Konya elektrik kesintisi! 8 Şubat Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! - Haberler
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Konya elektrik kesintisi! 8 Şubat Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

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Konya elektrik kesintisi! 8 Şubat Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 8 Şubat Salı günü Konya'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 8 Şubat'ta Konya'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Konya'da Selçuklu, Karatay, Meram ve Ereğli olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Konya elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Konya'ya elektrik ne zaman gelecek? Konya elektrik kesintisi ve detayları…

KONYA (Haberler.com) - MEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Meram Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (MEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 8 Şubat Pazartesi günü Konya'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Konya'da Selçuklu, Karatay, Meram ve Ereğli olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Konya'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Konya'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

KONYA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

08.02.2022 09:00 - 08.02.2022 13:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile

KONYA MERAM HADİMİ MAHALLESİ AYDIN.. Sokak

KONYA MERAM HADİMİ MAHALLESİ KÜÇÜK KOVANAĞZI Caddesi

KONYA MERAM HADİMİ MAHALLESİ KÜÇÜK KOVANAĞZI Caddesi

KONYA MERAM HARMANCIK MAHALLESİ ENBİYA Sokak

KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ ABA Sokak

KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ ADAP Sokak

KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ AHENK Sokak

KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ AKÇADAĞ. Sokak

KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ ALGÜN Sokak

KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ ANT Sokak

KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ BALABAN Caddesi

KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ BALSIRMA Sokak

KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ BAYINDIR... Sokak

KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ BAYTAR Sokak

KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ BEDİR... Sokak

KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ BEŞİKLİ Sokak

KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ BİGA Sokak

KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ BÜYÜKSU Sokak

KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ CANDAN. Sokak

KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ ÇAKI Sokak

KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ ÇAKILHARMANLAR Caddesi

KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ ÇİFTELİ Sokak

KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ ÇİMENDERE Sokak

KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ DAĞDERE Sokak

KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ DARGEÇİT Sokak

KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ DAVUTLAR Sokak

KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ DENİZKÖY Sokak

KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ DİKENLİ Sokak

KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ DURAKLI Sokak

KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ EKER Sokak

KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ EKİNSARI Sokak

KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ ELA Sokak

KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ ERDAĞI Sokak

KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ ERDAL Sokak

KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ ERDİNÇ Sokak

KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ ERDİREN Sokak

KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ ERDOĞAN. Sokak

KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ ERGÜL Sokak

KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ ESKİCİ Sokak

KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ FENERLİYOL Sokak

KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ FERLİASLAN Sokak

KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ FINDIKDERE Sokak

KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ GAZZE Caddesi

KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ GÜLBANK Sokak

KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ GÜLFİDAN Sokak

KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ GÜLYÜZLÜ Sokak

KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ HATIP Caddesi

KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ HATIPSULTAN Sokak

KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ KARALILAR Caddesi

KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ KASIMLAR Sokak

KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ KIYAK. Sokak

KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ KONAKLAR Sokak

KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ KÜÇÜK KOVANAĞZI Caddesi

KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ MUHAFAZAKAR Sokak

KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ MUZ Sokak

KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ MÜLKİYE Sokak

KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ ODA Sokak

KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ OĞULBEY Sokak

KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ ÖRNEK Sokak

KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ PANEL Sokak

KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ PİŞKİN Sokak

KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ SONÇAĞ Sokak

KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ SULH Sokak

KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ SULTANHAN Sokak

KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ SURUÇ Sokak

KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ SÜRMEGÖZ Sokak

KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ TAŞKIRAN Sokak

KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ TEKİNLER Sokak

KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ ULUAĞAÇ Sokak

KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ ÜZÜMCÜLER Sokak

KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ VAZİFE Sokak

KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ YAZ Sokak

KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ YİĞİTYOLU Sokak

KONYA MERAM KOVANAĞZI MAHALLESİ ZARİF Sokak

KONYA MERAM UZUNHARMANLAR MAHALLESİ ALTINSIRMA Sokak

KONYA MERAM UZUNHARMANLAR MAHALLESİ ATİKALİ Sokak

KONYA MERAM UZUNHARMANLAR MAHALLESİ ÇIĞIR Sokak

KONYA MERAM UZUNHARMANLAR MAHALLESİ ELİAÇIK Sokak

KONYA MERAM UZUNHARMANLAR MAHALLESİ ELMASİĞNE Sokak

KONYA MERAM UZUNHARMANLAR MAHALLESİ GÜLLE Sokak

KONYA MERAM UZUNHARMANLAR MAHALLESİ GÜRGEN Sokak

KONYA MERAM UZUNHARMANLAR MAHALLESİ HIRKALI Sokak

KONYA MERAM UZUNHARMANLAR MAHALLESİ HİSARBURNU Sokak

KONYA MERAM UZUNHARMANLAR MAHALLESİ İPEKGÖMLEK Sokak

KONYA MERAM UZUNHARMANLAR MAHALLESİ KARABURUN Sokak

KONYA MERAM UZUNHARMANLAR MAHALLESİ KEMENT Sokak

KONYA MERAM UZUNHARMANLAR MAHALLESİ KOVANAĞZI Caddesi

