Ata yadigarı atölyede ürettiği el yapımı bağlamalarla 'Anadolu'nun sesi'ni geleceğe taşıyor

Düzce'de Kültür ve Turizm Bakanlığı "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı" Canan Horuz, ata yadigarı atölyede el yapımı bağlama üreterek, Anadolu kültürünü geleceğe aktarıyor.

Gölyaka ilçesinde marangozluk yapan 52 yaşındaki Horuz, dedesi Hüseyin ve babası İsmail Horuz sayesinde çocuk yaşlarda bağlama yapımıyla tanıştı.

Zamanla zanaatın inceliklerini öğrenen Horuz, dedesi ve babasının vefatının ardından enstrümanın yapımına ara vererek marangozluk yaptı.

Horuz, 2018 yılında ata mesleğini yaşatmaya karar vererek, bağlama ustası Ali Keçeci'nin yanında enstrümanın yapımıyla ilgili bilgilerini tazeledi.

Dedesinden kalma atölyeyi restore eden Horuz, el yapımı bağlama yapımını 8 yıldır sürdürüyor.

Horuz, 2023 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığınca yok olma tehlikesi altındaki geleneksel sanatları icra eden "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları"na verilen "Sanatçı Tanıtım Kartı"na sahip oldu.

Kestane, akçaağaç ve yabani dut ağacından yaptığı el emeği bağlamaları meraklılarıyla buluşturan Horuz, mesleğini gençlere öğretmek istiyor.

"Birilerine bu zanaatı öğretmek istiyorum"

Canan Horuz, AA muhabirine, 40 yıldır marangozluk yaptığını, ata mesleğini yaşatmak için de 8 yıldır el yapımı bağlama ürettiğini söyledi.

Bağlama yapımının meşakkatli olduğunu ve sabır gerektirdiğini belirten Horuz, şunları kaydetti:

"Bağlamalarımı genellikle oyma tekniğiyle yapmayı seviyorum. Oyma, daha ince iş olduğu için zaman su gibi akıp geçiyor. Bağlamaları Düzce'nin yöresel ağaçlarından yapmaya çalışıyorum. Yabani dut ağacı, kestane ve akçaağaç kullanıyorum. Yakın zamanda da ilk defa kayından yapmayı düşünüyorum. El yapımının özelliği, daha dayanıklı olması. Ağaçları özenle seçip kurutuyorum. Her ağaçtan bağlamanın sapı ve teknesi olmaz. Bunun yanında bağlamanın sesi her ağaç türüne göre farklıdır. Oymalarda ağacın yaş olması lazım. Yaşken içini oyuyorum ve 1 yıl kuruması için bekletiyorum. Bu süre sonunda artık bağlamayı toplamaya, yapmaya başlıyorum."

Horuz, bağlamalarını Düzce ve çevresindeki illerin yanı sıra Adıyaman, Malatya ve Artvin'e de gönderdiğini, Almanya'dan da talepleri karşıladığını dile getirdi.

Anadolu kültürü ve kimliğinin ayrılmaz parçası olarak kabul ettiği bağlamayı gelecek nesillere aktarmak istediğini ifade eden Horuz, "Bağlama bana Anadolu'nun sesini, Aşık Veysel'i, Dadaloğlu'nu, Pir Sultan'ı hissettiriyor. Bunlar bizim kültürümüz, unutmamamız lazım. Hedefim bu kültürün yok olmaması, yaşaması. Sürekli araştırıyorum. Birilerine bu zanaatı öğretmek istiyorum." diye konuştu.