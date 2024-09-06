İstanbul Modern'de 'Dünyalar Arasında' Sergisi Açıldı

'Dünyalar Arasında' adlı sergi, İstanbul Modern'de kapılarını açtı

İSTANBUL - Japon sanatçı Chiharu Shiota'nın "Dünyalar Arasında" adlı sergisi, İstanbul Modern'de sanatseverlerle buluştu.

Japonya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 100. yıldönümü kapsamında, Japon sanatçı Chiharu Shiota'nın İstanbul Modern için özel olarak hazırladığı sergi; Japan Foundation ortaklığı, Japonya Büyükelçiliği ile Japonya İstanbul Başkonsolosluğu işbirliği ve Arnica'nın desteğiyle gerçekleşti.

İstanbul Modern Şef Küratörü Öykü Özsoy Sağnak ve Asistan Küratör Yazın Öztürk tarafından hazırlanan "Chiharu Shiota: Dünyalar Arasında" başlıklı sergi sanatçının performans, video, yerleştirme ve resim gibi çeşitli ifade biçimlerinde sıklıkla kullandığı hafıza, varoluş, göç, yolculuk ve insan deneyimi gibi konuları odağına alıyor.

Shiota, sergiye de adını veren "Dünyalar Arasında" başlıklı büyük ölçekli yerleştirmesini, Asya ve Avrupa'nın kesişiminde bulunan İstanbul'un konumundan yola çıkarak üretiyor. Japonya'yı 2015 yılında Venedik Bienali'nde temsil eden Chiharu Shiota'nın İstanbul Modern'de sergilenecek yerleştirmesi, sanatçının kişisel ve kolektif hafızayla ilişkilendirdiği bireysel hikayeleri keşfetme imkanı sunuyor.

Oya Eczacıbaşı: "20'nci yılımıza özel sergilere devam ediyoruz"

İstanbul Modern'in 20'nci kuruluş yıldönümünde, dünyanın dikkatle takip ettiği sanatçı Olafur Eliasson'un ardından Japon sanatçı Chiharu Shiota'nın "Dünyalar Arasında" sergisine ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, "Japonya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıldönümünde gerçekleştirdiğimiz bu sergi, İstanbul'un zengin kimliğiyle sanatçının göç hikayesini harmanlıyor. 2010'daki 'Türkiye'de Japon Yılı' etkinlikleri kapsamında Japon kültürünü tanıttığımız "Manga'yı Keşfet!" seçkisinden sonra, iki ülke açısından anlamlı bir dönemde sanatseverlerle buluşturduğumuz bu sergi, İstanbul Modern'in uluslararası kültürel etkileşimini güçlendirmeyi hedefliyor. Shiota'nın Asya ve Avrupa'nın kesişim noktası İstanbul'dan esinlenerek müzemiz için özel olarak hazırladığı büyük ölçekli yerleştirmesi ziyaretçilere zengin bir hikayeyi keşfetme imkanı sunuyor. Sanatçının 'Dünyalar Arasında' adlı çalışması, aynı zamanda Türkiye'deki ilk müze sergisi olma özelliğini taşıyor" dedi.

Chiharu Shiota: "Sergimin Avrasya'nın sınırındaki eski bir limanda gerçekleşmesi gerçek olamayacak kadar mükemmel"

Sanatçı Chiharu Shiota, "26 sene önce Japonya'dan Almanya'ya taşındığımdan beri 'ara bir yerde' yaşıyormuş gibi hissediyorum. Japonya'da yaşarken ulusal kimliğim hakkında pek düşünmezdim, bazen Japon olduğumu bile unuturdum. Herkes seninle aynı kültürde yetiştiğinde, bu, etrafındaki hava gibi görünmez hale gelir. Ancak Almanya'da yaşadığım için ulusal kimliğimle daha fazla yüzleştim. Birçok milletten insanın bulunduğu bir ortamda yaşıyorum ve hepimizin farklı kültürleri soluyup yaşayarak büyüdüğümüz çok aşikar. Sadece daha Japon hissetmekle kalmadım, aynı zamanda her şeyden önce bir Japon olarak algılandım. Bugün ise diğer tüm çağrışımların ötesinde kendimi bir Japon sanatçı olarak görüyorum. Ayrıca, bu serginin Japan Foundation tarafından desteklenmesi ve Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin yıldönümünde düzenlenmesinin yanı sıra Avrasya'nın sınırındaki eski bir limanda gerçekleşmesi gerçek olamayacak kadar mükemmel" şeklinde konuştu.

