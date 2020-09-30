Kayınvalidesinin evini yakmaya çalıştığı anlar kamerada
30.09.2020 08:01 | Son Güncelleme: 30.09.2020 08:05
SAMSUN'da eşiyle boşanma aşamasında olan A.P. (55) tutuşturduğu gazete kağıtlarını kayınvalidesi M.Y.'nin (75) evinin penceresinden içeri attı.
SAMSUN'da eşiyle boşanma aşamasında olan A.P. (55) tutuşturduğu gazete kağıtlarını kayınvalidesi M.Y.'nin (75) evinin penceresinden içeri attı. Evde çıkan küçük çaplı yangın söndürülürken, o anlar kameraya yansıdı.
Olay, saat 02.30 sıralarında İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi S.P.'den (46) boşanma aşamasında olan A.P., kayınvalidesi M.Y.'nin (75) evine gitti. A.P. tutuşturduğu gazete kağıtlarını pencereden içeriye attı. Evde çıkan küçük çaplı yangın, söndürüldü.Olay anı bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. A.P. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA