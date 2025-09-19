32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Başlıyor

Adana'da bu yıl "Sinema barıştır, özgürlüktür, umuttur" mottosuyla düzenlenecek 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde finale kalan 190 film, 400 gösterimle izleyiciyle buluşacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mahmut Göğebakan, AA muhabirine, 22-28 Eylül'de düzenlenecek Altın Koza Film Festivali'nin Türkiye'nin marka festivallerinden biri olduğunu söyledi.

Türkiye'den ve yurt dışından yaklaşık 600 konuğun Adana'da ağırlanacağı festivale yoğun bir katılım olmasını beklediklerini anlatan Göğebakan, şöyle devam etti:

"Altın Koza Film Festivali, Türkiye'nin katılım ve izleyici sayısı olarak en yoğun festivali. Geçen yıl açık hava sinemalarına yaklaşık 120 bin, sinema salonlarına ise 40 bin seyirci katılım sağladı. Geçen yıla oranla film gösterim sayılarını artırdık. Bu yıl hedefimiz açık hava sinemada 150 bin seyirciye ulaşmak. Kapalı gişe oynayan sinema salonlarımızda da 40 bin kişiyi filmlerle buluşturacağız."

Festivalde bu yıl otellerde yaptıkları yemek ve kokteyl programlarının olmayacağını vurgulayan Göğebakan, "Oraya ayırdığımız bütçenin tamamını filmlere ve sinemaya ayırmış olduk. Bu da Adana halkının daha çok filmle buluşmasını sağladı." ifadesini kullandı.

"Bu yıl filmlerimiz çok etkili"

Altın Koza Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Timuçin de festivalin bu yıl 32'ncisini gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Herkesi filmleri izlemeye davet eden Timuçin, şöyle konuştu:

"Bu yıl filmlerimiz çok etkili. Sinemaseverlerimizi Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda finale kalan filmleri izlemeye davet ediyoruz. Seçici kurul da bizler de filmlerden çok etkilendik. Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda da 10 belgesel film yarışacak. Bunların 7'si dünya prömiyerini festivalde yapacak. Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması ise bizim çok önemli bir başlığımız oldu. Bu yıl 27 eser başvurdu ve 5 senaryo finale kaldı. Altın Koza olarak kısa filmlerimizi de çok önemsiyoruz. Burada da çok ciddi başvurular var."

Timuçin, festivalin dünya sineması bölümünde de Filistin'den Brezilya'ya kadar çok önemli seçkilerin yer alacağını ifade etti.

"Toplam ödül 5 milyon 200 bin lira"

Altın Koza Genel Müdürü ve Festival Yürütme Kurulu Üyesi Hüseyin Orhan da festival hazırlıklarının tamamlandığını belirtti.

Festival kapsamında geçen yıl Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen şehirlerde film gösterimleri yaptıklarını anımsatan Orhan, yoğun ilgi gören etkinliği bu yıl da devam ettirme kararı aldıklarını vurguladı.

Orhan, festivalin para ödülünü arttırdıklarını belirterek, "Uluslararası Altın Koza Film Festivali bu yıl 190 film, 400 gösterimle sinemanın büyülü dünyasını sanatseverlerle buluşturacak. Bu yıl dağıtılacak toplam ödül 5 milyon 200 bin lira. 2,5 milyonu en iyi film ödülüne verilecek, kalanı da diğer ödüllere paylaştırılacak." diye konuştu.

Sürdürülebilirlik ve iklim krizini 4 yıldır festivalin temasından çıkarıp ana parçası haline getirdiklerini vurgulayan Orhan, bu kapsamda dezavantajlı bölgelerde eğitim gören ve sinemayla buluşturulacak 5 bin öğrencinin her biri için fidan dikileceğini dile getirdi.

Orhan, sürdürülebilirlik kapsamında festivalde kullanılan materyallerin tamamının da geri dönüştürülebilir olmasına dikkat ettiklerini belirtti.

"Gazze'deki insanlık dramının son bulmasını istiyoruz"

Orhan, son dönemde Filistin'de, Ukrayna'da ve Suriye'de gerçekleşen insanlık dışı görüntülerin herkesi derinden sarstığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi her sanatçı, kendi yaşadığı dönemin bu tür gelişmelerine sessiz kalmamıştır ve dünyaya en iyi şekilde aktarmıştır. Biz de sinemanın bu gücünü kullanmak istiyoruz. Barışın ve özgürlüğün değerini, kültürler arasındaki diyaloğun kapılarını aralayabilmek için Altın Koza Film Festivali'nde barış ve özgürlük temalı filmleri seçip tüm dünyaya ulaştırmak istiyoruz. Adana'nın bereketli topraklarından çıkan bu çığlığı bütün dünyanın duymasını istiyoruz. Ne yazık ki Gazze'de kara harekatı başladı. Çocuk, yaşlı demeden tüm Gazze yerle bir ediliyor. Bütün dünya bunu sadece izliyor. Dünya sineması bölümünde 'Gazze, Şimdi!' seçkisi sunulacak. Altın Koza Film Festivali'nden sanatın tüm gücüyle haykırmak istiyoruz. Gazze'deki insanlık dramının son bulmasını istiyoruz."