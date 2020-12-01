Kılıçdaroğlu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'yle ilgili sözleri parti grubunda ayakta alkışlandı

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın "Devletin ordusu Katar'a satılmış" şeklindeki sözlerinin yankıları sürerken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ordu bizim ordumuzdur. Ama kimse unutmasın ordu aynı zamanda Mustafa Kemal'in ordusudur" şeklindeki sözleri parti grubu tarafından ayakta alkışlandı.

Geçtiğimiz günlerde CHP Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır'ın "Türk ordusu Katar'a satılmış" sözleri başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere pek çok siyasi tarafından eleştirilmişti. Olay sonrası gözlerin çevrildiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da parti grubunda konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Tepki çeken sözlerin sahibi olan olan Ali Mahir Başarır'a sahip çıkmayan Kılıçdaroğlu, "Size her hafta gelen raporlar var. O raporların kapağında silahlı kuvvetlerin, genelkurmayın ve diyanet işleri başkanlığının siyaset konusu yapılmaması yazar. Bu bize geçmişimizden gelen bir mirastır. Biz bu geleneği çok iyi biliyoruz. Ordu bizim ordumuzdur. Ama kimse unutmasın ordu aynı zamanda Mustafa Kemal'in ordusudur" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Geçen hafta ağırlıklı olarak eğitime, öğretmenlerin sorunlarına değinmiştik. Eğitimin bir toplum için ne kadar önemli olduğunun altını çizmiştik. Eğitimli bir toplumda merak giderek büyür ve öğretmenlerimiz çocuklarımızı yetiştirmek için elinden geleni yaparlar. Çözüm önerilerimizi yine sıralamak istiyorum. İktidara gelir gelmez yapacağımız ilk iş öğretmenler için ayrı bir meslek kanunu çıkaracağız. Hiçbir öğretmen yoksulluk sınırının altında aylık almayacak. Bütün öğretmenler kadrolu olacak. Her 24 Kasım'da öğretmenlere birer maaş ikramiye vereceğiz. Öğretmenlere 3600 ek gösterge vereceğiz. Türkiye'nin yatırımlarının en az yüzde 18'ini eğitim yatırımlarına ayıracağız. Köy okullarını yeniden açacağız, taşımalı eğitime son vereceğiz.

"SAYGINLIK İSTİYORSANIZ GERÇEK RAKAMLARI AÇIKLAMALISINIZ"

Bir pandemi döneminden geçiyoruz. Büyük sıkıntılar var. Olay başladığında hükümeti eleştirmedik. Biz de çözümler önerdik. Bu önerilerin yüzde 99'u uygulanmadı ve pandemi süreci iyi yönetilemedi. Nasıl bir anlayıştır? Uçağa binmeyi yasaklıyorsunuz, uçak biletinde KDV'yi yüzde 1'e indiriyorsunuz. Bu kadar akıl dışı uygulamalar. 13 bin 746 vatandaşımız resmi rakamlara göre hayatını kaybetti. Gerçek rakamlar bunun çok üzerinde. Belediyeler defin işlemlerini yapıyorlar. Doktorlar sahada çalışıyor. Topluyorsunuz, rakam çok daha yüksek çıkıyor. Hükümetseniz ve toplumda bir saygınlığınız olsun istiyorsanız gerçek rakamları açıklamanız lazım. Ya da hiç rakam açıklamazsınız, ona da saygı gösteririz. Türkiye'nin rakamlarına kimse inanmıyor. Türkiye'yi bu hale niye düşürüyorsunuz?

