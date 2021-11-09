Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bankalardaki mevduatın yüzde 56,9'unun döviz olduğunu belirterek, "Güvenseler herkes Türk lirası yapar. Güveni kaybeden bir iktidarın Türkiye'yi sağlıklı yönetme şansı yoktur." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin Tbmm Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, milletvekillerinin il gezileri sırasında vatandaşla yaptığı görüşmeleri anlattı.

Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı bazı köylerde ve mezralarda elektriğin olmadığını vatandaşların milletvekillerine aktardığını belirten Kılıçdaroğlu, kendisinin de Erzincan'a giderek, kanaat önderleriyle görüşeceğini bildirdi.

Kılıçdaroğlu, bölgenin ciddi sorunları olduğunu dile getirerek, "Erzincanlı bütün kardeşlerime söyleyin, Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Bütün sorunlarını çözme vaadinde bulunan ve samimi olan CHP'yi dinleyeceksiniz. Çözümleri nasıl getirdiğini dinleyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

"Siyasi iktidar samimi olmalı"

Devlet yönetiminde siyasi iktidarın samimi olması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Kuraklık var mıydı? Vardı. Ziraat odaları başkanları bağırıyorlardı. 'Bitkisel ürünlerde yüzde 12, buğdayda yüzde 13, arpada yüzde 30, çavdarda yüzde 32, nohutta yüzde 24, kırmızı mercimekte yüzde 30, şeker pancarında yüzde 15 üretim düşüklüğü oldu' diyor. Bunun üzerine ne yaptılar? Kararname çıkardılar 1 Eylül tarihinde. Dediler ki 'Buğday, arpa yulaf, nohut bunlar için dönümüne 30-100 lira arası para vereceğiz.' Şimdi 9 Kasım. Para ödendi mi? Ödenmedi. Hangi gerekçe ile ödenmedi? 5'li çeteye gelince dünyanın parasını veriyorsun ama üreticiye gelince 'Para yok' diyorsun. Sanıyorlar ki bunu millet unutacak, Kılıçdaroğlu hiç hatırlamayacak. Sonuna kadar takip edeceğim."

Kemal Kılıçdaroğlu, süs bitkilerinde yüzde 18'e çıkarılan KDV'nin yüzde 8'de tutulmasını da isteyerek, "İktidar sahiplerine söylüyorum, çiftçinin zaten nefes alacak hali kalmadı. Tuta tuta bunlardan mı yüzde 18 KDV alacaksın?" diye sordu.

Çiftçilere seslenerek "Sıkıntılarınız var biliyorum ama size sözüm var, sorunlarınızı çözeceğiz." diyen Kılıçdaroğlu, sorunları kararlılık, bilgi, birikim ve vatan sevgisi ile çözeceklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu, iktidarın çiftçiye henüz ödeme yapmadığını ileri sürerek, iktidara gelmeleri halinde bir hafta içerisinde çiftçilerin bankalar ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden aldığı kredilerin faizlerini sileceklerini iddia etti.

Tarım Kanunu'nun 21. maddesinin "Her yıl milli gelirin yüzde 1'i oranında pay verilir" şeklinde olduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, "Ziraat Odaları Birliği Başkanı'nı çağıracağız, 'Gel kardeşim, bütçeyi yapıyoruz. Milli gelir şu, yüzde 1 şu... Ben bunu bütçeye koyuyorum, şimdi sen git bütün ziraat odaları başkanlarına yüzde 1 çiftçi için teşvik getiriliyor, anlat' diyeceğim. Kanunda yazanı uygulamama gibi tabloyu ortaya koymayacağız. Çiftçinin ne traktörü ne hayvanları haczedilemeyecek. Bunun da düzenlemesini yapacağız." şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, çiftçinin toprak analizlerine de ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Kırsala bol miktarda, her köye ya ziraat mühendisi ya ziraat teknisyeni, hayvancılıkla uğraşan her köye de bir veteriner atayacağız. Böylece çiftçi bilimsel olarak çalışmalarını sürdürecek, ürününü elde edecek." dedi.

