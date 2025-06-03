Milyonlarca dolarlık sırlar Osmaniye'de saklı! Çözülmesi için ödüller kondu

Milyonlarca dolarlık sırlar Osmaniye'de saklı! Çözülmesi için ödüller kondu
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Milyonlarca dolarlık sırlar Osmaniye'de saklı! Çözülmesi için ödüller kondu
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Osmaniye Karatepe-Aslantaş Arkeolojik Alanı'nda bulunan UNESCO Dünya Belleği Kütüğü'ne kaydedilen 'Karatepe Yazıtları' hakkında konuşan Korkut Ata Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve "Karatepe Kitabı"nın yazarı Doç. Dr. Faris Demir, "Milyonlarca dolarlık gizemler Karatepe Yazıtları'nda saklı" dedi.

UNESCO Dünya Belleği Kütüğü'ne kaydedilen ' Karatepe Yazıtları' içerisinde bulunduğu, Osmaniye'nin Kadirli ilçesine 24 kilometre uzaklıkta bulunan Karatepe-Aslantaş Arkeolojik Alanı'nın antik döneme ait birçok resim ve sembolü içerisinde barındırdığını söyleyen Doç. Dr. Faris Demir, "Karatepe Yazıtları, Girit Hiyerogliflerinin çözümünde olduğu gibi, İndus Vadisi ve hatta Brezilya'daki İnka Taşı yazıtlarının anlaşılmasına da katkı sağlayabilir" dedi.

EN UZUN ÇİFT DİLLİ YAZIT

Anadolu Luwi Hiyeroglif yazıtlarının kökeni Seramiksiz Neolitik Dönem'e kadar uzandığını ve evrensel olduğunu söyleyen Arkeolog Doç. Dr. Faris Demir, "Anadolu Luwi Hiyeroglifleri ve Mısır Hiyeroglifleri, aynı coğrafyada bulunmasına rağmen tamamen birbirinden farklıdır. Mısır Hiyeroglifleri, sadece Mısır'da yer almış ama Anadolu Hiyeroglifleri, evrensel olmasından dolayı geniş bir alana yayılmış olmalıdır. Anadolu Hiyeroglifleri, kökeni Göbeklitepe ve Körtik Tepe kadar uzanmaktadır. UNESCO Dünya Belleği Kütüğü'ne kaydedilen Karatepe yazıtları görüntüler bakımından dünyadaki en uzun çift dilli yazıttır. Dünyadaki tüm yazılar resim yazısından türemiştir. Resim yazıları evrenseldir, yani herhangi bir dille bağımlı değildir" diye konuştu.

Milyonlarca dolarlık sırlar burada saklı! Çözülmesi için ödüller kondu

"MİLYONLARCA DOLARLIK GİZEMLER KARATEPE YAZITLARI'NDA SAKLI"

İndus Vadisi yazıtlarının çözülmesi için ödüller konduğunu söyleyen Arkeolog Doç. Dr. Faris Demir, "Karatepe Yazıtları, İndus Vadisi ve Brezilya'daki İnka Taşı'nı çözebilecek ipuçları vermektedir. Karatepe Yazıtları'nda bulunan Anadolu Hiyeroglifleri, yani Luwi yazıları, Girit Hiyeroglifleri'nin okunmasını sağlamış. Birçok hiyerogliflerin de okunmasını sağlayacak ipuçları sağlamaktadır. İndus Vadisi'ndeki yazıtlara çözülmesi için ödüller de konmuştur. Hiyeroglif yazısı olmasından dolayı Karatepe'deki yazıtlar, resimler, simgeler ve hiyeroglifler bu yazıtların çözümlerini sağlayacak önemli ipuçları sağlamaktadır. "dedi.

Milyonlarca dolarlık sırlar burada saklı! Çözülmesi için ödüller kondu

Milyonlarca dolarlık sırlar burada saklı! Çözülmesi için ödüller kondu

Milyonlarca dolarlık sırlar burada saklı! Çözülmesi için ödüller kondu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - Kültür Sanat
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