Kızını gölgede bıraktı! İşte Gönül Dağı'nın masum yüzlü güzeli ve annesi - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kızını gölgede bıraktı! İşte Gönül Dağı'nın masum yüzlü güzeli ve annesi

Haberler.com / Zehra Yaşık - Haberler | Magazin

Gönül Dağı dizisin güzel oyuncusu Gülsim Ali İlhan'ın annesi kızını gölgede bıraktı. Genç oyuncunun annesini görenler "Güzelliğini annesinden almış" demekten kendini alamadı.

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterini canlandıran Gülsim Ali İlhan, güzelliği ile dikkat çekiyor. Instagram'da 1 buçuk milyon takipçisi bulunan güzel oyuncunun paylaşımları ise beğeni rekoru kırıyor.

Oyunculukta da tam not alan Gülsim Ali İlhan'ın annesinigörenlerin ise adeta nutku tutuluyor. İlhan'ın annesi güzellikte kızını neredeyse gölgede bırakıyor.

Kızını gölgede bıraktı! İşte Gönül Dağı'nın masum yüzlü güzeli ve annesi

Yoğun iş temposundan dolayı annesini sık göremeyen masum yüzlü güzel, annesine olan özlemini yaptığı paylaşımlarla dile getiriyor. Fotoğrafa gelen yorumlar ise çoğunlukta şöyle: "Güzelliğini kimden aldığın belli oldu", "Ablanız gibi duruyor"

Kızını gölgede bıraktı! İşte Gönül Dağı'nın masum yüzlü güzeli ve annesi

Gülsim Ali İlhan, 24 Eylül 1992 tarihinde Rusçuk, Bulgaristan'da doğdu. Ailesi, Bulgaristan'da yaşayan bir Türk ailesi ve akıcı bir şekilde Türkçe konuşmasının yanı sıra çok iyi derecede Bulgarca, İngilizce ve Japonca dillerini biliyor. Aynı zamanda model olan Gülsim Ali, ilk olarak Bulgaristan'da yapılan Super Model adlı yarışmada Ford Modeli seçildi ve mankenlik kariyeri bu yarışmayla başladı.

2012 yılında oyunculuk kariyerine başlayan Gülsim Ali İlhan ilk oyunculuk deneyimini başrolünde Hazal Kaya'nın olduğu Son Yaz Balkanlar adlı dizide rol alarak gerçekleştirdi.

Kızını gölgede bıraktı! İşte Gönül Dağı'nın masum yüzlü güzeli ve annesi

Kızını gölgede bıraktı! İşte Gönül Dağı'nın masum yüzlü güzeli ve annesi

Kızını gölgede bıraktı! İşte Gönül Dağı'nın masum yüzlü güzeli ve annesi

Kızını gölgede bıraktı! İşte Gönül Dağı'nın masum yüzlü güzeli ve annesi
Haberler.com - Magazin Haberleri
Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Magazin editörü Haberler.com - Magazin Haberleri
Aygün Aydın dur durak bilmiyor! Tanga bikinisiyle havuzda adeta şov yaptı

Aygün Aydın dur durak bilmiyor! Tanga bikinisiyle havuzda adeta şov yaptı

 İç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçen Adriana Lima'nın pozları ortalığı salladı

İç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçen Adriana Lima'nın pozları ortalığı salladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Gülben Ergen
Spor Cüneyt Çakır Fatih Terim Alper Ulusoy Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Şenol Güneş Neşet Ertaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kızını gölgede bıraktı! İşte Gönül Dağı'nın masum yüzlü güzeli ve annesi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 15:43:06. #1.11#