"Fidan diken köylü kadınların sigorta primlerini biz ödeyeceğiz"

Orman yangınlarından sonra fidan dikimi başladığına da dikkati çeken Kılıçdaroğlu, fidan dikimi yapan köylü kadınların işveren gibi görüldüğünü, sigorta primini kendisinin götürüp yatırmasının istendiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, bunu kaldıracaklarını dile getirerek, "Kırsalda, ormanda birisi çalışıyorsa, Orman Genel Müdürlüğü bunu çalıştırıyorsa, sigorta primlerini de Orman Genel Müdürlüğü ödeyecek. Bu kadınların tamamı sigortalı olacak." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, balıkçıların sorunları için görevlendirdikleri ismin 28 ilin 21'ini gezdiğini söyledi. İllerin tamamlanması sonrasında raporun geleceğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Balıkçılar 'Biz sahipsiziz" diyorlar. Onlar da sahipsiz değiller. Onlar da emek harcıyorlar, alın teri döküyorlar, evlerine helal ekmek götürüyorlar. Onların da sorunları ile ilgileneceğiz." ifadesini kullandı.

"İktidarın en büyük sorunu halkın güven duymaması"

İktidarın en büyük sorununun halkın iktidara güvenmemesi olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diyeceksiniz ki nereden biliyorsunuz güvenmediğini? Öyle ya Erdoğan'a bakarsan 83 milyon kendisini kucaklıyor, 'Yerli ve milliyiz' diyor. Şu anda bankalardaki mevduatın yüzde 56,9'u döviz, Türk lirası değil. Güvenseler herkes Türk lirası yapar. Güveni kaybeden bir iktidarın Türkiye'yi sağlıklı yönetme şansı yoktur. O nedenle bunlar gerçekten bir şey yapacaklarsa oturup vatandaşı dinlemeleri lazım, sorunlarını dinlemeleri lazım. Sorunlarını dinleyebilirler mi? Buna tahammül edemezler, vatandaşın acısını dinlemeye tahammül edemezler."

Kemal Kılıçdaroğlu, icra dairelerindeki dosya sayısının 23 milyonu aştığına işaret ederek, neredeyse 2 kişiden birisinin icra dairesinde işi olduğunu savundu.

"Zam fırtınası" geleceği yolundaki sözlerini anımsatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Kara kış fonu kurun demiştim. Arka arkaya zamlar yağmaya başladı. Elektrik, doğal gaz, kömür, odun... Son 6 ayda gübre fiyatlarına 31 kez arka arkaya zam yaptılar. KOBİ'lerin kullandığı doğal gaza yüzde 115, elektrik santrallerinde kullanılan doğal gaza yüzde 148, kömüre yüzde 72, oduna yüzde 33 zam gelmiş. Nasıl geçinecek bu insanlar? Bu zammı alanlar maliyetlerine yansıtacaklar. Vatandaşa gidecek ve vatandaş bunu bir şekliyle ödeyecek. 10 milyon civarında asgari ücretli var. Bu asgari ücretlilerin tamamı açlık sınırının altında maaş alıyor, Cumhuriyet tarihinde ilk kez böyle garip tablo ile karşı karşıya kaldık."

Asgari ücretin 291 dolara düştüğünü kaydeden Kılıçdaroğlu, "Dedik ki, 'Derhal Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu toplayın, rakamı yükseltsin. Hiç değilse vatandaş bu kışı huzur içinde geçirsin. Yeni yılda tespit edilen rakamın üzerine yeni bir asgari ücret tespit edersiniz.' Bu yapılmadı. Yapılmadan saray şöyle bakıyor, 'Eğer vatandaş ekmek bulamadıysa pasta yiyebilir'. Tablo bu." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in vatandaşa "Kombiyi kısın" dediğini, tasarruf tavsiyeleri verildiğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Bu millet tasarruf yapacak, ampulü söndürecek, tasarruf yapacak. Millet siyasi tasarruf yaparak, ampulü söndürerek bu işi bitirecek, az kaldı." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, İstanbul'da İklim Değişikliği Eylem Planı toplantısına katıldığını ifade ederek, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'mız gayet güzel bir toplantı yapmıştı. İstanbul'u korumak istiyor, beton ormanından kurtarmak istiyor. İstanbul'a yeşil alanlar kazandırmak istiyor. İstanbul hepimizin göz bebeği, Kanal İstanbul'un yapılmasını istemiyor. Ben de 'Sayın Başkan Kanal İstanbul Projesi'ni hiç kimse alamayacak. Alan olursa ağır bedeller ödeyecek. İster içeriden, ister dışarıdan bu ihaleyi alıyorsa, iklim krizinin bu kadar yaygın konuşulduğu dünyada siz hala İstanbul'a ihanet etmeye devam edecekseniz o ihaleye giren ağır bedeller ödeyecektir. Bunu herkesin bilmesi gerekir' dedim." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)

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