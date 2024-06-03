Mersin Anemurium, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne Teklif Edilecek

Mersin'in Anamur İlçesi Ören Mahallesi sınırları içerisinde yer alan M.Ö. 4'üncü yüzyıllarda kurulduğu tahmin edilen ve tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Anemurium Antik Kenti, UNESCO'nun dünya kültür mirası listesine teklif edilecek.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, çalışmaları yerinde inceleyerek, Kazı Başkanı Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Tekocak'tan bilgiler aldı.

Vali Pehlivan, incelemelerden sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Anemurium Antik Kenti'nin 2 bin yıllık bir antik kent olduğunu belirten Vali Pehlivan, yukarı ve aşağı kent olmak üzere iki bölümden oluşan Anemurium'da ilk yerleşimlerin M.S. 1. yüzyılda başladığını ve M.S. 7. yüzyıla kadar kesintisiz yerleşim ile yaşamın devam ettiğini belirtti.

M.S. 1580'li yıllarda yaşanan depremde büyük yıkımların gerçekleştiğini, sonrasındaki süreç içerisinde o günün şartlarında bazı onarım çalışmaları gerçekleştirildiğini ve burada çeşitli yapıların inşa edildiğini söyleyen Vali Pehlivan, "Anemurium'daki yapılar içerisinde bazilika, surlar, 3 hamam, nekropol, odeon (konser salonu) yer alıyor.Ayrıca tiyatral faaliyetlerin yapıldığı açık hava tiyatrolarının sergilendiği bir yapı da var. Bugün itibariyle burada Kültür ve Bakanlığımızın 12 ay esaslı arkeolojik kazı ve restorasyon yapılması talimatları çerçevesinde yerelde de Valiliğimizin destekleriyle sürüyor" dedi.

SOSYAL DONATI ALANLARI OLUŞTURULACAK

2 bin yıllık bu tarihi alanın çok daha fazla ziyaret edilmesini sağlamak ve kurumsal bir kimlik oluşturmak adına giriş kısmına bir proje uygulandığı bilgisini veren Vali Pehlivan, "Bu proje kapsamında yapılacak giriş ve karşılama alanı ile hediyelik eşya alışverişinin yapılabileceği bir nokta ve diğer sosyal donatıların olduğu bir yapıyı buraya kazandıracağız. Bu yıl itibariyle bununla ilgili çalışmalar hem Kültür ve Turizm Bakanlığımızın hem de Valiliğimizin destekleriyle başlamış durumdadır. Ayrıca sahil kısmında, ziyaret edenlerin ihtiyaçlarını karşılayacak nispette bir yapıyı aslına uygun şekilde ve kurulun vermiş olduğu izinler çerçevesinde hazırlayacağız" diye konuştu.

Geçtiğimiz yıllarda başlayan ve kuruldan geçen proje kapsamında Odeon'un ve 3 hamamdan 1 tanesinin restorasyonun da tamamlandığını belirten Vali Pehlivan şöyle devam etti:

"Ören yerinde restorasyonu tamamlanan Türk mimarisini yansıtan bir ev de mevcuttur. Geldiğimiz nokta itibariyle bu kadar önemli eserlerinin ayakta var olduğu bir antik kentte, daha çok tanıtım yapmak ve buraya daha çok insanın ziyaretini sağlama konusunda da çalışmalarımız giderek artacak. Bir yandan burada kazı çalışmaları yapılırken bir yandan hocalarımız tarafından makaleler yazılıyor. Bu makaleler yayımlanıyor. Malumunuz Mersin İlimiz, sayısız tarihi eserleriyle, doğal varlıklarıyla, tescilli yapılarıyla büyük bir potansiyele sahiptir ve büyük bir turizm değeri taşımaktadır."

ANEMURİUM ANTİK KENTİNİN DÜNYA MİRASI LİSTESİ'NE ALINMASI İÇİN TEKLİF YAPILACAK

Mersin'in sayısız tarihi eseri, doğal güzellikleri, denizi, kültürel varlıkları, her damak tadına hitap eden gastronomisi ve pek çok yönüyle turizm değeri taşıdığını vurgulayan Vali Pehlivan, şöyle konuştu:

"İlimizde UNESCO'nun dünya kültür mirası listesinde dört varlığı bulunuyor. Biz öncelikle bu geçici listedeki varlıkların kalıcı listeye alınmasıyla ilgili çalışmalara hız kazandırmak gayreti içindeyiz. Bununla ilgili Türkçe ve İngilizce bir dergi yayını da gerçekleştirdik. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile koordinasyon içinde, himaye ve destekleriyle bu konudaki çalışmaları devam ettireceğiz. Mersin İlimizde birçok varlığımız, eserimiz bulunmaktadır. Geçici listeye, yeni eserlerimizi varlıklarımızı da teklif edeceğiz. Anemurium Antik Kenti de UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine alınmasını teklif edeceğimiz yerlerden birisi olacaktır. Kurulduğu dönemin mimarisini yansıtıyor, zira deprem yaşadıktan sonra başka bir yerleşim olmamış, otantikliğini muhafaza ediyor.

ANTİK ŞEHİR YAPISI ORTAYA ÇIKARILIYOR

Vali Pehlivan, devam eden restorasyon ve kazı çalışmaları hakkında ise şu bilgileri verdi:

"Antik kentte yıl boyu devam eden kazı çalışmaları, konservasyon, restorasyon, korumaya yönelik çalışmalar ve devamında restorasyonda yeni projelerin üretilmesiyle birlikte yıldan yıla antik şehir yapısı ortaya çıkartılıyor ve insanı 2 bin yıl öncesine götürüp o dönem sahip olunan koşullar, yapılanlar, yaşananlar adeta bugünlere de taşınmış olunuyor. İnanıyorum ki İlimizin birçok önemli ve özel ziyaret alanları gibi Anemurium Antik Kenti her geçen gün çok daha fazla insan tarafından ziyaret edilecektir. Bu vesileyle hem ülkemizdeki 81 vilayette yaşayan vatandaşlarımızı, hem de bütün dünyadaki insanları tarihi bir yolculuğa çıkmak için Mersin'deki ziyaret edilmeye değer birçok noktaya ve bunlardan birisi olan Anemurium Antik Kentine davet ediyorum."

Anemurium Antik Kentini ziyaret eden Vali Pehlivan'a, Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, kazı Başkanı Arkeolog Prof. Dr. Mehmet Tekocak, AK Parti İlçe Başkanı Burak Bulut Kazı Başkan Yardımcıları Cihangir Aldemir ve Hüseyin Dülger, Anamur Müze Müdürü Suat Şahin, Ören Mahalle Muhtarı Bayram Ali Buldaş ve diğer ilgililer eşlik etti.