Barbaros Mahallesi, En İyi Turizm Köyleri 2025 Listesine Girdi

İzmir'de sokaklarındaki renkli korkuluklarla bilinen Barbaros Mahallesi, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütü'nün açıkladığı "En İyi Turizm Köyleri 2025" listesine girmesiyle turizm potansiyelini güçlendirdi.

Urla ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi, 2012'de yürürlüğe giren Büyükşehir Yasası ile köy statüsünden mahalleye dönüştü ancak sakinleri köy kültürünü ve üretim geleneklerini sürdürmeye devam etti.

Mahallede, 2016 yılından bu yana yapılan "Oyuk Festivali"nde renkli bostan korkulukları sergileniyor. Festival çeşitli illerden turistlerin ilgisini çekiyor. Ayrıca Barbaros'ta mahalle sakinlerinden kurulan tiyatro ekibi ve koro, çeşitli gösteriler sunuyor.

Sanatsal kimliği ile bilinen mahalle, BM Dünya Turizm Örgütü tarafından beşincisi düzenlenen "En İyi Turizm Köyleri" girişimi kapsamında, kültürel mirasın korunması, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve turizmin yerel kalkınmaya katkısı gibi kriterlerle ödüle layık görülen 29 ülkeden 52 köy arasında yer aldı.

Bu ünvanın bölgenin turizmini hareketlendirmesi bekleniyor.

Turizmle tanışması 1970'li yıllara dayanıyor

Barbaros Mahallesi Muhtarı Barbaros Ersan, AA muhabirine Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'ne ilk başvurularını 2021'de gerçekleştirdiklerini söyledi.

Mahallenin 1970'li yıllardan itibaren turizmle tanıştığını belirten Ersan, "1970'li yılların ortalarından 1998'e kadar Türk geceleri düzenlenirdi. Bir turizm firması, köye turist getirirdi. Her perşembe köyde etkinlik olurdu. Otellerde 'her şey dahil' sistem başlayınca turist geleneği bitti. Köyümüze yine de gelen giden oluyordu. Birçok dizi, klip ve reklam çekimi yapıldı. İlk film 1986'da Hülya Avşar, Menderes Samancılar ve Aytaç Arman'ın oynadığı 'Uzun Bir Gece' filmiydi." diye konuştu.

Ersan, mahalledeki turizmin yeniden canlanmasında 2016 yılında başlatılan Oyuk Festivali'nin önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek, şunları anlattı:

"Bostan korkuluğuna biz burada 'oyuk' deriz. Demet Küçükkayalar öncülüğünde köyden sekiz kişiyle oturup Oyuk Festivali'ni yapmaya karar verdik. Bizim festivalimizin farkı, Türkiye'deki tek tematik festival olması. Her sene bir tema belirliyoruz. Geçen sene şalvardı, ondan önce kadın oyukların başındaki boru yani başörtüsüydü. Resmi prosedürleri, isim tescil haklarını gibi işleri hallettik. Atölyeler kurduk, çevre düzenlemesi yaptık. İlk festivalimize 6 bin kişiyi getirmeyi başardık."

Mahalle sakinlerine kazanç sağlamayı ve şehre göçü tersine çevirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Ersan, bu konuda başarılı olduklarını vurguladı.

Ersan, mahalleye geri dönüşlerin olduğunu belirterek, "Geri gelen gençlerimiz işletme kurdular. Tarım alanında da Barbaros Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kurduk. Bizim yerli sarı susamımız var. Onun işletmeciliği başladı. Bunun yanında Barbaros Kültür Sanat ve Turizm Kalkınma Derneği ile ortak projeler yapıyoruz. Biz her şeyi imece usulüyle yaparız. Birçok işimizi bu şekilde başardık. 2016'dan önce köy nüfusu 550-600 kişiydi. Şimdilerde 900'ü geçti." diye konuştu.

Mahalle esnafından Özen Doğru da "En İyi Turizm Köyleri" arasında gösterilmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, özellikle hafta sonlarında çok sayıda kişinin mahalleyi gezdiğini aktardı. Korkulukların ilgi gördüğünü ifade eden Doğru, "Tarlalarda, bağlarda, bostanlarımızı bekleyen oyuklar artık köyümüze geldiler. Turizmi köyümüze çektiler. Köyümüz bu haliyle daha güzel oldu. İsimleri korkuluk ama hiç korkunç değiller, bizimkiler çok sevimli. " ifadelerini kullandı.

Mahalleyi ziyaret eden Mehlike Kırgöz de listeyi internette gördükten sonra Barbaros'u gezmeye geldiklerini ve bölgeyi tekrar ziyaret edeceklerini söyledi.

Mehlike Kırgöz'ün eşi Oğuz Kırgöz de deniz turizminden kırsal turizme yönelmenin sürdürülebilirlik açısından önemli olduğunu düşündüğünü ifade etti.