KONYA MERAM UZUNHARMANLAR MAHALLESİ KÖRPE Sokak

KONYA MERAM UZUNHARMANLAR MAHALLESİ KUMLUTAŞ Sokak

KONYA MERAM UZUNHARMANLAR MAHALLESİ SARAYLI Sokak

KONYA MERAM UZUNHARMANLAR MAHALLESİ SÜTLÜCELİ Sokak

KONYA MERAM UZUNHARMANLAR MAHALLESİ TAŞELİ Sokak

KONYA MERAM UZUNHARMANLAR MAHALLESİ ZEYTİNLİK Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ AHMET MÜRSEL YATAĞAN Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ AHMET MÜRSEL YATAĞAN Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ AKBULUT Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ AKÇAKALE Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ AKDEMİR Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ ASLANYÜREĞİ Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ ASLANYÜREĞİ Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ ATAKÖY. Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ BALA Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ BALA Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ BALŞERBETİ Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ BAŞPEVLİVAN Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ BATIKÖY Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ BEŞERİYET Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ BODRUM Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ ÇAKILHARMANLAR Caddesi

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ ÇAKILHARMANLAR Caddesi

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ ÇARŞAMBA Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ ÇEÇENİSTAN Caddesi

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ ÇENGELLİ Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ ÇINARLAR Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ DEMİRKÖY Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ DEPBAĞLARI Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ DERVİŞHAFIZ Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ DEVLETLİ Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ DOĞRUKAN Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ DÖNERTAŞ. Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ DÖNERTAŞ. Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ DÖŞEME Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ DÜHANE Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ ELBİSTAN Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ ENES Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ FERHADİYE Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ FEZA. Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ FİKİR Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ GAZZE Caddesi

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ GAZZE Caddesi

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ GAZZE Caddesi

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ GAZZE Caddesi

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ GEÇİŞ Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ GENELGE Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ GENELGE Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ GEYİK Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ GÜZELPINAR Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ HÜSEYİNNESİP EFENDİ Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ İBRAHİM SUR Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ İSRAFİL Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ İŞTİRAK Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ KABAKUMLAR Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ KARADERE Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ KARASU Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ KAŞIKCI Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ KAYADAĞ Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ KAYADAĞ Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ KAYMAKCI Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ KIBLE Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ KIŞIKARA Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ KOCATÜRK Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ KOVANAĞZI Caddesi

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ KOZLUCA Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ KOZLUCA Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ KUŞKANADI Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ KÜÇÜK KOVANAĞZI Caddesi

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ KÜÇÜK KOVANAĞZI Caddesi

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ LEVYELİ Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ LEYLA HANIM Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ MACUNCU Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ MERİH Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ MESCİDİ AKSA Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ MEZRA Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ MUHTAR Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ MÜMİN Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ NAZİLLİ Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ NİZAMLI Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ PAMUKCU Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ PERHİZKAR Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ PERİ Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ PEYAM Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ SAİME Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ SARIKAVAK Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ SARİH Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ SEYHAN Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ SİLVAN Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ SOFULU Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ SOMA Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ SULAK Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ ŞAMATALI Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ ŞEHİT GÖKSEL DOĞAN Caddesi

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ ŞEHİT M.FATİH SAFİTÜRK Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ ŞEHİT RESUL ÇOŞKUN Caddesi

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ ŞEHİT TUĞRUL KÖSEOĞLU Caddesi

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ TEKŞEN Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ TÜYBEK Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ UMURBEY Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ ÜÇPINAR Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ VEFA Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ YAĞCILAR. Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ YAPRAKLI Sokak

KONYA MERAM YENİŞEHİR MAHALLESİ YARIMCA. Sokak

08.02.2022 09:30 - 08.02.2022 11:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile

KONYA SELÇUKLU DUMLUPINAR MAHALLESİ KALEBAŞI Sokak

KONYA SELÇUKLU SİLLE AK MAHALLESİ AYVALI Sokak

KONYA SELÇUKLU SİLLE AK MAHALLESİ İSTİKRAR Sokak

KONYA SELÇUKLU SİLLE AK MAHALLESİ KERİMHAN Sokak

KONYA SELÇUKLU SİLLE AK MAHALLESİ SABİT Sokak

KONYA SELÇUKLU SİLLE AK MAHALLESİ TOPBAŞLAR Caddesi

KONYA SELÇUKLU SİLLE AK MAHALLESİ YILMAZ ÖNGE Sokak

08.02.2022 09:00 - 08.02.2022 13:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile

