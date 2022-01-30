KILIÇDAROĞLU: BAŞÖRTÜSÜNÜ TÜRKİYE'NİN BİR NUMARALI SORUNU HALE GETİRDİK

ESENLER, İSTANBUL (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişte hiç kusur olmadı mı? Kabahati olamadı mı? Oldu efendim. Kabahati de oldu. Kusuru da oldu. Biz getirdik ne yaptık? Başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu hale getirdik. Senin başka bir derdin yok mu kardeşim? Bak bakalım o başörtülü kadına, işi var mı, gücü var mı? Evinde yemeği var mı? Yiyeceği var mı?" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Esenler İlçe Başkanlığı üye katılım töreninde konuştu. Esenler Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'ndeki törene Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.

"HERKESİN SORUNU BENİM SORUNUMMUŞ GİBİ ÜZERİNDE DURACAĞIZ VE O SORUNU ÇÖZMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

"BAŞÖRTÜSÜNÜ TÜRKİYE'NİN BİR NUMARALI SORUNU HALE GETİRDİK"

Kılıçdaroğlu, "Bir insan kibrinin esiri olmamalı. Kibir farklı bir şeydir ve şeytana özgü bir kavramdır. Yüce Yaradan, 'Adem'e secde edeceksin' diyor şeytana, 'Ben ateşten yaratıldım, topraktan yaratılana secde etmem' diyor kibir içinde. O nedenle kibir insana yakışan bir şey değildir. Herkesi kucaklamak zorundayız. Kişinin yaşı, kişinin boyu, kişinin kimliği hiç önemli değildir. Önemli olan beraber yaşamamızdır. Önemli olan birlikte yaşamamızdır. Önemli olan her birimizin tek tek huzur içinde yaşamasıdır. Eğer biz bunu yaparsak o zaman bu ülkeyi cennete çevirmiş oluruz. Bunu yapacağız, beraber yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonunda "Büyükşehir belediye başkanımız elinden gelen bütün çabayı gösteriyor, mücadeleyi vermeye çalışıyor, bütün engellemelerine rağmen. Belediye başkanlarımız onlar da çalışıyorlar, onlar da mücadele ediyorlar. Onlar da bir sürü engel var, ama diyorum ki 'şikayet etmeyin, engelleri aşın, vatandaşla kucaklaşın ve vatandaşın derdi varsa, çözün, derdine derman olun' diyorum. Bizim görevimiz de bu" dedi. Kılıçdaroğlu konuşmasının ardından partiye yeni katılan üyelerin rozetlerini taktı.

Demirören Haber Ajansı - Güncel