böyle bir hevesi ve iddiası yok

Bülent Eczacıbaşı - 08.09.2019
Bülent Eczacıbaşı'ndan, Bozüyük eğitimine destek

Bülent Eczacıbaşı'ndan, Bozüyük eğitimine destek

Bülent Eczacıbaşı - 07.09.2019
Türkiye Vakfı Danışma Kurulu 7'nci kez toplandı

Türkiye Vakfı Danışma Kurulu 7'nci kez toplandı

Bülent Eczacıbaşı - 31.08.2019
İSTANBUL-İMAMOĞLU'NA TEBRİK ZİYARETLERİ

İSTANBUL-İMAMOĞLU'NA TEBRİK ZİYARETLERİ

Bülent Eczacıbaşı - 01.08.2019
İMAMOĞLU'NA TEBRİK ZİYARETLERİ

İMAMOĞLU'NA TEBRİK ZİYARETLERİ

Bülent Eczacıbaşı - 01.08.2019
İMAMOĞLU'NA TEBRİK ZİYARETLERİ

İMAMOĞLU'NA TEBRİK ZİYARETLERİ

Bülent Eczacıbaşı - 01.08.2019
Ekrem İmamoğlu'ndan TFF Başkanı'na UEFA Süper Kupa sitemi!

Ekrem İmamoğlu'ndan TFF Başkanı'na UEFA Süper Kupa sitemi!

Bülent Eczacıbaşı - 01.08.2019
Modern müzeyi gezmeye gelen heyet Eskişehir'e hayran kaldı

Modern müzeyi gezmeye gelen heyet Eskişehir'e hayran kaldı

Bülent Eczacıbaşı - 26.06.2019
Bozüyük'ten Bülent Eczacıbaşı'na ziyaret

Bozüyük'ten Bülent Eczacıbaşı'na ziyaret

Bülent Eczacıbaşı - 20.06.2019
Can Çakmur'a 'Aydın Gün' teşvik ödülü

Can Çakmur'a 'Aydın Gün' teşvik ödülü

Bülent Eczacıbaşı - 13.06.2019
'47. İstanbul Müzik Festivali' başladı

"47. İstanbul Müzik Festivali" başladı

Bülent Eczacıbaşı - 11.06.2019
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'ten 'Gasp' İddialarına Yönelik Açıklama

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'ten "Gasp" İddialarına Yönelik Açıklama

Bülent Eczacıbaşı - 08.03.2019
Forbes Milyarderler Listesi: Bezos Liste Başı, Zuckerberg'in Serveti 8,7 Milyar Dolar Azaldı

Forbes Milyarderler Listesi: Bezos Liste Başı, Zuckerberg'in Serveti 8,7 Milyar Dolar Azaldı

Bülent Eczacıbaşı - 05.03.2019
Bağlıkaya: 50 Milyon Turist Ütopik Bir Hedef Değil

Bağlıkaya: 50 Milyon Turist Ütopik Bir Hedef Değil

Bülent Eczacıbaşı - 28.02.2019
Bağlıkaya: 50 Milyon Turist Ütopik Bir Hedef Değil

Bağlıkaya: 50 Milyon Turist Ütopik Bir Hedef Değil

Bülent Eczacıbaşı - 28.02.2019
Turizmciler 'Sezona Merhaba' Dedi

Turizmciler "Sezona Merhaba" Dedi

Bülent Eczacıbaşı - 28.02.2019
Turizmciler 'Sezona Merhaba' Dedi

Turizmciler "Sezona Merhaba" Dedi

Bülent Eczacıbaşı - 28.02.2019
Bülent Eczacıbaşı: 'Kadınların İşe Alım Oranını Yüzde 50'ye Getirmek İstiyoruz'

Bülent Eczacıbaşı: "Kadınların İşe Alım Oranını Yüzde 50'ye Getirmek İstiyoruz"

Bülent Eczacıbaşı - 25.02.2019
Selçuk Yaşar Ödülü Sahiplerini Buldu

Selçuk Yaşar Ödülü Sahiplerini Buldu

Bülent Eczacıbaşı - 08.02.2019
Selçuk Yaşar Ödülü Sahiplerini Buldu

Selçuk Yaşar Ödülü Sahiplerini Buldu

Bülent Eczacıbaşı - 08.02.2019
İstanbul Müzik Festivali' 47. Yılında

İstanbul Müzik Festivali" 47. Yılında

Bülent Eczacıbaşı - 05.02.2019
Yaşayan En Büyük Zihin' Ödülü

Yaşayan En Büyük Zihin' Ödülü

Bülent Eczacıbaşı - 26.12.2018
Forbes 'Türkiye'nin Yaşayan En Büyük Zihinleri'Ni Ödüllendirdi

Forbes "Türkiye'nin Yaşayan En Büyük Zihinleri"Ni Ödüllendirdi

Bülent Eczacıbaşı - 25.12.2018
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