Kate Middleton, ziyarete gittiği anaokulunda kaydıraktan kayarak çocuklar gibi eğlendi

İngiltere'de Kraliyet tahtının ikinci adayı olan Cambridge Dükü Prens William'ın eşi Düşes Kate Middleton, Danimarka'ya ziyarete gitti. Ziyaretlerine devam eden Middleton, Danimarka Kraliçesi II. Margrethe ve Prenses Mary ile buluştu.

ÇOCUKLAR GİBİ EĞLENDİ

Temasları kapsamında Lego Vakfı'nı ve bir anaokulu da ziyaret eden Kate Middleton, okuldaki çocuklarla ve velilerle yakından ilgilenerek sohbet etti. Middleton bir arada tüplü bir kaydıraktan kayarak çocuklar gibi eğlendi. 3 çocuk annesi, kaydıktan sonra da bulunduğu yerin ruhuna uygun olarak bunu yapmak zorunda olduğunu söyledi.

Prens William ile 2011 yılında dünyaevine giren Kate Middleton'ın 8 yaşında George, 6 yaşında Charlotte ve üç yaşında Louis adında 3 çocuğu var.