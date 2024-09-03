Madelet Rüzgara Karşı Uzun ve Cesur Bir Yürüyüşün Öyküsü belgeseline Hindistan'dan ödül

Hindistan'ın en prestijli Film festivallerinden biri olan ve Jüri başkanlığını Santeep Marwah'ın yaptığı ve bu yıl 12.cisi düzenlenen "12 th İnternatıonal Documentary Film festival Noıda" belgesel festivalinde , Jüri üyeleri tarafından "MADELET-Rüzgara Karşı Uzun ve Cesur Bir Yürüyüşün Öyküsü" belgeseli "Award of Excellence" ( Mükemmellik Ödülü) ödülü aldı.

ALMANYA, ANKARA VE İSTANBUL'DA ARAŞTIRMALAR YAPILDI

Ödül 21 Ağustos 2024 tarihinde Hindistan'ın Noıda şehrinde bulunan Marwah Studios Complex Film City stüdyolarında yapılan törende, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi Türkiye Büyükelçiliği, Kültür ve Tanıtma Müşaviri Başak Önsal Demir ödül töreninde bir konuşma yaparak "Mükemmellik ödülünü" kendisine iletilmek üzere Nebil beyin dostu Sohel Khan'a takdim etti.

"MADELET" belgeseli, usta belgeselci ve yönetmen Nebil Özgentürk ve ekibi tarafından Almanya, Ankara ve İstanbul'da aylar süren araştırma ve birebir röportajlar sonucunda gerçekleştirildi. Belgeselin süresi 50 dakika. Madelet Grabbe BAŞUSTA'nın filmlere taş çıkartan sıra dışı hayat öyküsü, daha önce de 34. Ankara Film festivali, 25. Uluslararası Altın safran belgesel Film festivali ve 3. Ayancık film Festivallerinde uzun metraj belgesel dalında da finalist olarak özel gösterimleri yapıldı. Dünya gençlerinin örnek alacağı, sıra dışı ve ilham verici yaşam hikayesini anlatan ve ilgiyle izlenen belgeselin Prodüktörlüğünü Hüseyin Başusta yaptı.

Madelet, İnatçı, cesur ve savaşçı ruhuyla her zaman ihtiyacı olan insanlar için çaba gösterdi. İlham verici yaşam hikayesini anlatan ve Türkiye'de geniş okuyucu kitlesi tarafından takdir edilen, "Dünyaya Göklerden Bakan Kız – MADELET "isimli biyografi romanından esinlenilerek senaryolaştırılan belgesel özellikle havacılık tarihi açısından büyük önem taşımaktadır.

ULUSLARARASI BAŞARI ÖYKÜSÜ

Almanya'nın en önemli inşaat şirketlerinden İnterhomes AG şirketinin kurucu ortağı olan Madelet Grabbe BAŞUSTA, 1963 yılından sonra, Almanya'ya gelen Türk işçilerinin ve ailelerin entegrasyonu için Kurucu başkanlığını yaptığı "Bremen- Türk Alman Kadınlar Derneği" aracılığı ile de gönüllü olarak önemli çalışmalar yapmasının yanı sıra, sıra dışı hayatıyla da kitaplara, romanlara ve belgesellere konu oldu.

Bu sebeplerle de 1960'lı yıllardan sonra yaklaşık 30 yıl Türk ve Alman vatandaşlarının entegrasyonu için yaptığı çok önemli çalışmaları sebebiyle, Federal Almanya Cumhurbaşkanı Johannes Rau tarafından 15 Aralık 2001 tarihinde Liyakat madalyası ile de ödüllendirildi.

Ayrıca, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin gelişmesi alanında yaptığı hizmetlerden dolayı, Türk kadının uluslararası alanda değerini temsil etmesi sebebiyle de 23.Şubat.2018 tarihinde Bakü Avrasya Üniversitesi tarafından Fahri Doktora unvanı verildi. MADELET'in babasının ölümüyle sekiz yaşında yetim kalmasından sonra, dünya gençlerine rol model olabilecek başarılarla dolu sıra dışı hayat öyküsü, genç kızlarımıza ve gençlere "Sen de yapabilirsin" , "Sen de başarabilirsin " enerjisini ve ümidini vermektedir.

HAVACILIK TARİHİNDE DE ÖNEMLİ İZLER BIRAKTI

Evlenmeden önceki soyadıyla Madelet Pınar Reyal, havacılık tarihinde de önemli izler bırakmış havacılardan da biridir. Nitekim, Türk Hava Kurumu'nda Planör, paraşüt ve Pilot brövesi sahibi olan sayılı havacılardan biri olmasının yanı sıra, bayan paraşüt milli takımında da görev alması ayrıca da uzun yıllar genç havacılara öğretmen yardımcılığı yapması sebebiyle Türk Hava kurumu Ankara havacılık müzesinde bir köşesi bulunmaktadır.

