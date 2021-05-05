KISITLAMADA BİR GÜNLÜK PAZAR KARARI, ÜRETİCİ VE KOMİSYONCUYU MUTLU ETTİ

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın kısıtlama sürecinde semt pazarlarının cumartesi günleri açılacağını açıklaması, sebze ve meyve üretimin yoğun yapıldığı Antalya'da olumlu karşılandı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın kısıtlama sürecinde semt pazarlarının cumartesi günleri açılacağını açıklaması, sebze ve meyve üretimin yoğun yapıldığı Antalya'da olumlu karşılandı. Üretici ve sektör temsilcileri karar sonrası alım satımın hareketlendiğini belirtirken, mutlu olduklarını söylediler.

Türkiye'nin sebze ve meyve üretim merkezi Antalya'daki üretici ve sektör temsilcilerinin tam kapanma sürecinde pazar yerlerinin açılması yönündeki talebi İçişleri Bakanlığı'ndan yanıt buldu. Bakanlık dün 81 il valiliğine gönderdiği 'Pazar Yerleri' konulu genelgede, 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00- 17.00 saatleri arasında yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin açılmasını kararlaştırdı. Bu karar Antalya'daki üreticileri ve sektör temsilcilerini sevindirdi.

'BAKANLIĞIN KARARI BUGÜN PİYASALARA ÇOK OLUMLU YANSIDI'

Serik Toptancı Hali'nde kararın ardından pazarcı esnafı hallerden mal çekmeye başladı. Bu nedenle halde hareketlilik yaşandı. Tüccar Halil Güzel, Pazarların açılması Serik haline ve üreticiye katkı sağladı. Cumartesi günü pazarların açılmasından dolayı malların daha iyi satılması sağlandı. Devlet büyüklerimiz bu kararı haftada 2 güne çıkartırsa üreticinin malının toplama ve hasat döneminde daha hızlı tüketiciye ulaşması sağlanabilir. Haftada 1 gün çok iyi ama 2 güne çıkarsa pazar yerindeki yoğunluk da azalır. Şu anda pazarların açılması olumlu tepki verdi. Aynı zamanda tüketici açısından da çok olumlu. Çünkü marketler yüksek ve fahiş fiyatlarla satabiliyor ama pazarlarda her keseye uygun mal bulunabiliyor. Bakanlığın kararı bugün piyasalara çok olumlu yansıdı. Yarın daha iyi olacağını düşünüyoruz dedi.

'ELİMİZDE MAL KALMADI'

Komisyoncu İzzet Göksu, Pazarların açılması çok olumlu. Açıklamanın ardından piyasaya olumlu yansıdı. Şu anda elimizde mal kalmadı. Bugün domates 2,5 lira, 2-3 gündür 1 liraya 50 kuruşa zor satıyorduk diye konuştu.

'SATIŞLARINDA BİR HAREKETLİLİK OLDU'

Komisyoncu İbrahim Şahin, Bakanlığın kararının ardından dün öğleden sonra ve bugün mal satışlarında bir hareketlilik oldu. Şu anda mallarımız satılıyor. Çok kötü bir hafta sonu geçirdik. Mallarımız satılmadı hep çöpe gitti. İnşallah bundan sonra iyi olur dedi.

'ÜRETİCİLERİMİZ ADINA İYİ BİR KARAR OLDU'

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, semt pazarlarıyla ilgili alınan karar sonrası yetkililere teşekkür ederken, Üreticilerimizin adına devlet büyüklerimize teşekkür etmek istiyorum. Tabii biz üreticiler olarak haftanın en az 2-3 günü semt pazarlarının açılmasını istiyorduk. Ancak değerli devlet büyüklerimiz haftanın 1 gün semt pazarlarının açılmasını uygun gördüler. Tabii ki buna da çok şükür üreticinin malı en azından para edecektir. Covid- 19 tedbirleri gereğince de zincir marketlerde çok fazla yığılma olması, cumartesi günleri saat 10.00 ile 17.00 arası semt pazarlarının açık olması dışında yine çarşamba günleri de olmasını devlet büyüklerimizden rica ediyoruz. Emeği geçen herkese Sayın Genel Başkanımız, Sayın İçişleri Bakanımız ve Sağlık Bakanımızın da uygun görmesi neticesinde ve son olarak Cumhurbaşkanımızın oluruyla gerçekten üreticilerimiz adına iyi bir karar oldu. Teşekkür ederim diye konuştu.

ÜRETİCİLERİMİZ KARARDAN MEMNUN'

Finike Komisyoncular Derneği Başkanı İsmail Karataş, Pazarların açılması kararı sonrası sebze fiyatlarımız normale döndü. Tüketici alınan bu kararla taze sebze meyveleri tüketecek üreticilerimiz alınan karardan memnun. Bu kararda katkısı bulunan Antalya milletvekillerimize teşekkür ediyoruz dedi.

'BİR GÜNLÜK DE OLSA BİR MORAL OLDU'

Kumluca Toptancı Hali'nde sebze ve meyve komisyoncusu Selahattin Okur, Hükümetimizin ve milletvekillerimizin çalışması ile almış olduğu kararlardan dolayı gayet çok memnunuz. İnan ki cumartesi günü semt pazarlarının Türkiye genelinde açılacak olması bizleri çok mutlu etti. En azından pazarımızın önü açıldı. Bir günlük de olsa bir moral oldu. İnşallah devamı da gelir dedi.

Sebze meyve tüccarı Osman Öcal da Öncelikle hükümetimizin ve Antalya milletvekillerimizin girişimleriyle haftada bir gün de olsa semt pazarlarının açılması bizi çok mutlu etti. Karşıdaki (tüketici pazarlarındaki) işlerimizi daha kolaylaştırdı. Buradaki üreticilerin sıkıntısı halloldu. Devletimizin aldığı kararlardan çok memnunuz diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı