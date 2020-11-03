Katar nerede? Katar nüfusu ne kadar? Katar başkanı kimdir? Katar Türkiye ilişkileri nasıldır?

Katar Orta Doğu'da yer alan ve katı kuralları ile bilinen bir İslam Cumhuriyeti olarak geçer. Peki, Katar nerede? Katar nüfusu ne kadar? Katar başkanı kimdir? Katar Türkiye ilişkileri nasıldır?

Katar kendi içinde vatadaşlarına uyguladığı farklı politikalar ile ve turistlere sağladığı geniş imkanlar ile farklı ülkelerden farklı insanlara ev sahipliği yapıyor. Peki, Katar nerede? Katar nüfusu ne kadar? Katar başkanı kimdir? Katar Türkiye ilişkileri nasıldır?

KATAR NEREDE?

Katar, resmî adıyla Katar Devleti[3] (Arapça: ???? ???, Devletü't-Katar), Arap Yarımadası'nın doğusunda bulunan bir Basra Körfezi ülkesi. Tek kara sınır komşusu Suudi Arabistan olup diğer tarafları Basra Körfezi ile çevrilidir. Kuzeybatısında Bahreyn, batı ve güneyinde Suudi Arabistan, doğusunda Birleşik Arap Emirlikleri ve kuzeyinde İran bulunur.

2,15 milyon nüfuslu Katar, artan petrol fiyatları ve sahip olduğu doğal gaz rezervleri sayesinde kişi başına düşen gelire göre dünyanın en zengin ülkesidir. Katar, Orta doğu'daki bütün körfez ülkelerinde olduğu gibi ekonomik olarak hızla gelişmektedir.

KATAR TARİHİ

Katar, uzun yıllar bölge aşiret beylerinin emri altında yönetilmiştir. Bölge genellikle göçebe kabilelerin yaşadığı yer olduğu için idaresinde de sık sık değişmeler meydana gelmiştir. 19. yüzyılda bölgenin idaresi bugünkü emîrin büyük dedesi olan Muhammed al Sani'ye geçmiştir.

Ülkede fiilî Türk egemenliği ilk olarak 1852'de, daha sonra ve kesin olarak 1871'de Muhammed el-Sani'nin daveti üzerine başlamıştır. Katar'ın bugünkü başkenti Doha (Kal'atü't-Türk adı verilen kale) ve yine bugün ABD üssünün bulunduğu el-Obeid'e yerleşen Türk birlikleri 1913'e kadar kaldılar. Katar da Basra Vilayeti'nin Lahsa sancağına bağlı bir kaza (ilçe) oldu. Al-Sani ailesi de Osmanlı kaymakamları olarak görev yapmaya başlamışlardır. Osmanlı Devleti Katar üzerindeki haklarından 29 Temmuz 1913'te vazgeçti. Son Türk askeri Katar'dan Ağustos 1915'te çekildi. I. Dünya Savaşı'nın çıkmasının akabinde 3 Kasım 1916'da Katar Britanyalı işgaline girdi. Katar, 3 Eylül 1971'de Britanyalı hâkimiyetinden ayrılarak resmen bağımsız bir devlet olmuştur.

KATAR EKONOMİSİ

Petrol rezervlerinin keşfedilmesinden önce Katar ekonomisi balıkçılık ve inci avcılığına bağlıydı. Ama 1940'larda petrol rezervlerinin keşfiyle ülkenin tüm ekonomisi değişime uğradı. Bu değişim yüksek yaşam standartları ve büyük ülkelerin vatandaşlarına sunduğu sosyal hizmetleri de beraberinde getirdi.

Ülke, dünyadaki en çok gaz rezervlerine sahip ülkeler arasındadır. Bu büyük etken ülke vatandaşlarının refah seviyesini en üst basamaklara taşımıştır. Ülkede hemen hemen hiçbir tüketim maddesi üretilmemekte, dışarıdan ithal edilmektedir. Fakat ülkedeki oldukça az olan vergi oranları ve enerjinin çok ucuz olması bu mallardaki fiyatı oldukça düşük tutması beklentisi doğursa da gıda benzeri tüketim malzemeleri ucuz değildir, ama elektrik ve elektronikte ucuzluk kendisini hissettirmektedir. 1 tanesi karada 6'sı açık denizde olmak üzere toplam 7 adet doğal gaz üretim noktası vardır. Ülkenin körfeze bakan kısmında ras laffan denen bir endüstri şehri kurulmuştur.

Petrolün varlığı ülkede gübre ve çimento sanayisinin gelişmesine de katkıda bulunmuştur.

KATAR NÜFUSU

Katar vatandaşlarının tamamına yakını İslam dinine mensuptur. Etnik Arapların dışında çoğu vatandaş çeşitli ülkelerden petrol sektöründe çalışmak için gelmiştir. Arapça ana dildir. Onlarca değişik milletten insanların bulunması İngilizceyi ikinci bir millî dil hâline getirmiştir. Katar Araplarının genelde üst düzey yönetici, bürokrat ya da mal sahibi olduğu ülkede diğer ülke Arapları bankalarda, petrol ve gaz tesislerinde ya da devletin kurumlarında memur olarak çalışırlar. Ülkenin demografik yapısı göçmenlik sistemine dayalıdır. Ülkede yabancı ülkelerden yaklaşık 1,8 milyona yakın işçi çalışmaktadır. Genellikle Filipinler, Nepal, Hindistan gibi ülkelerden insanlar bu ülkeye inşaat, sağlık, hizmet, enerji sektörlerinde çalışmak için gelirler.

Katar'da her 100 kadına 329 erkek düşer, 25-54 arasında bu oran 461'e kadar çıkar. Bu oranlar erkeklerin aleyhine olan dünyanın en yüksek cinsiyet oranlarıdır.

KATAR EĞİTİM SİSTEMİ

Yakın tarihte Katar'da eğitime büyük önem verilmeye başlandı. Öğrenci sayısı az olduğundan daha iyi eğitim olanakları sağlanmaya başladı. Herkese bedava olarak verilen sağlık hizmetlerinin yanında anaokulundan üniversiteye kadar eğitim tüm Katar vatandaşları için ücretsiz hale getirildi. Ülkenin Katar Üniversitesi adında bir üniversitesi ve birçok yüksek eğitim kurumu vardır. Başkent Doha'da yapımı devam eden eğitim kasabası ülkenin tüm ortadoğunun en büyük eğitim yeri olmasını sağlamakta ve tüm bölgeden öğrencilerin burada toplanmasını hedeflemektedir.

KATAR EMİRLERİ (BAŞKANLARI) KİMLERDİR?

Şeyh Muhammed bin Sani

Şeyh Casim bin Muhammed es-Sani

Şeyh Abdullah bin Casim es-Sani

5) Şeyh Ali bin Abdullah es-Sani

6) Şeyh Ahmed bin Ali es-Sani

7) Şeyh Hamad bin Halife es-Sani

8) Şeyh Tamim bin Hamad es-Sani

KATAR TÜRKİYE İLİŞKİLERİ NASIL?

İki ülke 2014 yılında tesis edilmesi kararlaştırılan Yüksek Stratejik Komite (YSK) kapsamında belli aralıklarla liderler düzeyinde bir araya geliyor. YSK'nın ilk toplantısı 2 Aralık 2015 tarihinde Doha'da, ikinci toplantısı ise 18 Aralık 2016 tarihinde Trabzon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Tamim'in başkanlıklarında gerçekleştirildi.

Sözkonusu toplantılar vesilesiyle çeşitli alanlarda anlaşma, protokol ve mutabakat zaptı imzalandı.

Türkiye'nin Katar'la ilişkilerinin bir başka boyutunu da Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) oluşturuyor. KİK'le Türkiye arasında mevcut Yüksek Düzeyli Stratejik Diyalog mekanizması, Katar'la ikili ve bölgesel konulardaki işbirliğinde bir başka platform oluşturuyor.

Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn geçtiğimiz yıl Katar'la olan ilişkilerini "teröre destek verme" gerekçesiyle durdurdu. Körfez krizinde Türkiye, Suudi Arabistan'ı karşısına almasa da Katar'a destek verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a uygulanan boykotları insanlık dışı olarak değerlendirip "idam cezasına" benzetti.

15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayan ilk lider Katar Emiri El Sani'idi.