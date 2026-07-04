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Pilot maaş bordrosunu paylaştı! Kazancı dudak uçuklattı

Pilot maaş bordrosunu paylaştı! Kazancı dudak uçuklattı
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American Airlines'ta (Amerikan Havayolları) görev yapan bir kaptan pilotun sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı maaş bordrosu, dudak uçuklatan rakamlarıyla gündem oldu. Yıllık 458 bin dolar (yaklaşık 21,4 milyon TL) kazandığı ortaya çıkan pilotun paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük şaşkınlık yarattı.

  • ABD'de ismi açıklanmayan bir kaptan pilot, X platformunda yıllık 458 bin dolar (yaklaşık 21,4 milyon TL) kazancını gösteren maaş bordrosunu paylaştı.
  • Pilotun saatlik uçuş ücreti yaklaşık 360 dolar olarak hesaplandı ve Boeing 737 kullandığı tahmin ediliyor.
  • Boeing 777 veya Airbus A350 kullanan kaptan pilotların saatlik kazancı 450 dolara kadar çıkabiliyor; ABD'de pilotların uçuş saatleri federal düzenlemelerle sınırlandırılıyor.

Havacılık sektöründeki maaşlar her zaman merak konusu olurken, ABD'de çalışan bir kaptan pilotun şeffaf paylaşımı sosyal medyada viral haline geldi. Eski adıyla Twitter olarak bilinen X platformunda ismi açıklanmayan bir pilot, kendi maaş bordrosunu takipçileriyle paylaştı.

SAATLİK ÜCRETİ 360 DOLAR

Bordrodaki detaylara göre, kaptan pilotun yıllık kazancının tam 458 bin dolar (yaklaşık 21 milyon 429 bin TL) olduğu görüldü. Boeing 737 tipi yolcu uçağı kullandığı tahmin edilen pilotun, saatlik uçuş ücretinin ise yaklaşık 360 dolara denk geldiği hesaplandı.

UÇAK TİPİNE GÖRE KAZANÇLAR DEĞİŞİYOR

ABD medyasına da yansıyan bu çarpıcı tablo, farklı uçak tiplerindeki kazanç makasını da gözler önüne serdi. Sektörel verilere göre pilotların maaş skalası şu şekilde farklılık gösteriyor:

  • Boeing 737: Saatlik kazanç ortalama 360 dolar seviyelerinde seyrediyor.
  • Boeing 777 veya Airbus A350: Daha geniş gövdeli ve uzun menzilli uçakları kullanan kaptan pilotların saatlik kazançları 450 dolara kadar yükselebiliyor.

UÇUŞ SAATLERİNE FEDERAL KISITLAMA

Maaşların saatlik bazda bu denli yüksek olması dikkat çekerken, pilotların çalışma sürelerinin tamamen sınırsız olmadığı da haberde yer alan önemli bir detay oldu. ABD'deki havacılık kuralları gereği, hem yolcu hem de uçuş güvenliğini maksimum düzeyde tutmak amacıyla pilotların havadaki uçuş saatleri federal düzenlemelerle katı bir şekilde sınırlandırılıyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Hiç bir kaptan pilot 150.000 dolar altında fiyatla çalışmaz Türkiye de dahil

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