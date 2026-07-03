Hamaney'in cenaze töreninde Erbakan gözyaşlarını tutamadı

ABD saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için Tahran'da aylar sonra cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen bu törene Türkiye'den de katılım gerçekleşti.

ERBAKAN, HAMANEY'İN CENAZE TÖRENİNDE AĞLADI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Tahran'daki cenaze törenine katılan isimler arasında yer aldı. Tören esnasında oldukça duygusal anlar yaşayan Erbakan'ın gözyaşlarını tutamadığı o anlar kameralara yansıdı.

Kaynak: Haberler.com