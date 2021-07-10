KAYMAKAM ÇEŞME İLKOKULU-İMAMHATİP ORTAOKULUNDA ŞEHİT ESMA ÇEVİK VE ŞEHİT KEMAL SAYAR KÜTÜPHANESİNİN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kaymakam Çeşme İlkokulu-İmamhatip Ortaokulunda Şehit Esma Çevik ve Şehit Kemal Sayar Kütüphanesinin açılışı gerçekleştirildi.

Kaymakam Çeşme İlkokulu-İmamhatip Ortaokulunda Şehit Esma Çevik ve Şehit Kemal Sayar Kütüphanesinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, Valimiz Ali Hamza Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan, Şehidimiz Astsubay Esma Çevik'in annesi Nebahat Gözüaydın ve koz kardeşi Esra Akgül, Şırnak Belediye Başkan V. Sami Geliş, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, İl Müftüsü Mehmet Taştan, Merkez İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Alptuğ Aydınlı, Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan, Kaymakam Çeşme Köyü Muhtarı Hasan Göktaş, Öğretmenler, Öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta bir konuşma gerçekleştiren Vali Pehlivan; "Şehit Astsubay Esma kardeşimizin çok kıymetli annesi Nebahat annemiz, kardeşi Esra kardeşimiz, öncelikle teşriflerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyor, Şırnaklı hemşehrilerimiz adına hoş geldiniz diyorum. Bu tür anlar hepimizin kelimelerin boğazına düğümlendiği anlardır. Ne zaman bir Şehit haberi alsak hepimizin yüreğine ateş düşüyor. Ama bir yandan da gururlanıyoruz. Yaklaşan 15 Temmuz'un arifesindeyiz. Önümüzdeki hafta 15 Temmuz Anma Etkinlikleri gerçekleştireceğiz. 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında dimdik duran milletimiz ve milletimizin birliği, beraberliği daim olsun, devletimiz var olsun diye canını feda eden 251 Şehidimiz var. Bütün Şehitlerimizi rahmetle, saygıyla yad ediyoruz. Şehitlerimiz her zaman gönlümüzde, her zaman zihnimizdedir. Bizler için gurur vesilesidir. Bu topraklarda bin yıldır ayakta durabiliyorsak, bu topraklarda vatandaşlarımız bütün illeriyle ve ilçeleriyle, köyleriyle, mezralarıyla huzur içeresinde yaşayabiliyorsa Şehitlerimizin ödemiş olduğu bu bedel sayesindedir. Aynı şekilde gazilerimiz ve şu anda 7/24 esaslı sınır boylarında, karakollarımızda üst bölgelerimizde nöbet tutmakta olan kahramanlarımız, Mehmetçiğimiz jandarmamız, emniyetimiz, güvenlik korucularımız ve hepsinin mücadelesi sayesindedir. Bu nedenledir ki Şehitlerimizin varlığı, manevi hatırası milletçe bize güç veren gurur kaynağımızdır.

9 Aralık 2019 tarihini hepimiz çok net hatırlıyoruz. O gün Esma kardeşimiz ve Kemal kardeşimizin hain bölücü terör örgütü tarafından döşenen el yapımı patlayıcıya müdahale etmek üzere ekiple beraber oraya gittiğini biliyoruz. Aradan çok zaman geçmedi, patlayıcıya müdahale ederken yaralandıkları haberini aldık. Hemen hastaneye kaldırıldılar. Tabi yüreğimiz ağzımıza geldi. Olay İdil Sarıköy'de meydana gelmişti. İdil Devlet Hastanesindeki tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamadılar ve Şehit oldular. İçimize ateş düştü. O dakikadan itibaren kardeşlerimizin geride bıraktığı hatıraları farklı bir anlam kazandı, çok daha büyük anlamlar kazandı. Gerek Kemal kardeşimizin gerek Esma kardeşimizin, yaptıkları görevlerle hem mesai arkadaşları nezdinde hem de muhatap oldukları vatandaşlar nezdinde çok özel sevgi ve saygıya sahip olduklarını hep birlikte öğrendik.

