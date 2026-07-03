Komedyen Deniz Göktaş'ın Emniyet'teki ifadesi ortaya çıktı

"Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisi nedeniyle "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ve daha sonra eklenen "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla hakkında soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş'ın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Göktaş, iki suçlamayı da reddederken, sözlerinin mizah kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

YURT DIŞINDAN DÖNÜNCE GÖZALTINA ALINDI

Hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında arama kararı bulunan komedyen Deniz Göktaş, dün yurt dışından döndüğü sırada havalimanındaki pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı.

Vatan Emniyet'e götürülen Göktaş'ın, YouTube'a yüklediği ve yaklaşık bir haftada 10 milyon izlenmeye ulaşan "Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisine ilişkin emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.

HaberTürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre Göktaş, kimlik tespiti sırasında mesleğini "komedyen" olarak belirtirken, aylık gelirine ilişkin soruya ise "yüksek gelirli" yanıtını verdi.

"İNANÇLI BİR İNSANI KIRMAK GİBİ BİR AMACIM YOK"

Deniz Göktaş, kendisine ait olduğunu kabul ettiği YouTube kanalında yayımlanan ve soruşturmaya konu olan gösteriye ilişkin ifadesinde şu sözleri kullandı:

“Soruşturmaya konu olan video paylaşımında yer alan kişi benim bu benim 1 Haziran 2026 tarihinde Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosunda yapmış olduğum stand-up gösterisine ait bir video paylaşımıdır. Şahsım tarafından bahse konu Youtube kanalına yüklenerek paylaşımı yapılmıştır. Bu stand-up gösterisindeki konuşmaların metni daha öncesinde benim tarafımdan hazırlanmış bir metne aittir. Tarafıma yöneltilen ‘Halkın Belirli Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama’ kastım kesinlikle yoktur, bu gösteri benim yaklaşık 3 yıldır Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde yapmış olduğum bir gösteriye aittir. 100 bin üzerinde seyirci bu gösterimi izlemiştir ve hiç birisinden bu kısma dair incindiklerine dair bir şikayet gelmemiştir. Gösterim boyunca birçok konuda konuşuyorum sadece dindarlar değil her türlü politik görüş yada popüler figür hakkında konuşmalarım vardır. Burada da kötü bir şey demiyorum. Favori kitabım diyorum. ‘Çeviride sorun var’ cümlemi de yıllardır duyduğum meal tartışmalarına atıf olarak söylüyorum. İnançlı bir insanı kırmak gibi bir amacım kesinlikle yoktur, böyle bir yorumu günlük hayatta bir seyirciden duysam üzülürdüm.”

"HAKARET SUÇUNU REDDEDİYORUM"

Göktaş, "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasını da kabul etmediğini belirterek ifadesinde şu açıklamayı yaptı: “Herhangi bir şekilde Cumhurbaşkanını aşağılamak gibi bir niyetim yok. Diktatör kelimesi siyasi bir nitelemedir ve sık sık kamuoyuna açık bir şekilde tartışılan konudur. Demokrat otokrat gibi bir kelimedir sadece, gösteri boyunca bu tarz popüler figürler ideolojiler Türkiye'ye dair sosyolojik olaylara yaptığım gibi mizahi bir yaklaşımdır, başkaca bir amacım yoktur. Üzerime atılı olan suçlamaları kabul etmiyorum.”

BUGÜN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Deniz Göktaş geceyi nezarethanede geçirdi. Bugün sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Göktaş'ın saat 11.20'de başlayan savcılık ifadesi yaklaşık iki saat sürdü. Çok sayıda vatandaş da Göktaş'a destek vermek için adliye önünde toplandı.