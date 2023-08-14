İzmir Enternasyonal Fuarı Gençlik Temasıyla Başlıyor

Bu yıl 92'nci kez düzenlenecek İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), kentin 2026 Avrupa Gençlik Başkenti finalisti olması nedeniyle "Gençlik" temasıyla, 1 - 10 Eylül'de ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuar kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek ve Uluslararası Tekstil Bienali organize edilecek.

İzmir, 92 yıllık tarihiyle kentin simgelerinden olan İzmir Enternasyonal Fuarı'na hazırlanıyor. Bu yıl 92'nci kez düzenlenecek İzmir Enternasyonal Fuarı, İzmir'in "2026 Avrupa Gençlik Başkenti Finalisti" olmasına özel "Gençlik" teması ile 1-10 Eylül tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Cumhuriyetin 100'üncü yıldönümüne özel, "Gençlik: Bugünün öncüsü" sloganıyla düzenlenen fuar; gençlerin potansiyellerini sergileyeceği, fikirlerini paylaşacağı, tarih ve geleceğin kucaklaştığı unutulmaz bir buluşma noktası olmayı hedefliyor.

İzmir Enternasyonal Fuarı, 92'nci yılında da Kültürpark'ta dünyayı bir araya getirmeye hazırlanıyor. 1-10 Eylül 2023 tarihlerinde 10 gün sürecek etkinliklerle ticaret, kültür, sanat ve eğlencenin merkezi olacak İzmir Enternasyonal Fuarı, İzmir'in "2026 yılı Avrupa Gençlik Başkenti Finalisti" olmasına özel "Gençlik" temasıyla düzenleniyor.

FUARIN İZMİR'İN 2026 AVRUPA GENÇLİK BAŞKENTİ ADAYLIĞINA KATKI SAĞLAMASI HEDEFLENİYOR

İzmir, Avrupa Gençlik Forumu tarafından her yıl düzenlenen "Avrupa Gençlik Başkenti" programı için 2026 yılında adaylığını koymuş ve finale kalmıştı. Bu önemli unvan, gençlerin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatın farklı alanlarında daha etkin bir rol üstlenmelerini teşvik etmeyi amaçlayan çeşitli etkinlikler ve projelerle zenginleştirilmiş kentlere bir yıl boyunca, veriliyor. Fuar'ın bu yılki teması olan "Gençlik" İzmir'in 2026 Avrupa Gençlik Başkenti adaylığı ile paralellik göstererek, gençlerin vizyonunu ve enerjisini ön plana çıkarmayı hedefliyor.

AÇILIŞ KORTEJİ CUMHURİYET MEYDANI'NDAN BAŞLAYACAK

Fuarın açılış töreni öncesinde düzenlenecek kortej yürüyüşü, coşkunun İzmirlilerle buluşacağı, birbirinden renkli gösterilere sahne olacak. Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacak kortejde bir araya gelecek çok sayıda İzmirli, kortej eşliğinde Kültürpark Lozan Kapısı'na kadar yürüyecek.

FUAR, ULUSLARARASI TEKSTİL BİENALİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

İzmir Enternasyonal Fuarı, bu yıl Türkiye'de ilk kez düzenlenecek Uluslararası Tekstil Bienali'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Fuarla eş zamanlı olarak 1 Eylül tarihinde kapılarını açacak Tekstil Bienali'ndeki eserler, fuar boyunca Atlas Pavyonu'nda sanatseverlerle buluşacak. Yazar, sanatçı Nihat Özdal'ın küratörlüğünde, 25 farklı ülkeden 61 katılımcının yer alacağı Tekstil Bienali; 1 Eylül–24 Kasım tarihlerinde Atlas Pavyonu, Pakistan Pavyonu, Agora, Namazgah Hamamı, Etz Hayim Sinagogu, Alga Çikolata Fabrikası, Ahmet Ağa Konağı ve Vakıflar Konağı'nda da ziyarete açık olacak

9. İZMİR İŞ GÜNLERİ, "SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKSTİL" TEMASIYLA FUAR KAPSAMINDA YER ALIYOR

İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında, 9. İzmir İş Günleri "Sürdürülebilir Tekstil" temasıyla çevrimiçi olarak farklı ülkelerden konuşmacıların katılımı ile gerçekleştirilecek. T.C. Ticaret Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası ve Ege İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirilen İzmir İş Günleri, 6-7 Eylül 2023 tarihlerinde, İzmir Sanat'ta kurulacak stüdyolardan çevrimiçi olarak yapılacak. İzmir İş Günleri'nde, Türkiye'de ilk kez düzenlenecek olan "Uluslararası Tekstil Bienali" de göz önünde bulundurularak, "Sürdürebilir Tekstil Ticareti" ekseninde paneller gerçekleştirilecek.

KONSERLER, SAHNE PERFORMANSLARI VE MOGAMBO GECESİ İZMİRLİLERLE BULUŞACAK

Fuar takviminde konser, tiyatro, yarışma gibi birbirinden farklı etkinlikler bulunuyor. Ziyaretçiler, eylül akşamlarında keyif dolu anlar yaşamak için her yıl olduğu gibi bu yıl da fuar konserlerinde buluşacak. İzmir'in Kurtuluşu'nun 101'inci yılının coşkusu da İzmir Enternasyonal Fuarı'nda yaşanacak. Çim Konserleri'nde sanatçılar sahne performanslarını sergilerken Kültürpark 3 No'lu Hol önünde yer alan alternatif sahnede ise rock ve rap müziğin sevilen isimleri fuar ziyaretçileriyle buluşacak. Fuar klasiği haline gelen Mogambo Geceleri'nde de İzmirliler doyasıya eğlenecek.

"SİNEMA BURADA", GENÇLİK FİLMLERİYLE SİNEMASEVERLERLE BULUŞACAK

Bu yıla özel hazırlanan gençlik alanında ise gençlik sivil toplum kuruluşları, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gençlik çalışması birimleri, spor kulüplerinin stantları yer alırken macera parkuru, zipline, müzik ve dans gösterileri, sporcu söyleşileri, sokak basketbolu gibi çok sayıda etkinlik gerçekleştirilecek. Bilişim ve girişimciliğe yatırım yapan İzmir Enternasyonal Fuarı, bu yıl da oyun dünyasının önemli etkinlikleri ile yapay zeka temalı çeşitli birçok programa ev sahipliği yapacak. Sinema dünyasının vazgeçilmezi olan "Sinema Burada" ise yılın temasına paralel olarak "Gençlik" filmleriyle İzmir Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Tema kapsamında belirlenen seçki, sanatseverlerle buluşacak.

FUARA ÖZEL MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRİLDİ

İzmir Enternasyonal Fuarı, bu yıl telefon ve akıllı cihazlarda kullanılabilen mobil uygulama ile geliyor. Uygulama aracılığıyla İzmir Fuarı'na dair tüm bilgilere ulaşılabilecek. Hem Apple Store hem de Google Play'den cep telefonu ve tabletlere indirilebilen, Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanacak uygulama, katılımcı ve ziyaretçilere kolaylık sağlamayı hedefliyor. 92'nci kez yapılacak İzmir Enternasyonal Fuarı; İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenecek. Fuara, 1–10 Eylül 2023 tarihlerinde, Kültürpark'ın tüm kapılarından giriş-çıkış yapılabilecek ve etkinlikler, 16.00-23.00 saatlerinde düzenlenecek.