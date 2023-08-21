Civan Canova Sergisi Açıldı

Serginin açılışı, Canova'nın birinci vefat yıldönümü olan 20 Ağustos 2023 Pazar günü, yapıldı. Açılışa Hülya Koçyiğit, Zuhal Olcay, Zafer Ergin, Yıldıray Şahinler, Metin Akdülger, Derya Alabora, Bennu Yıldırımlar, Zerrin Tekindor, Güner Özkul, Fırat Tanış, Bahtiyar Engin, Altan Gördüm, Sumra Yavrucuk, Uraz Kaygılaroğlu, katıldı.

Aile, tablo satışlarından elde edilecek tüm gelirin, Civan Canova'nın kalbinde önemli yer tutan çocuk sevgisi ve sanat aşkını O'nun adına yakışır şekilde bünyesinde birleştiren bir hayır kurumuna yönlendirileceği bildirildi.

Oyuncu, yazar, tiyatro yönetmeni sıfatlarının yanı sıra ressam olarak da tanınan ve sevilen, birçok ödüle sahip çok yönlü sanatçının sergisinde, bazıları özel aile koleksiyonuna ait olan elliden fazla tablosu yer aldı. Serginin kapıları, 21 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, 10: 00-19: 00 saatleri boyunca tüm sanat severlere açık olacak.