"EKONOMİ İLE İLGİLİ TEK CÜMLE KURMADILAR"

Dün kabine toplantısı yaptılar. Sayın Erdoğan çıktı anlattı, 2 dakika ayırdı. Salgınla ilgili önlemler tamam, ekonomi ile ilgili önlemlerle tek satır yok. Dükkanı kapat diyorsun, her şeyi kapat diyorsun peki bu adam nasıl geçinecek? Bununla ilgili tek bir cümle kurulmadı. Dün 3-4 saat oturup konuşacaklar, salgını nasıl engelleriz diye konuşacaklar, sokağa çıkma yasağı ilan edecekler ama ekonomi ile ilgili tek cümle kurmadılar. Esnaf kardeşlerimin önüne sandık gelecek. Demokratik yollarla bunlara ders vermek senin boynunun borcudur. Kapanacak iş yerleri nedeniyle 2 milyon 100 kişi gelir elde edemeyecek. Esnaf kardeşimizin ciddi bir kültür derinliği vardır. Anayasamız esnaf ve sanatkar için özel bir düzenleme yapmış. Pandemi döneminde sizi korumadı ve desteklemedi. Anayasanın gereğini yapmadı. 5 maskeyi dağıtamayanlar bizim belediyelerin yapmak istediği yardımlara set çektiler.

"DEVLET PARAYI RÜŞVET ARACI OLARAK KULLANMAZ"

Erdoğan, paranın dini rengi yoktur, para, paradır dedi. Tam bir sömürgeci kafası. Devlet parayı rüşvet aracı olarak kullanmaz. Rüşvet aracı olarak kullananları devlet büyükelçi olarak atayamaz. Paranın dini, rengi olmaz doğrudur ama ne yaptı o para sana? Londra'daki bir avuç tefeciye el açıyorsun. Faiz lobisine karşı kurtuluş savaşı başlattın, şimdi bir avuç tefeciye diz çöküyorsun benim ağrıma giden bu. Bunu çıkıp 83 milyonun önünde söylüyor. Biri de çıkıp bu yanlıştır demedi. Osmanlı neden battı biliyor musun sayın Erdoğan? Para, paradır deyip borç alanlar yüzünden battı. Sonra o borçlar ödenmedi, Duyun-u Umumiye'yi kurdular. Erdoğan, tarih bilmez, neyi anlatacaksınız Allah aşkına?

"PARA BABALARI NE İSTERSE ONU ALIYORLAR"

Milli Kurtuluş Savaşını verenler iki önemli ilke benimsedi. Biri siyasi, diğer ekonomik. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir diyor. Mustafa Kemal ikinci bir şey daha söylüyor. Siyasi bağımsızlığınızı ekonomik bağımsızlıkla taçlandıramazsanız siyasi bağımsızlığı kaybedersiniz diyor. Türkiye ekonomik bağımsızlığında en büyük krizi yaşıyor. Para babaları ne isterse onu alıyorlar.

"ORDU MUSTAFA KEMAL'İN ORDUSUDUR"

Size her hafta gelen raporlar var. O raporların kapağında silahlı kuvvetlerin, Genelkurmay'ın ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın siyaset konusu yapılmaması yazar. Bu bize geçmişimizden gelen bir mirastır. Biz bu geleneği çok iyi biliyoruz. Ordu bizim ordumuzdur. Ama kimse unutmasın ordu aynı zamanda Mustafa Kemal'in ordusudur. Sen başbakanken 4 Temmuz 2003'te Süleymaniye'de 11 askerin başına çuval geçirilip götürüldüğünde ne yaptın? Nota ver kına bunu dedik, ne notası müzik notası mı dedi? Bunu yapan adam bize ordu üzerinden ders verecek. Sen kim, ordu kim? Bizim ordumuzun kahraman askerleri terörle mücadele ederler. Onları bu ülkenin namusu sayarız. Sen kalktın şehitlere kelle dedin. Sen mi bana ordudan bahsedeceksin. 'Askerlik yan gelip yatma yeri değildir' dedin. Hiçbir asker yan gelip yatmadı. Sen bu lafı ediyorsun, çocuklarını niye askerlik yaptırmadın? Sen kim, ordu kim? Ordu nedir onu bile bilmezsin. Orduyu bile para gözüyle görürsün sen.

