Bakan Ersoy: Geleceğe Miras projesi ülke genelinde 251 kazı alanına yayıldı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gece Müzeciliği kapsamında ziyaret ettiği Side Antik Kenti'nde, 2023'te başlattıkları ve Türk arkeolojisinin altın çağının kapılarını açan bir millileşme, kazı, restorasyon, inşa ve ihya projesi olan Geleceğe Miras projesinin bugün ülke genelinde 251 kazı alanına yayıldığını söyledi.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlık tarafından yürütülen 'Geleceğe Miras: Türk Arkeolojisinin Yeni Yüzyılı' projesi kapsamında, Türkiye'nin köklü kültürel mirasının korunması, ayağa kaldırılması ve gelecek nesillere aktarılması yönünde yürütülen çalışmalar kapsamında Side Antik Kenti'ni ziyaret etti. Etkinliğe Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti MYK Üyesi Menderes Türel ve turizm sektörü temsilcileri katıldı.

2200 YILLIK ANTİK ÇEŞME

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, gece müzeciliğinin uygulandığı Side Antik Kenti'nde Kazı Başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı'dan antik dönemin en büyüklerinden 2 bin 200 yıllık Anıtsal Çeşme'nin restorasyonu hakkında bilgi aldı. Antik çeşmeden Side Müzesi'ne yürüyerek geçen Bakan Ersoy, buradaki konuşmasında, Side Antik Kenti'nin turizmin başkenti Antalya'da tarihin ve kültürün bütünleştiği eşsiz bir dokuya sahip olduğunu belirti.

GECE MÜZELERİ 22.00'YE KADAR AÇIK

Gece müzeciliğinin ilk senesinden itibaren çok ciddi bir ilgi gördüğünü belirten Bakan Ersoy, "Kültür turizm atılımımızda ciddi bir fark yaratmıştır. 2025 yılı itibarıyla ikinci yılına giren gece müzeciliği çalışmalarımızı ülke genelinde 27 müze ve öğren yerinde uygulamaya almış durumdayız. Antalya'da tarihi dokularına uygun olarak ışıklandırılan Patara, Side ve Aspendos antik kentleriyle, Alanya Müzesi ve Antalya Nekropol Müzesi artık saat 22.00'ye kadar ziyaret edilebiliyor. Perge, Phaselis, Olimpos, Myra ve Limra Antik Kentleri ile Side Arkeoloji Müzesi de yaz sezonu boyunca saat 21.00'e kadar misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Side Antik Kenti gerçekten de gece müzeciliği uygulamamızın en özel örneklerinden bir tanesi. Bu muazzam kültür mirası gece ışıklandırmalarıyla adeta ikinci kez hayat bulmuş oldu. Agora, Sütunlu Cadde, Hamam ve Tapınaklar gün batımından sonra gördüğümüz bu büyüleyici atmosfere bürünüyor. Bu sayede misafirlerimiz sıcaktan bunalmadan tarih ve kültürün içinde derin ve zengin bir yolculuk yapabiliyor" diye konuştu.

GECE ZİYARETÇİ SAYISI 484 BİN

Apollon ve Athena tapınaklarının gece ışıkları altında ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği duraklar arasında olduğunu da söyleyen Bakan Ersoy, "Deniz, kum, güneş odaklı turizmin yanına eklenen bu güçlü kültürel boyut sayesinde akşam saatlerinde başlayan ve giderek artan hareketlilik bölgedeki esnafımız için de önemli bir kazanç kapısı haline gelmiş durumda. Geçtiğimiz yıl gece müzeciliği kapsamında Side'yi 34 bin kişi ziyaret etmişti. Yine 2024'te Gece Müzeciliği kapsamında Türkiye genelinde 484 binden fazla ziyaretçi ağırladığımızı da bu vesileyle belirtmek isterim. Tabii Side rakamları siz şaşırtmasın. Onun 10 katı da biletsiz ziyaretçi var. Yani Gece Müzeciliği başladığı andan itibaren Side'de iğne atsanız yere düşmeyecek kadar bir yoğunluk yaşanıyor. Bunun sadece 10'da 1'i ücretli bölümleri ziyaret ediyor. Yüzde 90'ı aslında o caddelerden o aydınlatmayı seyrederek her akşam esnafımızla buluşma fırsatını yakalıyor. İnşallah bu yıl ve gelecek yıllarda bu rakamlar daha da artacak. Kültür turizminde ülkemizi yeni bir seviyeye taşımamıza ciddi bir katkı sunacaktır diye düşünüyoruz" dedi.

