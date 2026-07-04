Haberler

Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ''devam'' dedi

Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ''devam'' dedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Kolombiya, Gana’yı 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Kolombiya, son 16 turunda İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Gana, mücadeleyi isabetli şut çekemeden tamamladı.

FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Kolombiya ile Gana karşı karşıya geldi. Arrowhead Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kolombiya, 1-0 kazandı.

KOLOMBİYA TEK GOLLE GALİP

Kolombiya'ya galibiyeti getiren tek golü 14. dakikada Arias kaydetti. İlk yarı bu golle sonuçlandı. İkinci yarıda da başka gol sesi çıkmadı ve maçı Güney Amerika ekibi kazandı.

GANA İSABETLİ ŞUT ÇEKEMEDİ

Mücadeleyi 8 şutla tamamlayan Gana, rakip kaleciyi zorlayacak bir atak geliştiremedi. Afrika ekibi, maçı isabetli şut çekemeden tamamladı. 

KOLOMBİYA SON 16'DA

Bu sonuçla birlikte Gana, turnuvaya veda etti. Kolombiya ise adını son 16 turuna yazdırdı. Güney Amerika ülkesinin son 16 turundaki rakibi İsviçre olacak. Mücadele 7 Temmuz Salı günü saat 23.00'te BC Place'de oynanacak.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Suriye'de askeri havaalanı yakınında mayın patlaması sonucu 5 kişi öldü

Komşuda bir patlama daha! Can kaybı yine çok yüksek
Depremde 123 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi'ne ilişkin davada karar çıktı

Mahkemeden karar çıktı! İşte 123 vatandaşımızın canının bedeli
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHako:

Büyü ters tuttu

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamaney'in cenaze töreninde Erbakan gözyaşlarını tutamadı

Gittiği cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı
Dünya, Mısır'ın sevincini konuşuyor

Dünya bu tarihi anları konuşuyor!
Milli futbolculardan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na rest

Milli futbolculardan Hacıosmanoğlu'na rest!
100 milyon ton kaya ile deniz doldurularak Trabzon'a yeni havalimanı inşa edilecek

100 milyon ton kaya ile doldurulacak! Bir ilimizde büyük dönüşüm
Husiler: Suudi Arabistan hava sahamızı ihlal etti, tekrarlanırsa hayati çıkarlarını vururuz

Orta Doğu'da tansiyon yine yükseldi! Taraflar arasında bu kez İran yok
Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü! Tutuklanan komedyen bakın ne istedi

Kılıçdaroğlu ile görüştü! Tutuklanan komedyenden olay istek
Fenerbahçe'den ayrılan Dyshawn Pierre, ezeli rakibe imza attı

Transferlere yetişilmiyor! Bu kez de Fener'den ayrılıp G.Saray'a gitti