Kış nüfusu 400 bine çıkan Bodrum'da, yılbaşında ev partisi alarmı

İÇİŞLERİ Bakanlığı genelgesiyle yılbaşı kutlamalarının eğlence mekanları ve otellerde yasaklanması, gözleri, 170 bin olan kış nüfusu pandemiyle 400 bine çıkan Muğla'nın Bodrum ilçesine çevirdi. Yılbaşında, hafta sonuyla birlikte 4 gün tatil olduğuna dikkat çeken Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Ancak bu tatilde sokağa çıkma kısıtlamamız var. Emniyetimizin, zabıtamızın, jandarmamızın denetimleri sürekli olarak devam edecek. Diğer taraftan da eğer ev partisi şikayetleri gelirse, anında müdahale edip durduracağız. Kaymakamımızın da bu konuda talimatı var. Ev partilerine özellikle dikkat edeceğiz" dedi.

Koronavirüs salgınıyla birlikte tarihin en kalabalık kış ayIarından birini geçiren Bodrum'da, 170 bin olan nüfus, 400 bine ulaştı. Kent içindeki trafikte artış gözlenirken, sokaklarda da kış aylarında hiç olmadığı kadar kalabalık göze çarpıyor. Yılbaşı için de ilçeye gelişler başladı. Pandemi döneminde, büyükşehirlerden çok sayıda kişinin Bodrum'a geldiğini ve buradaki ikinci konutlarında yaşamaya başladığını hatırlatan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Gelenlerin büyük bölümü metropollere dönmedi. Yılbaşı için gelenler de oldu. Bodrum'un havası, müstakil evlerin durumu ve rahatlığı burada ön plana çıkıyor. İnsanlar, otellerden çok Bodrum'daki evlerine geliyorlar. Lütfen, Bodrum'a gelenler, kamusal alanlarda çok dikkatli olsunlar. Bodrum'da da artık pandeminin belli bir noktaya geldiğini görüyoruz. Her gün kayıplarımız oluyor, her gün yeni bir hasta haberi alıyoruz. Vefatlarımız oluyor, üzülüyoruz. O nedenle herkesin çok dikkatli olması lazım. Pandemi şu anda Bodrum'da düşüşe geçmiş durumda. Geçtiğimiz ay gerçekten çok tehlikeli bir sürece gitmişti iş çünkü insanlar dikkat etmemeye başlamıştı. Biraz boş vermişlik gibi bir durum vardı. Ancak son dönemde görüldü ki bu iş hiç şakaya gelmiyor. En ufak bir gevşeklikte hemen tekrar kendini gösteriyor. Ancak şu an dediğim gibi eskisi gibi bir durum yok. Biz bütün yazı toplam 50 hastayla geçirmişken, bir ara günlük o sayıları yakalamıştık. Şu anda düştü. Belediyede bile bir ara her gün 4, 5 koronavirüs vakası oluyordu. Şu an vaka kalmadı. Ancak tedbirleri sıkı tutmaya devam etmeliyiz" dedi.