Katsumata Takahiko: "Japonya'yı Türk halkına yakınlaştırmak amacıyla çok sayıda kültürel etkinlik düzenleniyor"

Japonya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıldönümü kapsamında bilgi veren Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi Katsumata Takahiko, "Chiharu Shiota önceki çalışmalarında 'yaşam ve ölüm' ile 'bellek ve gerçeklik' gibi iki kavram arasındaki sınır üzerine derinlemesine düşünmüş olduğundan, çalışmalarını iki kıta arasında bulunan İstanbul'da sergileyebilmesinin çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. İstanbul Modern'i mayıs ayında ziyaret ettiğimde müze binasının tasarımından, sergilerinden ve İstanbul Boğazı'na bakan güzel manzarasından çok etkilendim. Bir ziyaretçi olarak Shiota'nın sergisinin böyle mükemmel bir yerde gerçekleşecek olmasından memnuniyet duyuyorum. Japonya ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıldönümü vesilesiyle, Japonya'yı Türk halkına yakınlaştırmak amacıyla çok sayıda kültürel etkinlik düzenleniyor. Bu serginin de bunlar arasında öne çıkan etkinliklerden biri olduğuna inanıyorum. Shiota'nın sergisinin Türk halkına Japonya'nın belki de henüz karşılaşmadıkları yeni yönlerini tanıtmak için iyi bir fırsat olmasını diliyorum" diye konuştu.

Öykü Özsoy Sağnak: "Shiota, aidiyet, kimlik gibi hem kişisel hem de kolektif temaları izleyiciye sorgulatan görsel bir bağlam oluşturuyor"

Serginin küratörü Öykü Özsoy Sağnak ise, sanatçının İstanbul Modern'deki yerleştirmesinde sergi salonunu ağ benzeri kırmızı ipliklerle sardığını ve bu çalışmasında kullandığı bavulları da bu kütlenin içine yerleştirerek "yokluk içinde var olma" temasına vurgu yaptığını belirtti. Sağnak, "Bir seyahat öncesinde ihtiyacımız olan kişisel eşyalarımızı özenle yerleştirdiğimiz bavulların her biri, sanatçı için bir insanı temsil ediyor. Shiota bavulları, duyguları ve anıları taşıyan, geçmişe ve geleceğe vurgu yapan semboller olarak görüyor. Bavullar fiziksel olarak mekanda varlıklarını devam ettirirken, sahipleri ise sadece silik bir görüntü olarak hafızamızda kalıyor. Her biri birbirine kırmızı iplerle bağlı bavullar, ev, aidiyet, kimlik gibi hem kişisel hem de kolektif temaları izleyiciye sorgulatan görsel bir bağlam oluşturuyor. Böylece Shiota, zaman, mekan, hareket ve bellek kavramlarını da yerleştirmelerine katarak, izleyicinin fiziksel ve duygusal olarak yapıtla ilişkiye geçmesini arzuluyor" diye konuştu.

İstanbul Modern Sinema da "Chiharu Shiota: Dünyalar Arasında" sergisinden ilhamla, hikayelerinde veya duygu evrenlerinde kırmızı rengin başrolde olduğu filmlerden bir seçki hazırladı. Korku türünden Japonya tarihine uzanan bu panoramik seçki,19-29 Eylül 2024 tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşuyor.

Sergi kataloğunun izleyiciyle buluşacağı İstanbul Modern Mağaza'da ise Chiharu Shiota'nın yapıtlarından ilhamla tasarlanan bir ürün seçkisi yer alıyor.

Sergi, 6 Eylül 2024-20 Nisan 2025 tarihleri arasında İstanbul Modern'de ziyaret edilebilecek.