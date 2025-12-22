Haberler

2025 Kültür ve Sanatta Rekor Yılı: Kültür Merkezleri Milyonlarca Ziyaretçiye Ev Sahipliği Yaptı

Güncelleme:
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılında kültür, sanat ve turizm alanında hayata geçirilen çalışmaları sosyal medya üzerinden değerlendirdi. Bakan, Türkiye'nin üç büyük şehrinin kültür ve sanat merkezlerinin rekor bir yıl geçirdiğini belirtti. İstanbul'da bulunan AKM yıl boyunca 2 bin 276 etkinlikle 2 milyon 775 bin 622 ziyaretçiyi, CSO Ada Ankara'da, 570 etkinlik düzenledi ve 315 bin 467 ziyaretçiyi ve İzmir Kültür Sanat Fabrikası ise 540 etkinlikte 600 bin ziyaretçiyi ağırladı.

  • Atatürk Kültür Merkezi 2025 yılında 2 bin 276 etkinlik düzenledi ve 2 milyon 775 bin 622 ziyaretçi ağırladı.
  • CSO Ada Ankara 2025 yılında 570 etkinlik düzenledi ve 315 bin 467 ziyaretçi ağırladı.
  • İzmir Kültür Sanat Fabrikası 2025 yılında 540 etkinlik düzenledi ve 600 bin ziyaretçi ağırladı.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılında kültür, sanat ve turizm alanında hayata geçirilen çalışmaları sosyal medya paylaşımıyla değerlendirdi. Bakan Ersoy, "2025'te sadece çalışmadık, iz bıraktık. Kültür, sanat ve turizmi güçlendiren adımlarla Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmeye devam edeceğiz" ifadeleriyle yıl boyunca ortaya konan performansı özetledi.

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 2 MİLYON 775 BİN 622 ZİYARETÇİYLE BULUŞTU

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı, Türkiye'nin üç büyük şehrinin kültür ve sanat merkezleri, 2025 yılında ulaşılan ziyaretçi ve etkinlik sayılarıyla rekor bir yılı geride bıraktı.

İstanbul'un simge mekanlarından Atatürk Kültür Merkezi, 2025 boyunca sanatın kalbinin attığı adreslerden biri olmayı sürdürdü. Yıl boyunca gerçekleştirilen 2 bin 276 etkinlik, 2 milyon 775 bin 622 ziyaretçiyle buluştu. Sahne sanatlarından sergilere, konserlerden söyleşilere uzanan zengin program, milyonlarca sanatseveri AKM'de bir araya getirdi.

CSO ADA ANKARA BAŞKENTİN YÜKSELEN YILDIZI OLDU

Başkent Ankara'da müzik ve sahne sanatlarının merkezi haline gelen CSO Ada Ankara, 2025 yılında 570 etkinliğe ev sahipliği yaptı. 315 bin 467 sanatsever, yıl boyunca konser ve etkinliklerde buluştu.

İZMİR KÜLTÜR SANAT FABRİKASI 540 ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından aslına uygun restorasyon, renovasyon ve yeniden inşa çalışmalarının ardından İzmir Kültür Sanat Fabrikası olarak yeniden işlevlendirilen İzmir Kültür Sanat Fabrikası, 2025'te de yoğun ilgi gördü. 540 etkinlikte 600 bin ziyaretçiyi ağırlayan merkez, sanatın üretimle buluştuğu yapısıyla Ege Bölgesi'nin kültür hayatına güçlü bir katkı sundu.

Bakan Ersoy, paylaşımında kültür, sanat ve turizmi güçlendiren adımlarla Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, bu başarıların tüm paydaşlarla birlikte inşa edildiğinin altını çizdi.

Muhammed Furkan Güneş
