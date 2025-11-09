Antalya Kültür Yolu Festivali Sanat Dolu Etkinliklerle Devam Ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali, sanatın farklı dallarını bir araya getiren etkinlikleriyle kentin dört bir yanında devam ediyor.

Festivalin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meydanı'nda sahne alan ve "Koca Ses" olarak tanınan sanatçı Murat Arlı, sevilen şarkılarıyla Antalyalılara coşkulu anlar yaşattı. Arlı'nın ardından sahneye çıkan ünlü şarkıcı Yonca Evcimik ise geçmişten günümüze uzanan en sevilen parçalarını seslendirerek dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Aktüel Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleştirilen "Ulu Ozanlar ve Kırk Saz" konseri ilgi gördü. Türkiye'de ve dünyada ilk kez kırk bağlamanın aynı sahnede buluştuğu konserde Cengiz Özkan, Muharrem Temiz, Ayfer Vardar, Cem Çelebi ve İlke Türkdoğan, Anadolu'nun köklü ezgilerini birlikte seslendirdi.

Haşim İşcan Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda sahnelenen "Therese Raquin (Bir Cinayetin Anatomisi)" adlı tiyatro oyunu, izleyicilerden tam not aldı. Emile Zola'nın eserinden uyarlanan oyunun çevirisini ve uyarlamasını Onur Ali Yüce yaptı, yönetmenliğini ise Murat Çidamlı üstlendi. Oyun, 19. yüzyıl Paris'inde suç, aşk ve vicdan temaları etrafında şekillenen güçlü hikayesiyle dikkati çekti.

Antalya Kültür Sanat'ta düzenlenen "Sınavlara Hazırlıkta Verimli Ders Çalışmanın Akademik Başarıya Etkisi" konulu söyleşide ölçme ve değerlendirme uzmanı Mustafa Sekban, öğrencilere etkili ve sürdürülebilir çalışma yöntemleri hakkında bilgi aktardı.

Gençlerin fikirlerini özgürce ifade etmesine olanak sağlayan "Kültür Meclisi: Münazara Turnuvası", Patara Antik Kenti Meclis Binası'nda yapılan final oturumuyla sona erdi. Tarihi atmosferde gerçekleşen etkinlikte gençler, fikirlerini medeni bir tartışma ortamında savundu.

Festival kapsamında düzenlenen "Kaleiçi Gezi ve Atölye Çalışması" katılımcılara tarih, kültür ve sanatla iç içe bir deneyim sunarken, Phaselis Antik Kenti gezisiyle ziyaretçiler bölgenin tarihi zenginliklerini yerinde inceleme fırsatı buldu.

Festivalin mobil tırı "Sinema Yollarda", açık hava sinema keyfini bu kez Korkuteli ilçesindeki vatandaşlarla buluşturdu.

Festivalin müzik dolu etkinliklerinden biri olan "Sen de Söyle" yarışmasında ise Antalya yeni yıldızını seçti. Buray konseri öncesinde sahneye çıkan iki finalist arasından yapılan canlı halk oylamasıyla Özge Yeşiltepe yarışmanın kazananı oldu.

Çocuklar da festivalin neşesine ortak oldu. Konyaaltı Beach Park Çocuk Köyü'nde düzenlenen "İllüzyonist Gösterisi" ve "Şirinler" çocuk tiyatrosu miniklere eğlenceli anlar yaşattı. Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Çocuk İzlenimciler Süleyman Tabak Atölyesi" ve "Çömlek Atölyesi"nde ise çocuklar, el becerilerini geliştirerek sanatla dolu keyifli bir gün geçirdi.

Festivalin konser programı kapsamında şarkıcı Buray konser verdi.

Konyaaltı Beach Park'ta düzenlenen konserde Buray, "Olmuşum Leyla", "Rampapapam" ve "Mecnun" gibi beğenilen şarkılarını seslendirdi. Sanatçının performansına müzikseverler de hep bir ağızdan eşlik etti.

Buray, "Mecnun" şarkısı öncesinde konserlerinde gelenek haline getirdiği büyük şişme topları seyircilerin arasına gönderdi. Renkli görüntülerin oluştuğu anlarda izleyiciler topları yere düşürmeden birbirlerine atarak keyifli anlar yaşadı.

Konserin sonunda seyircilere teşekkür eden Buray, "İyi ki geldiniz. Bizi sizlerle buluşturan Kültür ve Turizm Bakanlığına ve Kültür Yolu Festivali'ne kocaman bir alkış. Alkışların en büyüğü sizlere gelsin. İyi ki varsınız." dedi.

Festival, düzenlenecek başka etkinliklerle bugün sona erecek.