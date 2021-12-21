Kılıçdaroğlu: "Sorunun temeli güvendir" - Haberler
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Kılıçdaroğlu: "Sorunun temeli güvendir"

AA / Muhammet Fatih Demirci - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye gelişi Salondaki katılımcılar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye gelişi

Salondaki katılımcılar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (1)

Kılıçdaroğlu: Sorunun temeli güvendir

Kılıçdaroğlu: Sorunun temeli güvendir

Kılıçdaroğlu: Sorunun temeli güvendir

AA / Muhammet Fatih Demirci - Son Dakika Haberleri

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