Bayanların da hava harp okuluna girmesi için ilk dilekçeyi veriyor. 1955 yılın da bayan paraşüt milli takımında görev yaparken, hava harp okuluna giderek jet pilotu olmayı arzu ediyordu. Ancak, o tarihte henüz bayanların hava harp okuluna kabul edilmediğini öğrendi… Bunun üzerine, büyük cesaret göstererek, kadınlarında hava harp okuluna alınması için haziran ayında Millî Savunma Bakanlığına ilk dilekçe verdi.

ADINI TARİHE YAZDIRDI

Madelet'in bakanlığa verdiği bu dilekçesi bakanlık tarafından kabul edilince de, Madelet'le birlikte ilk bayan öğrenciler, 1955 yılı ekim ayında, o tarihte İzmir'de bulunan hava harp okuluna kayıt yaptırdılar. Böylece, hayalindeki jet pilotu olmak isteyen genç kızlarımızın da önünü açarak tarihe adını yazdırdı.

Yaptıklarıyla havacılık tarihinde izler bırakmış olması onun, hem Türk Hava Kurumu Ankara havacılık Müzesinde ve hem de İstanbul Hava Kuvvetleri müzesinde yer almasına vesile olmuştur. Cumhuriyeti'nin 101 inci yılında örnek bir Cumhuriyet Kızı Madelet… Cesur yürekli bir kadın. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan yürüyen bir Cumhuriyet kızı. 13'ünde yaşını büyüterek göklerin kızı lakabıyla anılan ve Türkiye'nin ilk pilotlarından Sabiha Gökçen'in izinden giden havacı bir genç kız, 23'ünde şirket sahibi bir iş insanı… Birkaç dili konuşabilen bir dünya vatandaşı… İş dünyasında uluslararası, evrensel bir şöhret… Hayat boyu sporcu, dünya gezgini, memleketine gönülden bağlı bir yurtsever. Kim zora düştüyse yardımına koşmaktan çekinmeyen cömert bir ruh. Havacılık tarihimizin gururlarından Madelet… Azim, gözü karalık, çalışkanlık, disiplin ve fedakârlık kavramlarının vücut bulduğu Madelet, memleketine âşık, hayatını adeta dünya insanlarına adamış, bir Türk kadınının hikâyesi. Küçük büyük, erkek kadın, Türk veya Alman, herkese rol model olabilecek güçlü, inatçı ve cesur yürekli bir karakterin öyküsü…

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101 inci Yılında, örnek bir Cumhuriyet kızının ulusal ve uluslararası film festivallerinde başarısı bu bağlamda daha büyük bir değer ve anlam kazanmaktadır.

"MADELET SIRA DIŞI VE İLHAM VERİCİ HAYATIYLA ÖZEL BİR KADINDIR"

2018 yılında yayınlanan "MADELET- Bulutlara dokunmak "isimli ilk kitabından sonra, 2021 yılında yayınlanan "Dünyaya Göklerden bakan kız- MADELET biyografi romanının yazarı ve Madelet- "Rüzgâra Karşı Uzun ve Cesur Bir Yürüyüşün öyküsü "belgeselinin prodüktörü olan 25 yıllık eşi Hüseyin BAŞUSTA, Madelet için; "Yaşarken kaç insana hayat belgeselinin yapılması nasip olur. Kaçımız hayatımızda belgeselimizi sinema salonların da seyredebiliriz. Kaç kişin hayatı yaşarken Film festivallerinde gösterilmiştir. Kaç kişimizin yaşarken hayatının kitabı yazılmış, Hayatının biyografi romanı yazılarak yurt dışında da yayınlanmıştır. Madelet böyle sıra dışı ve özel bir kadındır. Onu kelimelerle anlatamayız. İlham verici yaşam hikayesini herkesin izlemesini tavsiye ederim. Çünkü o sıra dışı ve belki de hayatına sığdırdığı çeşitlilik ve başarı öyküleriyle, belki de tekrarı hiçbir zaman mümkün olmayacak bir hayat yaşamış, örnek bir kadındır. Her zaman da adına layık bir hayat yaşamaktadır. Madelet "Adalet "demektir. Bu belgeselin yapılmasına kaynak teşkil eden, "Dünyaya Göklerden Bakan kız- MADELET "isimli biyografi romanını, Almanca dilinde 2025 yılında Almanya'daki okuyucularla da buluşturmak için çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz" diye konuştu.