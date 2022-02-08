Konya elektrik kesintisi! 8 Şubat Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!
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Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 8 Şubat Salı günü Konya'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 8 Şubat'ta Konya'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Konya'da Selçuklu, Karatay, Meram ve Ereğli olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Konya elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Konya'ya elektrik ne zaman gelecek? Konya elektrik kesintisi ve detayları…
KONYA (Haberler.com) - MEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Meram Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (MEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 8 Şubat Pazartesi günü Konya'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Konya'da Selçuklu, Karatay, Meram ve Ereğli olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Konya'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Konya'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
KONYA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
08.02.2022 09:00 - 08.02.2022 13:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYA MERAM HADİMİ MAHALLESİ AYDIN.. Sokak
KONYA MERAM HADİMİ MAHALLESİ KÜÇÜK KOVANAĞZI Caddesi
KONYA MERAM HADİMİ MAHALLESİ KÜÇÜK KOVANAĞZI Caddesi
KONYA MERAM HARMANCIK MAHALLESİ ENBİYA Sokak
KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ ABA Sokak
KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ ADAP Sokak
KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ AHENK Sokak
KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ AKÇADAĞ. Sokak
KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ ALGÜN Sokak
KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ ANT Sokak
KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ BALABAN Caddesi
KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ BALSIRMA Sokak
KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ BAYINDIR... Sokak
KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ BAYTAR Sokak
KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ BEDİR... Sokak
KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ BEŞİKLİ Sokak
KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ BİGA Sokak
KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ BÜYÜKSU Sokak
KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ CANDAN. Sokak
KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ ÇAKI Sokak
KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ ÇAKILHARMANLAR Caddesi
KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ ÇİFTELİ Sokak
KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ ÇİMENDERE Sokak
KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ DAĞDERE Sokak
KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ DARGEÇİT Sokak
KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ DAVUTLAR Sokak
KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ DENİZKÖY Sokak
KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ DİKENLİ Sokak
KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ DURAKLI Sokak
KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ EKER Sokak
KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ EKİNSARI Sokak
KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ ELA Sokak
KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ ERDAĞI Sokak
KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ ERDAL Sokak
KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ ERDİNÇ Sokak
KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ ERDİREN Sokak
KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ ERDOĞAN. Sokak
KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ ERGÜL Sokak
KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ ESKİCİ Sokak
KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ FENERLİYOL Sokak
KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ FERLİASLAN Sokak
KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ FINDIKDERE Sokak
KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ GAZZE Caddesi
KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ GÜLBANK Sokak
KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ GÜLFİDAN Sokak
KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ GÜLYÜZLÜ Sokak
KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ HATIP Caddesi
KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ HATIPSULTAN Sokak
KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ KARALILAR Caddesi
KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ KASIMLAR Sokak
KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ KIYAK. Sokak
KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ KONAKLAR Sokak
KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ KÜÇÜK KOVANAĞZI Caddesi
KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ MUHAFAZAKAR Sokak
KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ MUZ Sokak
KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ MÜLKİYE Sokak
KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ ODA Sokak
KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ OĞULBEY Sokak
KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ ÖRNEK Sokak
KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ PANEL Sokak
KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ PİŞKİN Sokak
KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ SONÇAĞ Sokak
KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ SULH Sokak
KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ SULTANHAN Sokak
KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ SURUÇ Sokak
KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ SÜRMEGÖZ Sokak
KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ TAŞKIRAN Sokak
KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ TEKİNLER Sokak
KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ ULUAĞAÇ Sokak
KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ ÜZÜMCÜLER Sokak
KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ VAZİFE Sokak
KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ YAZ Sokak
KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ YİĞİTYOLU Sokak
KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ ZARİF Sokak
KONYA MERAM UZUNHARMANLAR MAHALLESİ ALTINSIRMA Sokak
KONYA MERAM UZUNHARMANLAR MAHALLESİ ATİKALİ Sokak
KONYA MERAM UZUNHARMANLAR MAHALLESİ ÇIĞIR Sokak
KONYA MERAM UZUNHARMANLAR MAHALLESİ ELİAÇIK Sokak
KONYA MERAM UZUNHARMANLAR MAHALLESİ ELMASİĞNE Sokak
KONYA MERAM UZUNHARMANLAR MAHALLESİ GÜLLE Sokak
KONYA MERAM UZUNHARMANLAR MAHALLESİ GÜRGEN Sokak
KONYA MERAM UZUNHARMANLAR MAHALLESİ HIRKALI Sokak
KONYA MERAM UZUNHARMANLAR MAHALLESİ HİSARBURNU Sokak
KONYA MERAM UZUNHARMANLAR MAHALLESİ İPEKGÖMLEK Sokak
KONYA MERAM UZUNHARMANLAR MAHALLESİ KARABURUN Sokak
KONYA MERAM UZUNHARMANLAR MAHALLESİ KEMENT Sokak
KONYA MERAM UZUNHARMANLAR MAHALLESİ KOVANAĞZI Caddesi
KONYA MERAM UZUNHARMANLAR MAHALLESİ KÖRPE Sokak
KONYA MERAM UZUNHARMANLAR MAHALLESİ KUMLUTAŞ Sokak
KONYA MERAM UZUNHARMANLAR MAHALLESİ SARAYLI Sokak
KONYA MERAM UZUNHARMANLAR MAHALLESİ SÜTLÜCELİ Sokak
KONYA MERAM UZUNHARMANLAR MAHALLESİ TAŞELİ Sokak
KONYA MERAM UZUNHARMANLAR MAHALLESİ ZEYTİNLİK Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ AHMET MÜRSEL YATAĞAN Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ AHMET MÜRSEL YATAĞAN Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ AKBULUT Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ AKÇAKALE Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ AKDEMİR Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ ASLANYÜREĞİ Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ ASLANYÜREĞİ Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ ATAKÖY. Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ BALA Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ BALA Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ BALŞERBETİ Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ BAŞPEVLİVAN Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ BATIKÖY Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ BEŞERİYET Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ BODRUM Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ ÇAKILHARMANLAR Caddesi
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ ÇAKILHARMANLAR Caddesi
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ ÇARŞAMBA Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ ÇEÇENİSTAN Caddesi
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ ÇENGELLİ Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ ÇINARLAR Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ DEMİRKÖY Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ DEPBAĞLARI Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ DERVİŞHAFIZ Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ DEVLETLİ Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ DOĞRUKAN Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ DÖNERTAŞ. Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ DÖNERTAŞ. Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ DÖŞEME Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ DÜHANE Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ ELBİSTAN Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ ENES Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ FERHADİYE Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ FEZA. Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ FİKİR Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ GAZZE Caddesi
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ GAZZE Caddesi
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ GAZZE Caddesi
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ GAZZE Caddesi
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ GEÇİŞ Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ GENELGE Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ GENELGE Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ GEYİK Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ GÜZELPINAR Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ HÜSEYİNNESİP EFENDİ Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ İBRAHİM SUR Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ İSRAFİL Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ İŞTİRAK Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ KABAKUMLAR Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ KARADERE Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ KARASU Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ KAŞIKCI Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ KAYADAĞ Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ KAYADAĞ Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ KAYMAKCI Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ KIBLE Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ KIŞIKARA Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ KOCATÜRK Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ KOVANAĞZI Caddesi
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ KOZLUCA Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ KOZLUCA Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ KUŞKANADI Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ KÜÇÜK KOVANAĞZI Caddesi