KONYA BEYŞEHİR ESENTEPE MAHALLESİ 40506. Sokak

KONYA BEYŞEHİR ESENTEPE MAHALLESİ 40507. Sokak

KONYA BEYŞEHİR ESENTEPE MAHALLESİ 40508. Sokak

KONYA BEYŞEHİR ESENTEPE MAHALLESİ 40509. Sokak

KONYA BEYŞEHİR ESENTEPE MAHALLESİ 40510. Sokak

KONYA BEYŞEHİR ESENTEPE MAHALLESİ 40511. Sokak

KONYA BEYŞEHİR ESENTEPE MAHALLESİ 40512. Sokak

KONYA BEYŞEHİR ESENTEPE MAHALLESİ 40514. Sokak

KONYA BEYŞEHİR ESENTEPE MAHALLESİ 40515. Sokak

KONYA BEYŞEHİR ESENTEPE MAHALLESİ 40517. Sokak

KONYA BEYŞEHİR ESENTEPE MAHALLESİ 40520. Sokak

KONYA BEYŞEHİR ESENTEPE MAHALLESİ 40526. Sokak

KONYA BEYŞEHİR ESENTEPE MAHALLESİ 40698. Sokak

KONYA BEYŞEHİR ESENTEPE MAHALLESİ ALİ AKKANAT Caddesi

KONYA BEYŞEHİR ESENTEPE MAHALLESİ SÜLEYMANBEY Caddesi

KONYA BEYŞEHİR ESENTEPE MAHALLESİ ŞEHİT ALİ ŞİMŞEK Sokak

KONYA BEYŞEHİR ESENTEPE MAHALLESİ ŞEHİT CEMİL DÖŞEMECİ Caddesi

KONYA BEYŞEHİR ESENTEPE MAHALLESİ ŞEHİT EKREM KAYAR Sokak

KONYA BEYŞEHİR ESENTEPE MAHALLESİ ŞEHİT LÜTFİ DERELİ Sokak

KONYA BEYŞEHİR HAMİDİYE MAHALLESİ 40873. Sokak

KONYA BEYŞEHİR HAMİDİYE MAHALLESİ 40874. Sokak

KONYA BEYŞEHİR HAMİDİYE MAHALLESİ 40875. Sokak

KONYA BEYŞEHİR HAMİDİYE MAHALLESİ 40877. Sokak

KONYA BEYŞEHİR HAMİDİYE MAHALLESİ 40878. Sokak

KONYA BEYŞEHİR HAMİDİYE MAHALLESİ 40878. Sokak

KONYA BEYŞEHİR HAMİDİYE MAHALLESİ 40898. Sokak

KONYA BEYŞEHİR HAMİDİYE MAHALLESİ 40912. SOKAK Sokak

KONYA BEYŞEHİR HAMİDİYE MAHALLESİ 40914. SOKAK Sokak

KONYA BEYŞEHİR HAMİDİYE MAHALLESİ SÜLEYMANBEY Caddesi

KONYA BEYŞEHİR HAMİDİYE MAHALLESİ SÜLEYMANBEY Caddesi

08.02.2022 09:00 - 08.02.2022 14:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile

KONYA BEYŞEHİR ADAKÖY MAHALLESİ ADAKÖY Caddesi

KONYA BEYŞEHİR HAMİDİYE MAHALLESİ 40811. Sokak

KONYA BEYŞEHİR HAMİDİYE MAHALLESİ 40870. Sokak

KONYA BEYŞEHİR HAMİDİYE MAHALLESİ 40875. Sokak

KONYA BEYŞEHİR HAMİDİYE MAHALLESİ 40878. Sokak

KONYA BEYŞEHİR HAMİDİYE MAHALLESİ 40879. Sokak

KONYA BEYŞEHİR HAMİDİYE MAHALLESİ 40880. Sokak

KONYA BEYŞEHİR HAMİDİYE MAHALLESİ 40881. Sokak

KONYA BEYŞEHİR HAMİDİYE MAHALLESİ 40882. Sokak

KONYA BEYŞEHİR HAMİDİYE MAHALLESİ ATATÜRK Caddesi

KONYA BEYŞEHİR HAMİDİYE MAHALLESİ FATİH SULTAN MEHMET Caddesi

KONYA BEYŞEHİR HAMİDİYE MAHALLESİ ISPARTA ÇEVRE YOLU Caddesi

KONYA BEYŞEHİR HAMİDİYE MAHALLESİ SÜLEYMANBEY Caddesi

KONYA BEYŞEHİR MÜFTÜ MAHALLESİ MEVLANA Caddesi

08.02.2022 10:00 - 08.02.2022 15:00 tarihleri arasında Kapsamlı Bakım nedeni ile

KONYA HÜYÜK SULUDERE MAHALLESİ 113554. Sokak

KONYA HÜYÜK SULUDERE MAHALLESİ 113558. Sokak

KONYA HÜYÜK SULUDERE MAHALLESİ 113561. Sokak

KONYA HÜYÜK SULUDERE MAHALLESİ 113564. Sokak

KONYA HÜYÜK SULUDERE MAHALLESİ 113565. Sokak

KONYA HÜYÜK SULUDERE MAHALLESİ 113566. Sokak

KONYA HÜYÜK SULUDERE MAHALLESİ 113572. Sokak

KONYA HÜYÜK SULUDERE MAHALLESİ 113589 Sokak

KONYA HÜYÜK SULUDERE MAHALLESİ 113591. Sokak

KONYA HÜYÜK SULUDERE MAHALLESİ 113593. Sokak

KONYA HÜYÜK SULUDERE MAHALLESİ SULUDERE Caddesi

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