Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sanat Hamleleri: Aspendos Opera ve Bale Festivali

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, Kültür Yolu, Anadolu Opera ve Bale Festivali gibi organizasyonların Cumhuriyet tarihinin en büyük sanat hamlelerinden biri olduğunu söyledi.

Sağtürk, AA muhabirine, 32'ncisi düzenlenen Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde tüm zamanların seyirci rekorlarının kırıldığını söyledi.

Festival kapsamında Antalya'da bulunan Sağtürk, 14 Eylül'de "Turandot" operasıyla başlayan festivalin, 1 Ekim'de "La Traviata" ile sona ereceğini kaydetti.

Aspendos Antik Tiyatrosu'nun tarihi atmosferinde sahnelenen "Kuğu Gölü" balesini yaklaşık 4 bin kişinin izlediğini aktaran Sağtürk, bunu "büyük bir seyirci rekoru" olarak niteledi.

"Sanatçının ödülü alkıştır"

Sağtürk, sanatçıların alkışlarla ödüllendirildiğini dile getirerek, "Bu alkışın niteliği, yüksekliği ve seyircinin alanı terk etmeyişi bizi son derece mutlu ediyor. Dünya operalarında seyirci sıkıntıları yaşanırken Türkiye'de bu sayı katlanarak artıyor." dedi.

Bu festivalin hemen ardından 2'nci Anadolu Opera ve Bale Festivali'nin programını duyuracaklarını bildiren Sağtürk, "İlk festivalde 23 ile ulaşıldı ve 'Yetenek Her Yerde' taramalarıyla genç yetenekler keşfedildi. Eğer konservatuvarlarımız tekrar yatılı birimlerini devreye alırsa, buradaki yeteneklerin büyük sanatçılar olması işten bile değil." değerlendirmesinde bulundu.

"Cumhuriyet tarihinin en büyük sanat seferberliği yapılıyor"

Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan festivallerin çok değerli olduğunu dile getiren Sağtürk, Kültür Yolu ile Anadolu Opera ve Bale festivallerinin dünya çapında büyük organizasyonlar olduğunu dile getirdi.

Devlet Opera ve Balesi'nin festivallerin birçoğunda yer aldığını belirten Sağtürk, "Hem Kültür Yolu festivalleriyle hem de Anadolu Opera ve Bale Festivali ile gitmediğimiz köy, kasaba, mezra kalmayacak. Bu sanat seferberliği, Cumhuriyet tarihinin en büyük sanat hamlelerinden biri. Bütün enerjimizle hem Kültür Yolu festivallerinde hem de kendi festivalimizde bunu yürütmeye ve ön plana koymaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.