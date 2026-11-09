Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye için Latince mesaj: Festina lente

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyaretinin ardından Türkiye'ye dönüş yolunda uçakta gazetecilerle bir araya geldi. Erdoğan, Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge sürecinin geldiği aşamayı değerlendirdi. Sürecin takviminden silah bırakma aşamasına, izleme komisyonunun çalışmalarından Milli Güvenlik Kurulu kararına kadar birçok başlıkta açıklamalarda bulunan Erdoğan, Antalya'da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi'ne ilişkin hedeflerini de anlattı.

"BUNDAN GERİYE DÖNÜŞ OLMAYACAKTIR"

Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar hakkında konuşan Erdoğan, sürece ilişkin herhangi bir tereddüt ya da endişe yaşanmaması gerektiğini vurguladı. Cumhur İttifakı ve devletin bütün kurumlarıyla sürece güçlü şekilde sahip çıktığını belirten Erdoğan, yarım asırlık terör meselesinin çözümü için kararlı olduklarını ifade etti.

Milletin ve devletin bu sorunu geride bırakmak için kararını verdiğini, yol haritasını belirlediğini ve harekete geçtiğini söyleyen Erdoğan, "Bundan geriye dönüş olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

SİLAHLARIN EKSİKSİZ TESLİM EDİLMESİ ÖNCELİKLİ HEDEF

Erdoğan, sürecin ilerlemesinde en önemli aşamalardan birinin örgütün bütün unsurlarıyla fesih sürecini tamamlaması olduğunu belirtti. Örgütün elindeki silahların eksiksiz şekilde teslim edilmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, bu durumun devletin ilgili kurumları tarafından somut biçimde tespit ve teyit edilmesinin öncelikli konu olduğunu söyledi.

Sahadaki gelişmelerin devletin ilgili kurumları ve hükümet tarafından yakından takip edildiğini ifade eden Erdoğan, mağaraların belirli bir plan doğrultusunda boşaltıldığını ve bu çalışmaların devam edeceğini açıkladı. Sürecin yalnızca açıklamalarla değil, sahadaki somut gelişmelerle ilerlemesi gerektiğine işaret etti.

İZLEME KOMİSYONU İÇİN YAKIN ZAMANI İŞARET ETTİ

Terörsüz Türkiye sürecinin kurumsal aşamalarına da değinen Erdoğan, İzleme Komisyonunun kısa süre içinde kurulacağına inandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığındaki komisyonun çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Erdoğan, alt komisyonun da yakın zamanda faaliyete geçeceğini açıkladı.

Bazı kesimlerin sürecin bu aşamaya kadar sorunsuz ilerleyebileceğini düşünmediğini ifade eden Erdoğan, buna rağmen kararlı tutumlarını koruduklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı, kesin bir tarih açıklamak yerine bütün aşamaların sağlıklı, eksiksiz ve geri dönüşü olmayacak biçimde tamamlanmasına odaklandıklarını belirtti.

"YAVAŞÇA ACELE ET"

Sürecin ne zaman tamamlanacağına ilişkin soruyu yanıtlarken Latince bir ifadeye başvuran Erdoğan, "Festina lente" sözünü hatırlattı. Türkçede "Yavaşça acele et" anlamına gelen bu ifadeyle sürecin hem dikkatli hem de hızlı yürütülmesi gerektiğini anlattı.

Erdoğan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Latincede 'Yavaşça acele et.' anlamına gelen 'Festina lente' diye bir söz vardır. Biz de dikkatli ama seri hareket ediyor, Allah korusun bir yol kazasına mahal vermek istemiyoruz."

Cumhurbaşkanı, çok uzak olmayan bir vadede tespit ve teyit aşamalarının tamamlanmasını ve ardından Milli Güvenlik Kurulu kararı aşamasına ulaşılmasını temenni ettiklerini söyledi. Bütün çabalarının bu doğrultuda olduğunu belirterek sürecin herhangi bir aksaklığa yol açmadan sonuçlandırılmasını hedeflediklerini ifade etti.

COP31 ZİRVESİ İÇİN ANTALYA'DAN DÜNYAYA MESAJ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçaktaki açıklamalarında Antalya'da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi'ne de değindi. Türkiye'nin zirveden beklentilerine ilişkin soruyu yanıtlayan Erdoğan, organizasyonun ülkenin iklim konusundaki yaklaşımının ve hedeflerinin uluslararası kamuoyu tarafından daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sorunlara yalnızca söylem düzeyinde yaklaşmadığını belirten Erdoğan, çözüm üretirken somut ve sürdürülebilir adımlar atmayı esas aldıklarını ifade etti. İklim değişikliğinin yalnızca bugünü değil, gerekli önlemler alınmadığı takdirde geleceği de çok daha ağır biçimde etkileyeceğini vurguladı.

Erdoğan, "Unutmayalım dünya bizim evimiz ve onu kirletmeye hakkımız yok." sözleriyle çevrenin korunmasına ilişkin mesaj verdi.

"KAĞIT ÜZERİNDE KALACAK SÖZLERİN DEĞİL, HAREKETE GEÇMENİN VAKTİ"

COP31'in yalnızca liderlerin bir araya geldiği, konuşmaların yapıldığı ve bildirilerin yayımlandığı bir toplantı olmasını istemediklerini söyleyen Erdoğan, zirvenin somut sonuçlara ulaşılması açısından önem taşıdığını belirtti.

Türkiye'nin hedefinin ülkelerin iklim taahhütlerini uygulamaya dönüştürdüğü bir platform oluşturmak olduğunu vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü artık kağıt üzerinde kalacak sözlerin değil, harekete geçmenin vaktidir."

İklim adaletinin Türkiye açısından öncelikli başlıklardan biri olduğunu ifade eden Erdoğan, Antalya'daki zirvede farkındalığın artırılması, yeşil sanayileşme, dirençli şehirler ve iklim uygulamaları gibi birçok konunun ele alınacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı, COP31'de insanlığın ortak geleceğini güvence altına alabilecek somut adımlar üzerinde duracaklarını belirterek uluslararası toplumun iklim değişikliğiyle mücadelede daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğine işaret etti.

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