"O ORDU PEYGAMBER OCAĞIDIR"

Balyoz ve Ergenekon'da en değerli komutanlarımız hapse atıldı. Bunu FETÖ ile işbirliği ile yaptı. Sen FETÖ ile işbirliği yapıp orduya kumpas kuran başbakan mısın değil misin? Kumpas ya da işbirliği yaptıklarını ben söylemiyorum, onların milletvekilleri söyledi. Ben bizzat birçok görüşmelerde bulundum diyor. Sunucu soruyor. 'Siz, ABD ve FETÖ ortak kumpas kurdunuz değil mi?' 'Evet aynen öyle' dedi. Sen orduya kumpas kuran bir başbakansın. O komutanların tamamı ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum oldular, o davanın savcılığını da kendi üstlendi. Emperyal güçlerin emellerini eksiksiz yerine getiren bir adam bu ülkede başbakanlık koltuğuna oturdu. Ağrıma giden budur. Genelkurmay Başkanı'ndan erine kadar başımızın tacıdır. Ama siyasete girenlerden hesap sorarım. Süleyman Şah Türbesi kaçırıldı. Kendi toprağından utanmadan, kendi bayrağını indiriyorsun utanmadan. Kendi toprağından utanmadan terk ediyorsun. Sana bu talimatı kim verdi? Ordu üzerinden bize saldıramaz. O ordu peygamber ocağıdır, o ordu Mustafa Kemal'in ordusudur.

"ORDUNUN MORAL DEĞERLERİNE DİNAMİT KOYDUN"

Madem ordu konusunda hassassın, Kozmik Oda'yı açıp devletin sırlarını terör örgütlerine teslim etmedin mi? Bunu yapana hain derler. Bugün de derler, yarın da diyeceklerdir. Sen başbakanken Genelkurmay Başkanı'nı terörist diye hapse atmadın mı? Kimse ziyarete gitmedi, ben 30 Ağustos'ta ziyarete gitti. Ordunun moral değerlerine dinamit koydun. Öyle bir noktaya getirdin ki orduyu en kritik noktalara FETÖ mensuplarını getirdin. MGK toplantıda FETÖ'nün en olduğuna dair askerler kendisine bilgi verdi. MİT her MGK toplantısına FETÖ ile ilgili rapor getirdi. Sen orduyu darmadağın ettin. Suriye'de 36 askerimiz şehit oldu, Rusya vurdu. Soluğu Moskova'da Kremlin Sarayı'nda aldılar. Hayatımda Türkiye'yi yönetenlerin bu kadar aşağılandığını hatırlamıyorum. Putin bunları ayakta dakikalarca bekletti. Erdoğan ayakta daha fazla dayanamadı sandalye verdiler.

"ORDUNUN GÖZ BEBEĞİ FABRİKAYI NEDEN KATAR ORDUSUNA EMANET EDİYORSUN?"

15 Temmuz darbesi girişimi oldu, askeri hastaneleri kapattılar. Neden kapalı, Erdoğan istedi diye. Vatana ihanet edenler vatanseverlikten bahsedemezler. Ordunun en yüksek sırlarını bilen genel kurmay başkanını terör örgütü istedi diye hapse atanlar bize vatanseverlikten bahsetmesin Tank Palet Fabrikası'nın değer 20 milyar dolar. Ordunun elinden alındı, Katar Ordusu'na verildi. Hiç para alınmadı. Sıfır olarak tahsis edildi. Peki ne diye verildi? Bir uçak verdiler. O uçak Tank Palet karşılığı alınan uçaktır. Ordunun tank palet fabrikasını vermeyin dedik, dünyada eşi benzeri yoktur dedik. Ordunun göz bebeği fabrikayı neden Katar ordusuna emanet ediyorsun? 50 milyon dolar yatırım yapacaklarmış.

"ORDU, ERDOĞAN'IN ORDUSU DEĞİLDİR"

Dedim ki o satışı iptal et 1 haftada ben sana 50 milyon doları bulayım. Getirmezsem siyaseti bırakacağım dedim, yapmadı, söyleyemedi. Yaptığı iş, kullandığı cümleler doğru değil. Ordu, Erdoğan'ın ordusu değildir. Ordu üzerinden siyaset yapmak doğru değildir. Bir ülkenin cumhurbaşkanının mal varlığı. Bu mal varlığı nedeniyle tehdit ediliyor ve yanıt alınıyorsa o cumhurbaşkanı milli güvenlik sorunudur"