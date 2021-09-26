Kızını gölgede bıraktı! İşte Gönül Dağı'nın masum yüzlü güzeli ve annesi

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterini canlandıran Gülsim Ali İlhan, güzelliği ile dikkat çekiyor. Instagram'da 1 buçuk milyon takipçisi bulunan güzel oyuncunun paylaşımları ise beğeni rekoru kırıyor.

KIZINI GÖLGEDE BIRAKIYOR

Oyunculukta da tam not alan Gülsim Ali İlhan'ın annesinigörenlerin ise adeta nutku tutuluyor. İlhan'ın annesi güzellikte kızını neredeyse gölgede bırakıyor.

"GÜZELLİĞİNİ ANNESİNDEN ALMIŞ"

Yoğun iş temposundan dolayı annesini sık göremeyen masum yüzlü güzel, annesine olan özlemini yaptığı paylaşımlarla dile getiriyor. Fotoğrafa gelen yorumlar ise çoğunlukta şöyle: "Güzelliğini kimden aldığın belli oldu", "Ablanız gibi duruyor"

GÜLSİM ALİ İLHAN KİMDİR?

Gülsim Ali İlhan, 24 Eylül 1992 tarihinde Rusçuk, Bulgaristan'da doğdu. Ailesi, Bulgaristan'da yaşayan bir Türk ailesi ve akıcı bir şekilde Türkçe konuşmasının yanı sıra çok iyi derecede Bulgarca, İngilizce ve Japonca dillerini biliyor. Aynı zamanda model olan Gülsim Ali, ilk olarak Bulgaristan'da yapılan Super Model adlı yarışmada Ford Modeli seçildi ve mankenlik kariyeri bu yarışmayla başladı.

2012 yılında oyunculuk kariyerine başlayan Gülsim Ali İlhan ilk oyunculuk deneyimini başrolünde Hazal Kaya'nın olduğu Son Yaz Balkanlar adlı dizide rol alarak gerçekleştirdi.

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