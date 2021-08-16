Komşu dehşetinde babanın ardından 56 bıçak darbesiyle yaralanan kızı da kurtarılamadı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Hakan Y. ve annesi Tülay Y.'nin aralarında husumet bulunan komşuları Ahmet Avcı'yı (52) bıçaklayarak öldürdüğü ve ailenin diğer 3 üyesini yaraladığı olayda, ağır yaralı Ebru Avcı (25) da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Hakan Y. ve annesi Tülay Y.'nin aralarında husumet bulunan komşuları Ahmet Avcı'yı (52) bıçaklayarak öldürdüğü ve ailenin diğer 3 üyesini yaraladığı olayda, ağır yaralı Ebru Avcı (25) da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Avcı'nın otopsisinde, vücudunun çeşitli yerlerinde 56 bıçak darbesinin olduğu öğrenildi.

Olay, dün 16.00 sıralarında Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi üzerindeki binada meydana geldi. Aralarında daha önce gürültü nedeniyle husumet bulunan iki komşu aile arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Hakan Y. ve annesi Tülay Y. yanlarında getirdikleri bıçaklarla aile üyelerinden baba Ahmet Avcı, anne Fatma Avcı ile çocukları Ebru Avcı ve Mustafa Avcı'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Olayı görenler, polisi ve 112'yi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralılar, hastanelere götürülüp tedaviye alındı. Ahmet Avcı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Fatma Avcı ve Mustafa Avcı'nın hastanelerde tedavisi devam ederken, Ebru Avcı'nın da yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği bildirildi. Avcı'nın otopsisinde vücudunun çeşitli yerlerinde 56 bıçak darbesi olduğu öğrenildi. Olayı gerçekleştiren Hakan Y. ve annesi Tülay Y.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol Polat