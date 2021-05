Kırmızı Oda oyuncuları kimler? Kırmızı Oda'ya yeni kim katıldı?

Kırmızı Oda oyuncuları dizinin yeni bölümüyle dün akşam saat 20.00'da TV8 ekranlarında yayınlandı. Diziye belli aralıklarla dahil olan konuk oyuncular araştırılıyor. İzleyiciler 'Kırmızı Oda yeni oyuncuları kimler?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kırmızı Oda oyuncuları kimler? Kırmızı Oda konuk oyuncular kimler? Kırmızı Oda konusu nedir? İşte detaylar haberimizde…

KIRMIZI ODA KONUSU NEDİR?

Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI KİMLER?

Binnur Kaya

BİNNUR KAYA - DOKTOR MANOLYA HANIM

Aslen Elazığlıdır. 1995 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Hemen ardından İstanbul'a yerleşen Kaya, Ankara Sahnesi ve Karatahta isimli çocuk tiyatroları ve Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda çalıştı.

İlk televizyon dizisi Kaynanalar'dır. Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncu kadrosuna katıldı. 2007-2008 sezonunda Avrupa Yakası komedi dizisinin kadrosuna dahil oldu. 2010'da "Vavien" filmindeki rolüyle 42. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri'nde ve 3. Yeşilçam Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı. 2014 yılında ise 41. Magnum Altın Kelebek Ödülleri'nde Aramızda Kalsın adlı dizideki rolü ile En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Seçilmiştir.

GÜLÇİN KÜLTÜR ŞAHİN - TUNA

Gülçin Kültür Şahin 10 Ekim 1987'de İstanbul'da dünyaya geldi. Babaeski Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Hacettepe Üniversitesi'nde Gıda Mühendisliği Bölümü'nde lisans eğitimine başladı. Lisans eğitiminin ardından 2010-2013 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisansını yaptı. 2012 yılında Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda Gıda Mühendisi olarak işe başladı. Bu sırada TiyatroMUZ Tiyatro Ekibi ile oyunculuk kariyerine de ilk adımını attı. 2013 yılında Bilkent Üniversitesi'nde Oyunculuk Bölümü'nde tam burslu olarak eğitime başladı. 2015-2017 yılları arasında Bilkent Çocuk Tiyatrosu'nda Program Koordinatörü olarak görev aldı. 2017 yılında Bilkent Üniversitesi'nden bölüm birincisi olarak mezun olduktan sonra Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan istifa ederek oyunculuk kariyerine hızlı bir giriş yaptı.

KIRMIZI ODA KONUK OYUNCULARI KİMLERDİR?

Yiğit Özşener

YİĞİT ÖZŞENER - ZAFER

Yiğit Özşener 6 Nisan 1972, İzmir'de dünyaya gelmiştir. Yiğit Özşener, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden 1996 yılında mezun oldu. 1997-1999 yılları arasında Koç Üniversitesinde İşletme master'ı yaptı. 1994 yılında Studio Oyuncuları Topluluğu'nda eğitim almaya başladı ve 2001 yılına kadar aynı yerde çeşitli oyunlarda yer aldı.

1995'te Şahika Tekand'ın yazıp yönettiği "Gergedanlaşma" ile profesyonel olarak oyunculuğa başladı. Bu oyunla, Bulgaristan ve Makedonya'da gerçekleştirilen festivallere katıldı. Ardından sırasıyla Harold Pinter'in yazdığı "Gitgel Dolap", Şahika Tekand'ın yazıp yönettiği "Oyuncu" gibi oyunlarda yer aldı. 2000 yılında Delphi'de gerçekleştirilen 10. Antik Oyunlar Festivali'nde, Thedoros Terzopoulos'un yönettiği "Herakles" üçlemesinde oynadı.

2001 yılında Studio Oyuncuları'nın "Gergedanlaşma" oyununda tekrar yer aldı. 2006 yılı Dünya Tiyatro Olimpiyatları bünyesinde Türk-Yunan ortak yapımı Thedoros Terzopoulos yönetiminde Persler projesinde oyunculuk yaptı.