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ KÜÇÜK KOVANAĞZI Caddesi
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ LEVYELİ Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ LEYLA HANIM Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ MACUNCU Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ MERİH Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ MESCİDİ AKSA Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ MEZRA Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ MUHTAR Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ MÜMİN Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ NAZİLLİ Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ NİZAMLI Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ PAMUKCU Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ PERHİZKAR Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ PERİ Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ PEYAM Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ SAİME Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ SARIKAVAK Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ SARİH Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ SEYHAN Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ SİLVAN Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ SOFULU Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ SOMA Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ SULAK Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ ŞAMATALI Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ ŞEHİT GÖKSEL DOĞAN Caddesi
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ ŞEHİT M.FATİH SAFİTÜRK Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ ŞEHİT RESUL ÇOŞKUN Caddesi
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ ŞEHİT TUĞRUL KÖSEOĞLU Caddesi
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ TEKŞEN Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ TÜYBEK Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ UMURBEY Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ ÜÇPINAR Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ VEFA Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ YAĞCILAR. Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ YAPRAKLI Sokak
KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ YARIMCA. Sokak
08.02.2022 09:30 - 08.02.2022 11:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYA SELÇUKLU DUMLUPINAR MAHALLESİ KALEBAŞI Sokak
KONYA SELÇUKLU SİLLE AK MAHALLESİ AYVALI Sokak
KONYA SELÇUKLU SİLLE AK MAHALLESİ İSTİKRAR Sokak
KONYA SELÇUKLU SİLLE AK MAHALLESİ KERİMHAN Sokak
KONYA SELÇUKLU SİLLE AK MAHALLESİ SABİT Sokak
KONYA SELÇUKLU SİLLE AK MAHALLESİ TOPBAŞLAR Caddesi
KONYA SELÇUKLU SİLLE AK MAHALLESİ YILMAZ ÖNGE Sokak
08.02.2022 09:00 - 08.02.2022 13:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYA BEYŞEHİR ESENTEPE MAHALLESİ 40506. Sokak
KONYA BEYŞEHİR ESENTEPE MAHALLESİ 40507. Sokak
KONYA BEYŞEHİR ESENTEPE MAHALLESİ 40508. Sokak
KONYA BEYŞEHİR ESENTEPE MAHALLESİ 40509. Sokak
KONYA BEYŞEHİR ESENTEPE MAHALLESİ 40510. Sokak
KONYA BEYŞEHİR ESENTEPE MAHALLESİ 40511. Sokak
KONYA BEYŞEHİR ESENTEPE MAHALLESİ 40512. Sokak
KONYA BEYŞEHİR ESENTEPE MAHALLESİ 40514. Sokak
KONYA BEYŞEHİR ESENTEPE MAHALLESİ 40515. Sokak
KONYA BEYŞEHİR ESENTEPE MAHALLESİ 40517. Sokak
KONYA BEYŞEHİR ESENTEPE MAHALLESİ 40520. Sokak
KONYA BEYŞEHİR ESENTEPE MAHALLESİ 40526. Sokak
KONYA BEYŞEHİR ESENTEPE MAHALLESİ 40698. Sokak
KONYA BEYŞEHİR ESENTEPE MAHALLESİ ALİ AKKANAT Caddesi
KONYA BEYŞEHİR ESENTEPE MAHALLESİ SÜLEYMANBEY Caddesi
KONYA BEYŞEHİR ESENTEPE MAHALLESİ ŞEHİT ALİ ŞİMŞEK Sokak
KONYA BEYŞEHİR ESENTEPE MAHALLESİ ŞEHİT CEMİL DÖŞEMECİ Caddesi
KONYA BEYŞEHİR ESENTEPE MAHALLESİ ŞEHİT EKREM KAYAR Sokak
KONYA BEYŞEHİR ESENTEPE MAHALLESİ ŞEHİT LÜTFİ DERELİ Sokak
KONYA BEYŞEHİR HAMİDİYE MAHALLESİ 40873. Sokak
KONYA BEYŞEHİR HAMİDİYE MAHALLESİ 40874. Sokak
KONYA BEYŞEHİR HAMİDİYE MAHALLESİ 40875. Sokak
KONYA BEYŞEHİR HAMİDİYE MAHALLESİ 40877. Sokak
KONYA BEYŞEHİR HAMİDİYE MAHALLESİ 40878. Sokak
KONYA BEYŞEHİR HAMİDİYE MAHALLESİ 40878. Sokak
KONYA BEYŞEHİR HAMİDİYE MAHALLESİ 40898. Sokak
KONYA BEYŞEHİR HAMİDİYE MAHALLESİ 40912. SOKAK Sokak
KONYA BEYŞEHİR HAMİDİYE MAHALLESİ 40914. SOKAK Sokak
KONYA BEYŞEHİR HAMİDİYE MAHALLESİ SÜLEYMANBEY Caddesi
KONYA BEYŞEHİR HAMİDİYE MAHALLESİ SÜLEYMANBEY Caddesi
08.02.2022 09:00 - 08.02.2022 14:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYA BEYŞEHİR ADAKÖY MAHALLESİ ADAKÖY Caddesi
KONYA BEYŞEHİR HAMİDİYE MAHALLESİ 40811. Sokak
KONYA BEYŞEHİR HAMİDİYE MAHALLESİ 40870. Sokak
KONYA BEYŞEHİR HAMİDİYE MAHALLESİ 40875. Sokak
KONYA BEYŞEHİR HAMİDİYE MAHALLESİ 40878. Sokak
KONYA BEYŞEHİR HAMİDİYE MAHALLESİ 40879. Sokak
KONYA BEYŞEHİR HAMİDİYE MAHALLESİ 40880. Sokak
KONYA BEYŞEHİR HAMİDİYE MAHALLESİ 40881. Sokak
KONYA BEYŞEHİR HAMİDİYE MAHALLESİ 40882. Sokak
KONYA BEYŞEHİR HAMİDİYE MAHALLESİ ATATÜRK Caddesi
KONYA BEYŞEHİR HAMİDİYE MAHALLESİ FATİH SULTAN MEHMET Caddesi
KONYA BEYŞEHİR HAMİDİYE MAHALLESİ ISPARTA ÇEVRE YOLU Caddesi
KONYA BEYŞEHİR HAMİDİYE MAHALLESİ SÜLEYMANBEY Caddesi
KONYA BEYŞEHİR MÜFTÜ MAHALLESİ MEVLANA Caddesi
08.02.2022 10:00 - 08.02.2022 15:00 tarihleri arasında Kapsamlı Bakım nedeni ile
KONYA HÜYÜK SULUDERE MAHALLESİ 113554. Sokak
KONYA HÜYÜK SULUDERE MAHALLESİ 113558. Sokak
KONYA HÜYÜK SULUDERE MAHALLESİ 113561. Sokak
KONYA HÜYÜK SULUDERE MAHALLESİ 113564. Sokak
KONYA HÜYÜK SULUDERE MAHALLESİ 113565. Sokak
KONYA HÜYÜK SULUDERE MAHALLESİ 113566. Sokak
KONYA HÜYÜK SULUDERE MAHALLESİ 113572. Sokak
KONYA HÜYÜK SULUDERE MAHALLESİ 113589 Sokak
KONYA HÜYÜK SULUDERE MAHALLESİ 113591. Sokak
KONYA HÜYÜK SULUDERE MAHALLESİ 113593. Sokak
KONYA HÜYÜK SULUDERE MAHALLESİ SULUDERE Caddesi