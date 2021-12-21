Kılıçdaroğlu: "Sorunun temeli güvendir"
AA / Muhammet Fatih Demirci - Haberler | Güncel
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye gelişi Salondaki katılımcılar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.
Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye gelişi
Salondaki katılımcılar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (1)