: Kılıçdaroğlu'ndan Kızılay'a yönelik sert sözler: Deprem bölgesinde tek bir çadırını görmedim

04.02.2020 14:31 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:50

Parti grubunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, son günlerde farklı iddialarla gündeme gelen Kızılay'a yönelik sert sözler sarf etti. Elazığ'da deprem bölgesine gerçekleştirdiği ziyaretine değinen Kılıçdaroğlu, "Kızılay ne zaman bir afet olsa her zaman oradaydı. 152 yıllık köklü bir kurumdan bahsediyoruz. Deprem bölgesinde tek bir Kızılay çadırı görmedim" ifadelerini kullandı.

Kızılay, Başkent Gaz'ın Ensar Vakfı'na bağışladığı 8 milyon dolarlık bağışa aracı olmasının ardından tartışmaların odak noktası haline geldi. Kimi çevreler, Başkent Gaz'ın Kızılay aracılığı ile Ensar Vakfı'na bağışta bulunduğu için vergiden muaf olduğu gerekçesiyle vergi kaçırmakla suçladı. Kızılay, Başkent Gaz ve Ensar Vakfı konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda bağış işlemini doğruladı ve yapılan eylemin tamamen hukuki olduğunu söyledi.

DEPREM GÜNDEMİ ÜZERİNDEN KIZILAY'A ELEŞTİRİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Kızılay'ı deprem gündemi üzerinden eleştirdi. Kılıçdaroğlu deprem bölgesinde Kızılay'ın çadırı olmadığını dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

Deprem bölgesindeyken ciddi eleştiriler aldım. Ben bu kürsüde vatandaşların sorduğu bir soruya siyasi iktidarın cevap vermesi gerektiğini söyledim. Deprem vergilerinin nereye harcadığınız vatandaşa açıklayın dedim. En ağır eleştiriyi aldım. AFAD'a teşekkür ederim. Her yerde çadırları vardı. Kızılay'ın değil AFAD'ın çadırları vardı. Kendilerine teşekkür ediyorum.

Hatırlıyorum okulda öğrenciyken öğretmenlerimiz bize Kızılay kumbarası verirdi gider para toplardık, o paralar tutanakla Kızılay'a teslim edilirdi. 152 yıllık bir kurumdan söz ediyorum. Köklü bir kurumdan söz ediyorum. 152 yıllık bir kurum bugün hangi durumda? Deprem bölgesine gittim, iki gün orada kaldım, bir tek Kızılay çadırı dahi yok. Bu kurum tarihi kökleri olan bir kurum. İnsani bir kurumdur, gönüllülerin çalıştığı, fakirin derdine çözüm üreten bir kurumdur. Bugün sıcak siyasetin göbeğinde. Nasıl üzülmez, nasıl hayıflanmazsınız. 152 yıllık bir kurum bu hale mi düşmeliydi?

Sadece sorun çözülsün diye verdikleri para 100 bin doların üzerinde. Kira ödüyorlar. Binanın sahibi diyor ki burası tarihi bir yerdi mahfettiniz. Al 100 bin doları sus diyorlar. Kızılay böyle miydi? Yöneticileri astronomik ücretler alıyorsa iş gönüllülükten çıkıyor. Lüks maaşlar, arabalar hepsi var burada. Kaynaklar kime gidiyor? Varlıklara. Kendileri kullanıyor.

"KIZILAY, KAÇIRMAYA NASIL PARAVAN OLUR?"

Değerli arkadaşlarım bir şey daha var son günlerde dile gelen. Kızılay'ın bir paravan olarak kullanılması. Ensar Vakfı'na yapılan bağış. Kızılay zaten bağış alan bir kurum neden başka bir yere bağış yapsın? Yurt yapacaksa kendisi yapar. Meneton adasında gökdelen yapıyorlar. Amerika'nın en pahalı yeri. Efendim orada öğrenciler kalacakmış .Yurtta öğrenciler mi kalacak, yoksa saray yandaşları geleceklerini orada garanti altına mı alacaklar. Bu yıl KYK'ya başvuranlardan 60 bin kişi yer bulamadı. Sen bırakmışsın Türkiye'de yurdu Amerika'da yapacağım diyorsun. Bizim Amerika'daki temsilcimiz bu konuyu araştırıyor. Türgev aracılığıyla öyle bir para geldi mi diye? Henüz bulamadı. Gelmemiş. Kızılay gibi bir kurum vergi kaçırmaya nasıl paravan olur.

Daha önce Man Adası'ndan bahsetmiştim. Devlete vergi ödememek için dolarları buradan gönderdiler, oradan Türkiye'ye getirdiler beş kuruş vergi ödemediler. Bunu dile getirdim, belgeselini yaptık, mahkemeden yasaklama kararını çıkarttılar. O hâkime de seslenmek isterim. Sende vicdan, ahlak, hukukun kırıntısı var mı acaba ya? Niçin? Duymasın vatandaş! Duyacaklar! Sen milleti mi kandırıyorsun! Arkadaşlarımız araştırma önergesi verecekler. Adım gibi biliyorum, MHP ve AK Parti hayır diyecekler önergeye. Ne gerek var! Erdoğan ve Bahçeli diyecekler. Üstelik bağışı yaptığınız yer de çocuk tacizinden sabıkalı olan bir yer. Buna gerekçeyi Kızılay başkanı buluyor. Efendim bu bir vergi kaçakçılığı değil, vergiden kaçınmadır diye. Öğretmişler. Hayır efendim hayır bu açıkça fakir fukaranın hakkının soyulması demektir. 8 milyon dolar Hazine'ye gitseydi, bu 60 bin öğrencinin yurdu yoktu değil mi? Bakın öğrencilere burs veremiyorlar. 285 bin öğrencinin ahdi vardır burada.

NE OLMUŞTU?

Ankara'da belediye şirketi olarak kurulan ve sonra özelleştirilen Başkent Gaz'ın şartlı olarakKızılay'a 8 milyon dolarlık bağış yaptığı ortaya çıkmıştı. Başkent Gaz, paranın 75 bin dolarını Kızılay'ın almasını, kalan 7 milyon 925 bin dolarını da Ensar Vakfı'na yurt inşaatı yapılması için transfer etmesini şart koşmuştu.

"VERGİ KAÇIRMAK BAŞKA, VERGİDEN KAÇINMAK BAŞKA"

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, katıldığı bir TV programında bağış haberlerinin sorulması üzerine "Vergi kaçırmak başka, vergiden kaçınmak başka" ifadelerini kullanmıştı.

ENSAR VAKFI: FETÖ İLE MÜCADELEDE KULLANILDI

Ensar Vakfı'ndan bağış haberleriyle ilgili yapılan açıklamada söz konusu para ile ABD'de bir arsa satın alınarak öğrenci yurdunun yapımına başlandığı ifade edildi. Ensar Vakfı, yurdun FETÖ ile mücadele kapsamında inşa edildiğini söyledi.

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