2008-2009 sezonunda Kerem Kurdoğlu'nun Kafka'nın "Dava"sından yola çıkarak yazdığı "İstanbul'da Bir Dava" adlı oyunda oynadı. 2009 yılında tekrar Studio Oyuncuları ile çalışmaya başladı ve Şahika Tekand'ın yazıp yönettiği Evridike'nin Çığlığı'nda oyunculuk yaptı. Tiyatro dışında sinema ve TV filmleri ve dizilerinde oynadı. ÇASOD üyesi olan sanatçı, aynı zamanda seslendirme yapmaktadır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Esra Ronabar

ESRA RONABAR - NİHAL

Esra Ronabar Falay 19 Temmuz 1978 yılında Ödemiş, İzmir'de dünyaya gelmiştir.Ankara Üniversitesi kimya bölümünü kazandı ve üniversitede okurken kursiyerlik sınavlarına girdi. Altan Erkekli ilk hocası oldu. Rutkay Aziz ve Metin Balay'la çalışmaya başladı. Kimya bölümünü yarıda bırakarak oyunculuk sınavlarına giren Esra Ronabar, sınavları kazanınca kimya bölümünden kaydını sildirdi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı'ndan mezun oldu. 1997-1998 döneminde Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Elmadaki Barış ve Küçük Karabalık oyunlarında rol aldı. Eşber Yağmurdereli'nin yazıp Rutkay Aziz'in yönettiği Akrep adlı oyunda, Ebru Erkekli'yle birlikte yönetmen yardımcılığı yaptı. 1998'de Kader Ayırsa Bile adlı dizide Ümit Olcay'la başrolü paylaştı.

Daha sonra Ülker Çokokrem, Alldays gibi 7 reklam filminde oynadı. 2003'te A.G.A'da Cansu karakterini canlandırdı. Esra Ronabar, 2003 yılında Bir İstanbul Masalı dizisinde canlandırdığı Birnur Goyalı karakteriyle dikkat çekti. 2005'te Beyaz Gelincik adlı dizide çocuk doktoru Bahar rolüyle seyirci karşısına çıktı. Son Osmanlı dizisinde oynadı.

Esra Ronabar, 7 Temmuz 2006'da oyuncu Barış Falay'la evlendi

2007'de Berrin Dağçınar'ın yazıp yönettiği bir dram filmi olan Hayattan Korkma'da rol aldı. 2007-2008 döneminde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'da İki Efendinin Uşağı ve Oyun Nasıl Oynanmalı adlı oyunlarda rol aldı.[7][8] Vasıf Öngören'in yazıp Ömer Akgüllü'nün yönettiği Oyun Nasıl Oynanmalı oyunundaki Sevil rolüyle 2008 yılında 33. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri'de İsmet Küntay Jüri Özel Ödülü'nü kazandı.

2009'da, oğlu Mavi Rüzgâr dünyaya geldi.

2010'da Küstüm Çiçeği dizisinde Şahane karakterini canlandıran Esra Ronabar, aynı yıl İstanbul Şehir Tiyatroları'nda çalışmaya başladı. İstanbul Şehir Tiyatroları'nda Tehlikeli İlişkiler ve Dünyanın Ortasında Bir Yer adlı oyunlarda rol aldı. Özen Yula?'nın yazıp, M. Nurullah Tuncer'in yönettiği 24 Mart 2010'da prömiyeri yapılan Dünyanın Ortasında Bir Yer oyunundaki Ahten rolüyle 2011 yılında 36. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri'de En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

2012'de Uçurum dizisinde kadın satıcısı Nur Sertaç karakterini canlandırdı.