Esma kardeşimiz genç kızlarımızın, kız çocuklarımız için adeta bir idolü olmuştu. Onların sevgisine mazhar olmuştu. Hatta öğrendik ki, İdil'in birkaç köyüne yine Cizre'nin birkaç köyüne görev gereği gittiğinde kız çocukları, genç kızlar Esma kardeşimizin etrafında toplanmış, konuşmuş, tanışmış, etkilenmiş, çok sevmiş ve sonrasında, ilerleyen günlerde da kendisine mektup yazmışlar. Sevgilerini, saygılarını dile getirmiş ve onun gibi olmak istediklerini belirtmişler.

O günlerde bu durumu haber yapmak maksadıyla Anadolu Ajansından arkadaşlar bizden izin almışlardı. Tam da o hafta bu mektupları derleyip toparlayıp özel bir haber yapmak istemişlerdi. Bir jandarma personeli olarak ve de bir hanımefendi olarak böyle riskli bir görevi -az önce özgeçmişinde de dile getirildi kendi isteği ile bomba imha ekibinde görev almış bir kardeşimizdi- böyle üst düzey dikkat gerektiren bir görevde bulunması da yine gençlerimizin dikkatini çekiyordu. Ama o haberin yapılması nasip olmadı ve kendisine şahadet nasip oldu. İnancımıza göre Peygamberlikten sonra Rütbelerin en büyüğü nasip oldu. Bugün Şehitlerimizi bir yandan hüzünle anıyoruz ama bir yandan da gururla yad ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki onlar büyük bir rütbeye terfi ettiler. Dünyadaki rütbeler gelip geçici. ama bu rütbe kalıcıdır. Kendisi askeri bir rütbeye sahipti, Astsubayımızdı. Ama öyle bir rütbeye terfi etti ki inşallah ailesi olarak sizlerin de yolunu aydınlatacaktır. Bizler inançlı insanlarız. Ahirette de yeri mekanı Allah'ın izniyle cennet olacaktır. Duamız da, inancımız da budur.

Bize düşen onların hatıralarına layık olmaya çalışmak ve hatıralarını yaşatmaktır. Kaymakam Çeşme Köyümüzdeki okulumuzda böyle güzel bir kütüphanenin açılmış olması ve Şehitlerimizin isminin verilmesi bunun bir göstergesidir. Allah'a şükürler olsun devletimiz de, milletimiz de Şehitlerimize sahip çıkma konusunda üzerine düşen görevi yerine getirmektedir. Biliyorsunuz Şehitlerimiz hususunda başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün Bakanlıklarımızın, Bakanlarımızın, güvenlik birimlerimizin, kamu birimlerimizin, hepimizin ve bizatihi vatandaşlarımızın çok büyük hassasiyetleri var. Onlar dar-ül bekaya irtihal ettiler. Ama siz ailelerini emanet olarak bizlere bıraktılar. Emanetlerine de sahip çıkmak hepimizin görevidir. Esma ve Kemal kardeşimiz başta olmak üzere bütün Şehitlerimizi, saygıyla, rahmetle anıyorum. İnanıyorumki burada eğitim öğretim hizmeti alan çocuklarımız, öğretmenlerimiz bu kütüphaneye her girişlerinde Şehitlerimizi de rahmetle yad edeceklerdir. Onlara dua edeceklerdir. Zaten bir amacımız da budur. Şehitlerimizin sürekli anılmasını, hatırda kalmasını sağlamaktır. Allah onlara rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Allah siz değerli ailelerine de sabırlar ihsan eylesin. Sizlerin sabrı, metaneti inanın bize ve güvenlik güçlerimize güç katıyor. Sizlerin duası, Şehit annelerimizin, babalarımızın, Şehit ailelerimizin, Şehit kardeşlerimizin duası bizler için çok kıymetli. Kapımız her zaman sizlere sonuna kadar açıktır. Buralara kadar teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Kütüphanemizin hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. " dedi.

Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan da konuşma gerçekleştirerek duygu ve düşüncelerini paylaştı.

İl Müftüsü Mehmet Taştan tarafından edilen duanın ardından Vali Pehlivan, katılımcılar ile birlikte 2019 yılında Şırnak/İdil Sarıköy'de Bölücü Terör Örgütü tarafından araziye döşenen EYP'nin imhası esnasında infilak etmesi sonucu Şehit olan Astsubay Esma Çevik ve Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın anısını yaşatmak için isimlerinin verildiği ve bünyesinde 1500 adet kitap ile birçok sayıda farklı zeka oyunlarının bulunduğu kütüphanenin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek açılışını gerçekleştirdi, kütüphanenin kurulmasında katkı sağlayan herkese teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Habermetre