ÜLKE GENELİNDE 251 KAZI SAHASI

Antalya genelinde müze ve ören yeri ziyaret edenlerin sayısının bu yılın ilk yarısında, geçen yıla göre yüzde 17 artarak 1.3 milyona ulaştığını açıklayan Ersoy, "Gece müzeciliğinin bu artışta büyük bir payı var. Gerek yerli ve yabancı misafirlerimizden, gerekse seyahat acentaları ile tur operatörlerimizden son derece olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımıza hız kesmeden de devam edeceğiz. Gece müzeciliği çalışmalarımız aslen Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı iradesine kültür- turizm sahasında en yüksek desteği sunmak için hayata geçirdiğimiz vizyonun bir parçasıdır. O vizyonun adı ise Geleceğe Miras'tır. 2023'te başlattığımız ve Türk arkeolojisinin altın çağının kapılarını açan bir millileşme, kazı, restorasyon, inşa ve ihya projesi olan Geleceğe Miras bugün ülke genelinde 251 kazı alanına yayılmış olarak devam ediyor. Bu proje ile Türk arkeolojisinde 60 yılda yapılanlara eşdeğer işi 4 yılda gerçekleştirme kararlılığımızı ortaya koyduk ve gerek maddi gerek lojistik olarak Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir desteği sahaya aktardık. Hamdolsun, aldığımız sonuçlar attığımız bu adımların doğruluğunu ortaya koymuştur" dedi.

ARİF MÜFİD MANSEL'İN İSMİ ARKEOLOJİ MÜZESİNE VERİLİYOR

Side'de yapılan çalışmaları da anlatan Bakan Ersoy, şöyle konuştu:

"Side'de, Geleceğe Miras ile başlayan çalışmalar neticesinde geçtiğimiz yıl Athena Tapınağı'nın restorasyonunu tamamladık. Side Arkeoloji Müzesi'ni modern müzecilik anlayışına göre yeniledik ve açılışlarını gerçekleştirdik. Liman Hamamı'nı düzenledik, ayrıca anıtsal caddelerdeki restorasyon çalışmalarını da bitirdik. 2025'te de çalışmalarımıza hız kesmeden devam ettik, ediyoruz. Öncelikle, uzun yıllar yıkılma tehlikesi altında olan ve hastane binası olarak bilinen yapıyı koruma altına alarak Arkeoloji Müzesi'ne dönüştürdük. Kazı ve basit onarım çalışmalarıyla tamamlanma aşamasına gelen müzemizin resmi adını Arif Müfid Mansel Arkeoloji Müzesi olarak belirledik. 1947 yılında Side'de ilk kazı başkanı olarak arkeolojik çalışmaları başlatan ve 1966'ya kadar kesintisiz şekilde sürdüren merhum Ordinaryüs Prof. Dr. Arif Müfid Mansel'in adını bu müzeyle yaşatacak olmak bizler için büyük mutluluk vesilesidir. Side'yi, sürdürülebilir turizmin Türkiye'deki örnek destinasyonlarından biri haline getirmek için Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi ve TGA iş birliğinde; valiliğimizin, yerel yönetimlerimizin ve turizm paydaşlarımızın da çok değerli katkılarıyla çalışmalar yürütüyoruz. Atılan bütün bu adımlarla Side büyük bir değişim yaşayarak sürdürülebilirliğin tesis edildiği, hem kültürel mirasını koruyan hem de ziyaretçilerine eşsiz deneyimler sunan bir destinasyona dönüşmeye başlamıştır."

TAPINAKLAR ALANINDA KONSER

Side Müzesi'ndeki programın ardından Bakan Ersoy, yürüyüş yaparak Side Tapınaklar Alanı'na geçti. Athena Tapınağı önündeki Geleceğe Miras gece konserini izledi.