2013'ün yaz aylarında yayınlanmaya başlayan fantastik drama dizisi Sana Bir Sır Vereceğim'de başrol oyuncusu olarak 12 bölüm boyunca Sevgi Gündoğdu karakterine hayat verdi; ancak 22 Eylül 2013 tarihinde dizi setine giderken Bahçeköy yolu üzerinde trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası kaldırıldığı hastanede vücudunda çok sayıda kırık tespit edilen Ronabar, 5,5 saatlik bir operasyon geçirdi ve hayati tehlikesinin olmadığı, ancak kırıklar nedeni ile uzun bir süre setlerden uzak kalarak dinleneceği bildirildi. Koluna takılan platin, sağlığına kavuşmak üzereyken ocak ayında geçirdiği başka bir kaza sonrasında yeniden kırıldı. Sana Bir Sır Vereceğim dizisinden rahatsızlığı sebebiyle ayrılmak zorunda kaldı.

Erkan Petekkaya

ERKAN PETEKKAYA - SADİ

Erkan Petekkaya 11 Aralık 1970 yılında Elazığ'da dünyaya gelmiştir. Diyarbakırlı olmasına rağmen Elazığ doğumlu olan Petekkaya, çocukluğunu İstanbul, Anadolu Yakası'nda geçirmiştir. Mehmet Karamancı İlkokulu'nda, daha sonra Bostancı Ortaokulu ve Fenerbahçe Lisesi'nde okumuştur. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanan Petekkaya, 1993'ten beri devlet tiyatrolarında kadrolu oyuncu olarak yer almaktadır. 1994 yılında kamera şakalarıyla tanıştığı televizyon dünyasındaki kariyerine, 1998 yılında Güzel Günler dizisiyle devam eder. 1999 yılında Aynalı Tahir adlı dizi için kamera karşısına geçer.

Aşkına Eşkıya, Bedel, Japon Gelin ve Taştan Kalp projelerinde yer alan Petekkaya, Kanal D'de ekrana gelen Serseri adlı televizyon dizisinde canlandırdığı "Bülent" karakteriyle komedi alanında da rol alır. 2005 yılında Köpek dizisi ile ekranlarda görünmeye devam eder ve bu dizide canlandırdığı Yılmaz karakteriyle Beyaz İnci Televizyon Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" dalında aday gösterilir. 2005-2007 yayın döneminde atv'de ekrana gelen Beyaz Gelincik adlı televizyon dizisinde Adanalı zengin bir ailenin holding yöneticisi olan büyük oğlu Ömer'i canlandırmıştır.

2007 Ekim ayında başlayan Sessiz Fırtına adlı televizyon dizisinde Yiğit Sancaktar'ı canlandırmaktadır. Dizinin yayınına Mart 2008'de 19. bölümünün ardından son verilmiştir. Petekkaya yine 2008 de başka bir dizide (Star TV) yer alarak Son Bahar adlı televiyon dizisinde Holding'de yönetici olan "Galip"'i canlandırmıştır. 2010 yılında da Hanımeli Sokağı adlı dizide oynamıştır. 2010-2012 yılları arasında Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizide Ali Kaptan adlı karakteri canlandırmıştır. Bu dizide acımasız bir kişiliği olan fakat daha sonraları yaptıklarından pişmanlık duymuş bir babayı oynamıştır.

Mitra - Melisa Aslı Pamuk

KIRMIZI ODA MİTRA KARAKTERİNİ KİM OYNUYOR?

Kırmızı Oda Mitra karakterini Melisa Aslı Pamuk canlandırıyor.

Mitra karakteri İran ve Türk ebeveynin çocuğudur.babası müziğe ilgi duymaktadır. Berlin Ünivirsitesinde Felsefe okumuz ve bir yandan da müzik eğimi almıştır.

MELİSA ASLI PAMUK KİMDİR?

Melisa Aslı Pamuk Türk kökenli, Hollanda vatandaşı oyuncu ve model.

Melisa Aslı Pamuk doğum tarihi : 14 Nisan 1991

Melisa Aslı Pamuk kaç yaşında : 29 yaşında

Melisa Aslı Pamuk mesleği ne : Oyuncu, Model

Melisa Aslı Pamuk nereli : Hollanda doğumlu

Melisa Aslı Pamuk boyu kaç : 1,76 metre

Melisa Aslı Pamuk kilosu kaç : 58 kg

Melisa Aslı Pamuk göz rengi : Kahverengi

Melisa Aslı Pamuk burcu ne : Koç

2011 Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması olan ve L'Oréal Paris sponsorluğunda FOX'da yayınlanan ve finali 3 Haziran 2011'de İstanbul'da gerçekleşen Miss Turkey yarışması birincisidir. Miss Turkey 2011 tacını bir önceki yılın birincisi Gizem Memiç'ten alan ve aday numarası 10 olan Pamuk, organizasyonun yeni aldığı format değişikliği kararı ile Türkiye'yi 2011 yılının Eylül ayında Brezilya'nın São Paulo şehrinde düzenlenecek olan Miss Universe (Kâinat Güzellik Yarışması)'te temsil etmiştir. Ayrıca kendisi 2009 yılında Best Model of Turkey (Türkiye'nin en iyi mankeni) adlı yarışmada Best Promising (Umut/Gelecek Vaat Eden Model) unvanını elde etmiştir. İyi seviyede Türkçe, İngilizce, Felemenkçe, Almanca ve orta seviyede Fransızca konuşabilen Pamuk, Hollanda'da Amsterdam Üniversitesi'nde Psikoloji eğitimine başlamıştır ancak Miss Turkey kariyeri için okulunu dondurmuştur. 1,76 cm boyunda ve 58 kg olan Pamuk, 85-62-90 vücut ölçülerine sahiptir. Modelliğe on dört yaşında iken başlamıştır.

Pamuk, henüz on üç yaşında iken, 2004 yılında bir "Bos Bros. Film & TV Productions" ve "Interkerkelijke Omroep Nederland (IKON)" ortak yapımı olan, yönetmenliğini Tamara Miranda'nın yaptığı ve Hollanda'da yayınlanan Dat zit wel snor adlı kısa filmde başrolde Hayal adlı karakteri canlandırmıştır. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde "Temel Oyunculuk" dersleri almıştır. Türkiye deki oyunculuk kariyeri ise ilk olarak bir gsm reklamında oynamasıyla başlamış. Daha sonra 3. sezonunda olan Yer Gök Aşk adlı diziye diğer başrollerin diziden ayrılması üzerine başrol olarak geçmiştir. Aynı yıl G.D.O. KaraKedi adlı ilk sinema filminde yer almıştır.

MELİSA ASLI PAMUK ROL ALDIĞI DİZİLER

Hollanda 2004 : Dat zit wel snor : Hayal : Başrol oyuncusu, Sinema filmi

Türkiye 2012 : G.D.O. KaraKedi : Elmas : Yardımcı Oyuncu, Sinema filmi

Türkiye 2012-2013 : Yer Gök Aşk : Sevda : Başrol Oyuncusu, Televizyon dizisi, FOX TV

Türkiye 2014 : Kurt Seyit ve Şura : Ayşe : Başrol Oyuncusu, Televizyon dizisi, Star TV

Türkiye 2014 : Her Sevda Bir Veda : Azade : Başrol Oyuncusu, Televizyon dizisi, Show TV

Türkiye 2014-2015 : Ulan İstanbul : Zeynep : Konuk Oyuncu, Televizyon dizisi, Kanal D

Türkiye 2015-2017 : Kara Sevda : Asu Kozcuoğlu : Televizyon dizisi, Star TV

Türkiye 2018-2019 : Çarpışma : Cemre Gür : Televizyon dizisi, Show TV

Türkiye 2020 : Yeni Hayat : Yasemin Karatan : Televizyon dizisi, Kanal D

MELİSA ASLI PAMUK ALDIĞI ÖDÜLLER

2016: Pantene Altın Kelebek Ödülleri – "Yıldızı Parlayanlar" (Kara Sevda, Asu Kozcuoğlu rolüyle)

2017: Ayaklı Gazete Ödülleri – "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" (Kara Sevda, Asu Kozcuoğlu rolüyle)