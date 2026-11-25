Yılmaz, Gürlek ve Şimşek fon meselesi için yarın ortak basın toplantısı düzenleyecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Adalet Bakanı Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, yarın fon meselesine ilişkin ortak basın toplantısı düzenleyecek. Toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Basın Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak; bakanlar durumu anlatıp soruları yanıtlayacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla yarın fon meselesine ilişkin ortak basın toplantısı düzenlenecek.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Basın Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Adalet Bakanı Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, fon meselesine ilişkin son durum hakkında bilgi verecek, basın mensuplarının sorularını cevaplandıracak.
Kaynak: AA