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Milletvekilleri, Bakan Gürlek'in önünde birbirlerine girdiler

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Milletvekilleri, Bakan Gürlek'in önünde birbirlerine girdiler Haber Videosunu İzle
Milletvekilleri, Bakan Gürlek'in önünde birbirlerine girdiler
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanlığı’nın 2027 yılı bütçe sunumu esnasında Bakan Akın Gürlek’in açıklamaları sonrası AK Parti Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ile Yeni Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu arasında gerginlik yaşandı.

 Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanlığının 2027 yılı bütçesini sunarken, AK Parti Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ile YENİ Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu arasında tartışma yaşandı.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanlığının 2027 yılı bütçe teklifi ile 2025 yılı kesin hesap teklifi görüşülmeye devam ediliyor. 

Söz alan Bakan Gürlek, "Muhittin Böcek 4 kez etkin pişmanlıkta bulundu. Hiçbir savcı Böcek'i tek dinlemiyor. Her şeyi net olarak anlattılar. Parayı genel merkezde kime verdiklerini anlattılar. Bunlarla ilgili olarak meclise fezleke gönderildi" ifadelerini kullanırken, AK Parti Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ile Yeni Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu arasında tartışma yaşandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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