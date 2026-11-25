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Ünlü şarkıcı Hadise’nin 14 yıl önce RAMS Park’taki A Milli Takım maçında sahne alırken görevli bir çocuğa karşı dans ettiği anlar yıllar sonra yeniden gündeme geldi.

''KİM BİLEBİLİRDİ Kİ...''

Bir sosyal medya kullanıcısı, videodaki çocuğun kendi eşi olduğunu açıkladı. Paylaşımında duygularını dile getiren kullanıcı, "Kim bilebilirdi ki yıllar önce viral olan bu çocuğun kocam olacağını" ifadelerini kullandı.

NEŞELİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Yıllar önceki görüntülerini izleyen o adamın neşeli halleri dikkat çekti. Bu anlar kısa sürede yoğun ilgi gördü ve çok sayıda yorum aldı.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi