Aday gösterilmeyince Kılıçdaroğlu'nu topa tutan Siyam Kesimoğlu, CHP'ye geri döndü

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, CHP'ye geri döndüğünü açıkladı. Kesimoğlu, 2019 yerel seçimlerinde CHP tarafından aday gösterilmeyince partisinden istifa etmiş ve bağımsız olarak girdiği seçimi 17 bin oy ve yüzde 37.4 oran ile kazanmıştı.

"YOLUMA CHP ÜYESİ OLARAK DEVAM EDECEĞİM"

Resmi Twitter hesabından açıklamada bulunan Kesimoğlu, Kırklareli halkı ile temaslarda bulunduğunu ve yoluna CHP ile devam etmeye karar verdiğini belirtti. Kesimoğlu, "Ülkemin mutluluğunu da kurucu değeri de Cumhuriyet Halk Partisi'nde görüyorum. Bugünden itibaren yoluma CHP üyesi olarak devam edeceğimi duyuruyorum" dedi.

Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun açıklaması şu şekilde;

BASINA VE KAMUOYUNA

Sevgili Kırklarelililer, sizin oylarınızla seçilmiş bir belediye başkanıyım...

2014'ten beri sürdürdüğüm görevimde herkese eşit mesafede olmaya ve yalnızca halkın menfaatlerine göre hareket etmeye dikkat ettim. Bu konuda büyük takdirlerinize her zaman mazhar olmanın keyfini yaşadım, yaşıyorum.

Değerli hemşerilerim, ülkemiz ve dünyamız korkunç günler geçiriyor. Her geçen gün ülkemizde yüzlerce vatandaşımız pandemi nedeniyle hayatını kaybediyor, geride kalanlar ise ağır ekonomik koşullarla yaşam mücadelesi veriyor. Tüm bu yaşananlar ve gelecekte yaşanması öngörülen ağır gerçekler sizi olduğu kadar beni de endişelendiriyor, sorumluluk almaya itiyor. Kendi siyasi kariyerimde Güzel ülkemiz Türkiye'yi, cennet Trakyamızı ve Mutlu İnsanlar Kenti Kırklareli'mizi ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde ve ışığında yükseltme ve huzura kavuşturma yolculuğunda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da onur duyduğum davetiyle bir karar verme gerekliliği hissediyorum. Bu konuda sizlerin yüz yüze fikrini alabileceğim bir halk oylaması yapmanın pandemi koşullarında imkansızlığı nedeniyle Türkiye'nin önde gelen araştırma şirketlerinden Metropoll ile geniş kapsamlı bir çalışma yapmaları konusunda anlaştım. Özer Sencar hoca ve ekibinin her mahallemizde her yaştan her eğitim grubundan ve her meslekten vatandaşlarımızla yapmış olduğu çalışma ile, halkımızın %80'inin görevimi yapma şeklim konusunda onayını görmekten ne kadar mutlu olduğumu kelimelerle ifade edemem. Aynı çalışma içerisinde yer alan "CHP'ye geçmesine ne dersiniz?" sorusu ise seçim sonucumuzun %10 üzerinde çıkarak halkımın bana verdiği işareti ve sorumluluğu göstermiştir.

"TEŞKİLAT BAŞKANLARI VE SİVİL TOPLU ÖRGÜTLERİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Halkın iradesinin yönünü göstermesi üzerine Kırklareli'de siyaset yapan hemen hemen tüm partilerimizi tek tek ziyaret ederek teşkilat başkanları ve yönetimleri ile görüştüm, sivil toplum örgütlerimizle görüşmeler yaptım. Hepsine göstermiş oldukları nezaket için bir kere daha teşekkür ediyorum. Kendilerine de her zaman olduğu gibi kapımın sonuna kadar açık olduğunu, bu şehre hizmet etmek için herkes ve her kurumla omuz omuza çalışacağımı ifade ettim.

Sevgili Kırklareli halkı, sonuç olarak ifade etmek isterim ki; Mutlu İnsanlar Kenti Kırklareli'nin Belediye Başkanı olarak çıktığım bu yolda, kendi siyasi mutluluğumu kendi bilincime erdiğim günden bu yana kalbimde ve aklımda taşıdığım Cumhuriyet Halk Partisinde, ülkemin mutluluğunu da kurucu değeri Cumhuriyet Halk Partisinde görüyorum. Bugünden itibaren yoluma bir CHP üyesi olarak devam edeceğimi duyururum.

"GELECEK SAĞLIKLI MUTLU GÜNLER HEPİMİZİNDİR"

Bu süreçte desteklerini gördüğüm Kırklareli Merkez İlçe Başkanı Sayın Özgür Uygul'a, Kadın Kolları Başkanı Sayın Serpil Yavuzcan'a, Gençlik Kolları Başkanı Sayın Yusuf Emre Ertürk'e, İl Başkanı Sayın Alaaddin Güncer'e, Tekirdağ Milletvekili Sayın İlhami Özcan Aygün'e, Genel Başkan Yardımcısı değerli ağabeyim Sayın Faik Öztrak'a ve nezaketiyle her zaman örnek olan Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na tekrar teşekkür ediyorum. Gelecek sağlıklı mutlu günler hepimizindir...

Mehmet Siyam Kesimoğlu

Kırklareli Belediye Başkanı

"BEN CHP'NİN YÖNETİMİNE İSYAN EDİYORUM"

CHP'nin yerel seçimlerde kendisini aday göstermediği için partiyi ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu topa tutan Kesimoğlu, "Benim CHP'nin kimliği ile uzaktan ya da yakından olumsuz bir değerlendirmem yok ve olamaz da zaten. Ben CHP'nin yönetimine isyan ediyorum. Yönetimin almış olduğu kararlara direniyorum, o kararları kabul etmiyorum" dedi.

"O MUHALİF VEKİLLERDEN BİRİNİN İSMİ DE KILIÇDAROĞLU'YDU"

Gözlerini CHP'de açtığını belirten Kesimoğlu, "CHP'liliğimi ölçmek, kimsenin hakkı da haddi de değildir. Özenle korudum, bilinçle korudum, ilkeyle korumaya devam ediyorum. Benim o altı ok 40 yıldır yüreğimde, benim yüreğimden onu silmeye hiçbir kimsenin gücü yetmez. 2014 yılında da sayın Baykal'a muhalefet ederken 29 milletvekili vardı arkamda. O muhalif milletvekillerinden birinin ismi de sayın Kılıçdaroğlu'ydu" ifadelerine yer verdi.