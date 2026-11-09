Giyim devi Sarar'da miras kavgası! Aile mahkemelik oldu

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Eskişehir'de 1944 yılında temelleri atılan ve yıllar içinde uluslararası bir markaya dönüşen Sarar Grubu, bu kez aile içindeki ortaklık anlaşmazlığıyla karşı karşıya kaldı. Üç kardeşin ortaklığıyla büyüyen şirketler grubunda gerçekleştirilen hisse devirleri, yönetim çoğunluğunun el değiştirmesine yol açtı. İşlemlerin geçerliliğine itiraz eden aile üyeleri arasındaki anlaşmazlık, alacak iddialarıyla birlikte hukuki sürece dönüştü.

YEDİ ŞİRKETTEKİ HİSSELER TEK GÜNDE DEVREDİLDİ

Dosyaya yansıyan belgelere göre, 30 Kasım 2022 tarihinde Sarar Grubu'nun Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki merkezinde peş peşe yedi yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Saat 10.00'da başlayan toplantılarda, kurucu ortaklardan Cemalettin Sarar'ın grup bünyesindeki yedi şirkette sahip olduğu hisselerin neredeyse tamamının yeğenleri Ece Özalp ve Sara Sarar'a eşit şekilde devredilmesi kararlaştırıldı.

Devir işlemlerinde hisselerin nominal değerlerinin esas alındığı, ancak bu bedellerin ödendiğini gösteren bir belgenin dosyada bulunmadığı belirtildi. Söz konusu işlemlerin ardından Sebahattin Sarar ve iki kızı, yedi şirketin tamamında çoğunluk payına sahip oldu.

İMZA YERİNE SOL BAŞPARMAK İZİ KULLANILDI

Hisse devirlerine ilişkin belgelerde dikkat çeken bir başka ayrıntı ise Cemalettin Sarar'ın kararları onaylama şekli oldu. Sağ elinin kırık olduğu gerekçesiyle Sarar'ın yedi yönetim kurulu kararını imza yerine sol başparmak iziyle onayladığı kaydedildi.

Kurucu ortaklardan Celaleddin Sarar'ın oğlu Ali Emre Sarar ise aynı gün alınan yedi kararın tamamına itiraz etti. Sarar, hisse devirlerinin batıl ve geçersiz olduğu yönünde şerh düşerek işlemlere karşı çıktı.

KURUCU ORTAĞIN ÖLÜMÜNDEN SONRA ANLAŞMAZLIK BÜYÜDÜ

Hisse devirlerinden yaklaşık iki ay sonra, Sarar Grubu'nun kurucu ortaklarından Celaleddin Sarar, 8 Şubat 2023 tarihinde hayatını kaybetti. Celaleddin Sarar'ın şirketteki payları eşi Jale Sarar ile çocukları Ali Emre, Gözde ve Emir Sarar'a miras kaldı.

Diğer kurucu ortak Cemalettin Sarar hakkında ise Eskişehir 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde kısıtlama davası açıldı ve kendisine vasi atandı. Aile içindeki ortaklık anlaşmazlığı, hisse devirlerinin yanı sıra şirket gelirlerinin paylaşımı konusunda da devam etti.

AMCASI VE İKİ KIZI HAKKINDA İFLAS YOLUYLA TAKİP BAŞLATTI

Celaleddin Sarar'ın oğlu Ali Emre Sarar, çeşitli ortaklık ve malvarlığı gelirlerinin diğer ortaklarla paylaşılmadan zimmete geçirildiğini iddia ederek hukuki yola başvurdu.

Babasından kendisine miras kalan hisselere karşılık doğduğunu ileri sürdüğü alacakların tahsilini isteyen Sarar, amcası Sebahattin Sarar ile Ece Özalp ve Sara Sarar hakkında iflas yoluyla takip başlattı.

İflas yoluyla takip başlatılması, söz konusu kişilerin iflasına karar verildiği anlamına gelmezken, hisse devirlerinin geçerliliği ve alacak iddialarına ilişkin hukuki süreç devam ediyor.

1944'TE KURULDU, 28 ÜLKEYE AÇILDI

Hacı Abdurrahman Sarar'ın 1944 yılında Eskişehir çarşısında temellerini attığı marka, sonraki yıllarda Cemalettin, Celaleddin ve Sebahattin Sarar kardeşlerin eşit ortaklığıyla büyüdü. Hazır giyim alanındaki faaliyetlerini zamanla otomotiv, sigortacılık ve bilişim gibi farklı sektörlere taşıyan grup, yedi şirketten oluşan yapısıyla 28 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Üç kardeşin ortaklığıyla büyüyen grubun yönetim ve hisse yapısına ilişkin anlaşmazlıkta yargı sürecinin nasıl sonuçlanacağı bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı