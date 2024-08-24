Gökler sadece gökkuşağıyla değil Serra Erdoğan'la da renklenecek

Hepimizin yakından tanıdığı ve ilklerine şahitlik ettiğimiz Serra Erdoğan Kültür ve Sanat adına bir ilke daha imzasını attı. Geçtiğimiz yıllarda Altın Kalem, Altın Deklanşör, Altın İnsan, Altın Kitap, Altın Fırça gibi başlıklar altında düzenlediği ve ilk defa kültür sanat adına attığı adımlara bir yenisini daha çok sıra dışı bir şekilde ekledi.

"HAVADA SANAT"

Çağlar öncesi mağara duvarlarına resmedilerek başlayan sanat artık taşlardan, duvarlardan, tuvaller ve kumaşlardan indirilerek (aslında uçurularak) göklerdeki yerini alıyor. Sanatçı uzun süredir üzerinde çalıştığı projesini 'Havada Sanat' adı başlığı altında geçmişin perspektifinden günümüz ufkuna bakarak özellikle kumaş ve tuvallerde uyguladığı ve modernize ettiği tarihimizin kalıntılarını artık çelik kanatlarla dünyaya taşıyacak.

"İSTANBUL'U YENİDEN FETHEDEMEYİZ ANCAK SANATLA GÖNÜLLER FETHEDEBİLİRİZ"

Sanatçı Serra Erdoğan çağ kapatıp çağ açan Fatih Sultan Mehmet hanı kendisine özellikle hayalleri konusunda idol aldığını çağ kapatıp açmasa bile çığır açmak istediğini belirtiyor. Yaptığı açıklamasında ise çocukluk yıllarında ulu hakan Fatih Sultan Mehmet'inaltı yaşında tuttuğu günlüğüne uçan gemiler çizdiğini, gelecekteise gemileri karadan yürüttüğüne tarih tanıklık ettiğinin altını çizdi."Bizler fatih değiliz en azından İstanbul'u bir daha fethedemeyiz ancak gönülleri sanatla ve Fatih'in torununa yaraşır şekilde fethedebiliriz" diyen Erdoğan "Benim bir hayalim var, dünyanın bütün büyük kentlerine bizim olan, bizden olan tüm değerleri taşımak ama bu sefer gerçekten de havadan. Bu amaçla sanatçı Serra Erdoğan Fatih Sultan Mehmet hanın hayalini gerçekleştirmektedir" ifadelerini kullandı.

İLK SANATSAL UÇAĞINI VENEZUELA BÜYÜK ELÇİSİNE TAKDİM ETTİ

Türkiye'de ve dünyada benzeri görülmemiş bir şekilde uçak maketlerini, uçakları ve uçak filolarını hatta özel jetleri boyayarak bir ilke daha imzasını atacaktır. Serra Erdoğan sanatsal tasarım uçağını ilkini temmuz ayında Venezuela Büyük Elçisi Freddy E. Molina Gutıerrez'e takdim etti. Büyük Elçi Freddy 'Bu uçak benim için çok önemli çünkü bizim en zor zamanlarımızda Türk hava yolları bize köprü oldu. Bütün dünyaya bizi bağlayan tek yol Türk Hava yollarıydı' dedi.