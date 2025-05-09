Kızılcık Şerbeti 100. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki varmı?

Show Tv'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti izleyiciyi ekranların önünde kilitlemeye devam ediyor. Kızılcık Şerbeti 100. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Kızılcık Şerbeti 100. bölüm fragmanı izlemek isteyen seyirciler Kızılcık Şerbeti 100. bölüm fragmanı izlemek için merakla araştırıyor. Kızılcık Şerbeti yayınlandığı son bölümde yine çarpıcı bir son ile bitti. İzleyenler heyecanla Kızılcık Şerbeti 100. bölüm fragmanı araştırıyor. Kızılcık Şerbeti 100. bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti 100. bölüm fragmanı izle!

KIZILCIK ŞERBETİ 100. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızılcık Şerbeti 100. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Kızılcık Şerbeti 100. bölümde izleyicileri yine heyecan dolu anlar bekliyor. Yeni bölümde karakterler arasındaki ilişkiler daha da karmaşık hale geliyor ve dizinin gidişatını etkileyecek büyük kararlar alınacak. Kızılcık Şerbeti fragmanlarını Show TV platformlarından takip edebilirsiniz.

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü, 9 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de Show TV'de yayınlanacak.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Fatih'i, Defne ile birlikte yakalayan Doğa yıkılırken, Işıl ortaya çıkan eski sevgilisi Leo tarafından tehdit ediliyor. Nursema'nın Işıl'ın açığını bulmaya çalıştığı tanıtımda Ömer'in, Beril'in gerçek kimliğini öğrenmesi izleyenleri şoke ediyor. Kıvılcım ve Ömer için kendisini engel olarak gören Sönmez'in bavulunu toplayarak evden ayrılacağının ortaya çıktığı tanıtımın yayınıyla yeni bölümde yaşanacaklar merak konusu oluyor.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Abdullah'ın, Işıl'la evlenmesi Ünal eve bomba gibi düşer. Hemen hemen herkes bu birlikteliğe karşı çıkar. Ancak Abdullah'ın gözü yeni karısından başka kimseyi görmüyordur. Nursema önce evi terk etmeye niyetlense de sonra kalıp Işıl'ı canından bezdirmeye karar verir. Işıl ise yeni hayatına hızlı bir giriş yaparken kimseden korkusu yoktur. Fatih ve Defne'nin spor salonunda başlayan arkadaşlıkları sürüyordur. Asude'nin de ikazlarıyla Kıvılcım, Beril hakkında yanılmış olabileceğini düşünmeye başlar. Kısa bir araştırma sonucunda ise kadının her şeyi uydurduğunu görür. Yüzleşmek için gittiğinde ise Beril ortadan kaybolmuştur. Mustafa hastaneden çıkar. Firaz, Nursema'ya sürpriz nikah düzenler, bu konuda en büyük yardımcısı ise Işıl'dır. Ancak bunu öğrenmek Nursema'nın hiç hoşuna gitmez. Kıvılcım'ın evde olmadığı bir akşam Beril eve gelir ve Sönmez'i kaçırır. Fatih'in spor salonundan bir arkadaşının partisine gitmesi büyük bir soruna yol açacaktır. Kızılcık Şerbeti son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

Barış Kılıç

Evrim Alasya

Settar Tanrıöğen

Sıla Türkoğlu

Sibel Taşçıoğlu

Doğukan Güngör

Müjde Uzman

Kızılcık Şerbeti'ni Show TV platformlarından izleyebilirsiniz.