'EV PARTİLERİNE MÜDAHALE EDİLECEK'Belediye Başkanı Aras, salgına karşı herkesin kendine çok dikkat etmesi ve tedbirlerini alması gerektiğine dikkat çekip, şunları söyledi."Tabii ki devletimiz de önlemlerini alacak, kurallara uymayanları gerekirse cezalandıracak. Otellere yılbaşı partileri için gitmeyi düşünen insanların önünü kesmesi iyi oldu çünkü şu anda parti yapılacak ve eğlenilecek bir zaman değil. Biz bile açılışlarımızı, meclis toplantılarımızı, belediyenin birçok etkinliğini erteledik. Belediyede bile birçok hasta var. O yüzden eğlenmeyi değil de, sağlığımızı düşünelim. Pazar yerlerinde, sokakta, markette, gittiğimiz bütün alanlarda dikkatli olacağız. Özellikle ev gezmeleri yapmayacağız. Yılbaşında ev partileri de yapmayalım. En azından bu yılbaşında herkes önce sağlık diyecek ve bir dahaki yıllarda bu kutlamaları yapacağız. Ev partilerine özellikle dikkat edeceğiz. Yılbaşı akşamı için 4 günlük bir tatil söz konusu. Ancak bu tatilde sokağa çıkma kısıtlamamız var. Emniyetimizin, zabıtamızın, jandarmamızın denetimleri sürekli olarak devam edecek. Diğer taraftan da eğer ev partisi şikayetleri gelirse, onu da anında müdahale edip durduracağız. Kaymakamımızın da bu konuda talimatı var. Bizim önceliğimiz halkımızın sağlığıdır. Tabii ki en kısa zamanda bu işten kurtulmak istiyoruz, inşallah aşı da işe yarar. Bodrum hizmet, turizm, ulaşım gibi sektörler ile geçiniyor, inşallah bu salgını bir an öne atlatırız ve onlar da rahatlar. Şu anda ekonomiyi düzeltmenin yolu, sağlığı düzeltmekten geçiyor." 'BEN DE YILBAŞINI EVDE GEÇİRECEĞİM'Yılbaşı nedeniyle İstanbul'dan Bodrum'daki evine gelen vatandaşlardan Ayşe Taşer, "Bodrum'u çok seviyorum, o nedenle burayı tercih ettim. Şu dönemde virüs nedeniyle herkesin kendini izolasyona alması lazım. Gönül isterdi ki virüs olmaksızın, hep beraber güzel anlar yaşayarak yılbaşını geçirelim. Ama maalesef zamanı değil. Olabildiğince kendimizi korumalıyız, evlerimizde olmalıyız. Mesafeyi korumalıyız. Mümkün olduğunca kalabalık olmaması lazım. Virüsü biraz da bizler engellememiz gerekiyor. Şu anda Bodrum'daki nüfusun 3'e, 4'e katladığını görüyorum. Çünkü herkes kendini virüsten koruyabilecek, kontrolü kolay yerler seçmeye çalıştı. Büyük yerlerde virüsten korunmak çok zor" dedi.Motosiklet sürücüsü Esra Tokgözoğlu ise, 10 senedir Bodrum'da oturduğunu ve şu anda çok kalabalık olduğunu söyleyerek, "Özellikle trafik çok sıkışık durumda. Saat 07.30'dan sonra Bitez Kavşağı'na kadar epey kalabalık oluyor. Bodrumlular bence evde kalsınlar. Ben de yılbaşını evde geçireceğim" diye konuştu.'DOĞMA BÜYÜME BODRUMLUYUM, İLK DEFA BÖYLE KALABALIK KIŞ GÖRÜYORUM'Bodrum'da berber dükkanı işleten Mustafa Ergül, Bodrum'un kalabalık açısından tarihi bir kış yaşadığını belirtip, "Bu pandemi sürecinde herkesin bildiği gibi bütün İstanbul, İzmir, yurt dışı da dahil olmak üzere burada evi olan kişiler Bodrum'u tercih etti. Yıllardır Bodrum'da esnaflık yapıyorum. Burada doğdum, büyüdüm, ilk kez bu kış Bodrum'u bu kadar kalabalık gördüm. Havalar da güzel olunca Bodrum'a gelen çok oluyor. Her zaman Bodrum olarak bir adım öndeyiz. Bu kış sezonunda da inanılmaz bir yoğunluk var. Mart ayında ülke olarak bu hastalıkta tanıştık. İlk dönemlerde kim hasta bilmiyorduk. Ancak herkesin buraya gelmesiyle beraber hastalık da Bodrum'a taşınmış oldu. Kalabalık artınca hastalanan kişi sayısı çoğaldı. Herkesten maske, mesafe ve hijyen kuralına uymalarını, birbirine gidip gelmeyi bırakmalarını istiyoruz.Çünkü, virüsle hiç ummadığınız anda, hiç ummadığınız şekilde karşılaşabiliyorsunuz. Gençler özellikle bu konuda çok duyarsız, onları uyarmak lazım" dedi.'EĞLENMEK İSTEYENLERİN BAŞINA HUNİ TAKIP SOKAKTA KOŞTURMASI LAZIM'

Kent sakinlerinden Ahmet Selim Değirmenci de "Şu an eğlenecek durumda değiliz. Millet, canının derdine düştü. Bakkaldan ekmek alırken bile 'Hemen girip, çıkalım' diye düşünüyoruz. Bu yılbaşında evimizde olacağız. Yılbaşında ev partisi yapanlar hata yapar. Sağlık açısından bu normal değil. Zaten her yer kapalı olacak. Dolayısıyla, eğlenmek isteyenlerin de gidebileceği yer de olmayacak. Bu konuda alınan kısıtlama iyi oldu. Eğlenmek isteyenlerin başına huni takıp sokakta koşturması lazım" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN